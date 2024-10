Les pythons birmans envahissants de Floride peuvent manger des proies plus grosses que celles signalées précédemment

Le python birman est déjà considéré comme une force destructrice dans l’écosystème du sud de la Floride. Une nouvelle étude collaborative que le Conservatoire du sud-ouest de la Floride Une enquête menée à Naples a révélé que la situation était pire que ce que les experts pensaient en ce qui concerne la taille des proies du python birman invasif.

Cela signifie que davantage d’animaux sont au menu dans le sud de la Floride, où les pythons ont décimé les populations de renards, de lynx roux, de ratons laveurs et d’autres animaux.

Les pythons avalent des cerfs, des alligators et d’autres proies entières. Ce qu’ils peuvent manger est limité et dépend de la taille de l’ouverture de la bouche du python birman. Les chercheurs appellent cela la bouche béante du serpent.

Ce qui donne aux pythons la capacité de manger des animaux aussi gros, c’est leur bouche incroyable. Les mâchoires inférieures ne sont pas fusionnées à l’avant, ce qui permet aux mâchoires de s’étendre largement. Leur peau est également élastique et représente plus de la moitié de la circonférence de l’ouverture maximale des grands pythons, permettant aux serpents de consommer des proies six fois plus grosses que les serpents de taille similaire de certaines autres espèces de serpents.

Ian Bartoszek et Ian Easterling, biologistes du Conservancy of Southwest Florida, ont récemment mené une étude en collaboration avec le Dr Bruce Jayne du Département des sciences biologiques du Université de CincinnatiOhio, pour mieux comprendre les impacts écologiques du python birman envahissant. L’équipe a mesuré la plus grande ouverture maximale enregistrée à ce jour chez les pythons birmans.

Jayne a déclaré que les mesures du plus long python birman (19 pieds) et de deux autres très grands serpents (15 et 17 pieds) capturés dans le sud de la Floride montrent que les pythons ont une ouverture plus grande que ce que suggéraient même les modèles mathématiques précédents.

Des études antérieures sur les pythons ont révélé que le plus grand diamètre de la bouche était de 22 centimètres (8,7 pouces). Mais les gros serpents étudiés dans l’étude actuelle de Jayne, Bartoszek et Easterling avaient un écart maximal de 26 centimètres (10,2 pouces). Ces mesures équivalent à une circonférence de 32 pouces.

Connaître les limites de taille des proies que les prédateurs peuvent manger peut aider les chercheurs à prédire l’impact écologique que les serpents envahissants pourraient avoir à mesure qu’ils se déplacent vers de nouvelles zones.

Ian Easterling, 25 ans, associé à la conservation du sud-ouest de la Floride, enlève la peau d’une femelle python birmane capturée, le mardi 28 mars 2017.

Quels pythons ont été utilisés pour l’étude du gape ?

Trois grandes femelles pythons birmanes adultes étudiées au Conservancy ont été examinées et utilisées pour les données et les observations de cette étude, y compris la plus longue capture documentée jamais enregistrée. Un python mesuré pour les données a été trouvé par les biologistes de Conservancy alors qu’il ingérait un cerf de Virginie de 77 livres (35 kg). Le cerf représentait 66,9 % de la masse du serpent.

« Regarder un prédateur envahissant avaler un cerf de taille normale devant vous est quelque chose que vous n’oublierez jamais. L’impact du python birman sur la faune indigène ne peut être nié. Il s’agit d’un problème de faune de notre époque pour l’écosystème du Grand Everglades », a déclaré Bartoszek.

« » Outre la grande taille absolue du cerf qui a été mangé, nos mesures anatomiques indiquent que ce cerf était très proche de la taille limite de la proie pouvant être consommée par ce serpent. Par conséquent, ces serpents ressemblent à des surperformants en testant parfois les limites. de ce que leur anatomie permet plutôt que d’être des fainéants qui ne mangent que des proies de la taille d’une collation », a déclaré Jayne.

Python birman femelle (14,8′ 115lbs) consommant des cerfs de Virginie adultes dans le sud-ouest de la Floride

Plus tôt cette année, le zoo de Naples a soutenu les efforts de collaboration du parc national Big Cypress et du United States Geological Survey en implantant chirurgicalement des dispositifs de suivi dans deux grands pythons femelles.

Recherche sur Python et Conservancy of Southwest Florida

L’objectif principal du Conservancy of Southwest Florida est de créer une base de données sur le comportement et l’utilisation de l’habitat afin de mieux comprendre l’activité des pythons. Cette recherche aide à informer les décideurs, d’autres biologistes et les gestionnaires des terres pour développer une stratégie de contrôle du prédateur suprême.

Le Protection a commencé ses efforts de recherche et d’élimination du python birman dans la biorégion en 2013.

En octobre 2024, l’équipe avait retiré plus de 36 000 livres (18 tonnes) de python sur une zone d’environ 150 milles carrés dans le sud-ouest de la Floride.

Grâce à des travaux de radiotélémétrie sur le terrain pour documenter le comportement et la biologie, 120 pythons birmans adultes (connus sous le nom de serpents éclaireurs) ont été radiomarqués et suivis pour mieux comprendre la population envahissante.

