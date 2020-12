La Florida Fish and Wildlife Conservative Commission s’est associée au ministère de la Santé pour savoir si les pythons sont sans danger pour nous. Le prédateur non venimeux pourrait bientôt se rendre aux menus et aux tables de dîner à travers la Floride si les scientifiques confirment que les niveaux de mercure dans les pythons peuvent lui permettre d’être consommés.

Les pythons birmans se trouvent dans l’écosystème des Everglades dans le sud de la Floride et sont extrêmement envahissants dans la nature, ce qui constitue une menace sérieuse pour la faune indigène de la région. le FWC s’est associé à de nombreuses organisations pour gérer les pythons birmans et encourage également la participation du public. Les résidents sont encouragés à retirer ou à tuer les pythons sur des terres privées à tout moment avec la permission du propriétaire foncier et à signaler toute observation aux autorités.

Dans une tentative de gérer leur population, les scientifiques espèrent que les Floridiens pourraient bientôt manger des pythons après l’étude. L’étude vise à déterminer et à partager «des avis de consommation pour les pythons birmans du sud de la Floride afin de mieux informer le public».

Susan Neel, la porte-parole de la commission de la faune en conversation avec CNN, a déclaré: « C’est au début du processus pour l’étude sur le mercure. Nous sommes actuellement dans la phase de prélèvement de tissus du projet, et Covid a repoussé un peu notre calendrier ». Elle a également ajouté que leur plan est que la plupart des échantillons proviennent de pythons qui ont été capturés par leur programme de sous-traitance.

Mike Kirkland, responsable du programme d’élimination des python, a déclaré à la chaîne que le mercure est un élément naturel dans l’environnement et qu’il est élevé dans les Everglades, par conséquent il se bioaccumule dans l’environnement et se trouve à des niveaux élevés au sommet de la chaîne alimentaire où les pythons sont également positionné à. Le programme d’élimination de Python est un programme contractuel dirigé par la Commission.

Mike a également ajouté qu’ils s’attendent à ce que les résultats découragent les gens de manger le prédateur, mais s’ils déterminent qu’ils sont sûrs de consommer, ils peuvent gérer leur population.

Donna Kalil, une chasseuse de python, a déclaré que lorsque les pythons sont bons à manger, ils peuvent en fait être tout à fait délicieux.