Les pyramides égyptiennes de Gizeh font l’objet d’une rénovation pour stimuler le tourisme

Les grandes pyramides de Gizeh sont l’une des attractions touristiques les plus reconnaissables au monde. Les pharaons égyptiens antiques les ont construits pour durer éternellement et maintenant, 4500 ans plus tard, ils font l’objet d’une refonte.

Dans le but de rendre le site patrimonial le plus populaire du pays plus accessible aux touristes, une rénovation de 17 millions d’euros est en cours. La rénovation est centrée sur le plateau de Gizeh, qui abrite le Sphinx et trois pyramides, dont la plus ancienne et la plus haute structure de maçonnerie, la Grande Pyramide de Khéops.

L’ambitieux projet comprend un nouveau centre d’accueil, un bus électrique respectueux de l’environnement et le premier restaurant jamais installé sur place.

Le Plateau Pyramid reçoit son tout premier restaurant

Les touristes qui explorent les pyramides de Gizeh en Égypte peuvent désormais profiter d’un excellent repas par la suite, avec l’ouverture du tout premier restaurant sur le plateau des pyramides.

le 9 Pyramid Lounge, qui a ouvert fin octobre, est conçu pour imiter un camp bédouin traditionnel dans le désert. D’une superficie de 1341 mètres carrés, le complexe propose de nombreuses options pour les convives – qui peuvent choisir entre manger en plein air sur les coussins de style bédouin éparpillés sur place ou sous la verrière où des chaises et des tables sont disponibles.

Le complexe a été construit avec tous les matériaux naturels pour se fondre dans son environnement et pour démontrer l’engagement du projet en faveur du tourisme durable dans la région. En plus du restaurant, une flotte de bus électriques et de voiturettes de golf a été testée dans le but de faire de ces derniers les seuls modes de transport sur le site.

Le restaurant a été financé par M. Naguib Sawiris, président-directeur général d’Orascom Investment Holding, en partenariat avec le Conseil suprême des antiquités en Egypte. M. Sawiris est l’actionnaire majoritaire d’Euronews.

Il a expliqué la pensée derrière la nouvelle entreprise: «Notre objectif principal était de mettre à niveau les services fournis aux visiteurs pour pouvoir atteindre la grandeur de la civilisation égyptienne et la magnificence de ce site historique, tout en préservant cette zone de toutes les formes de pollution, et créer une expérience fascinante pour ses visiteurs.

Une vue unique en son genre

Sawiris a ajouté: «La vue imprenable sur 9 pyramides est unique au monde. Cela s’ajoute à deux restaurants gastronomiques et à un café qui seront lancés début 2021 dans l’ancien bâtiment administratif de l’ingénierie du côté nord-ouest – qui a été entièrement modernisé et repensé pour servir de complexe de restauration.

Stimuler le tourisme en Égypte

9 Pyramid Lounge est l’un des nombreux projets conçus pour stimuler le tourisme dans et autour de la capitale égyptienne, Le Caire.

Le tourisme représente plus de 12 pour cent du produit intérieur brut (PIB) de l’Égypte, selon les statistiques gouvernementales. Les nouvelles installations sur le plateau de Gizeh font partie d’un effort plus large de développement de sites touristiques clés dans le pays. Le Grand Musée égyptien, qui deviendra le plus grand musée archéologique du monde, devrait ouvrir l’année prochaine.

Le Dr Khaled El-Enany, ministre du Tourisme et des Antiquités, a déclaré lors du dévoilement du 9 Pyramids Lounge que l’Egypte souhaite transformer la carte touristique du Caire.

Depuis des années, les habitants vendant des souvenirs et des promenades à dos de chameau font partie de l’expérience lors de la visite du site célèbre. Mais maintenant, la seule merveille restante du monde antique peut être vue dans un cadre plus calme alors qu’un nouveau souk réglementé par les détenteurs de permis sera lancé au début de l’année prochaine.

Le projet de rénovation de l’ancien site est en cours depuis 15 ans, mais le projet a été suspendu en 2011, après la révolution qui a chassé le dirigeant de longue date Hosni Moubarak.

Les années de troubles politiques qui ont suivi et une attaque terroriste meurtrière contre un avion de ligne russe en 2015 ont vu l’industrie touristique du pays être durement touchée. Mais dernièrement, l’industrie a commencé à rebondir. L’année dernière, 13,6 millions de personnes ont visité l’Égypte et avant que Covid-19 ne frappe, 2020 devrait dépasser 15 millions.