Les putschistes du Niger reçoivent un ultimatum pour réintégrer le président dans une semaine – National

Les pays d’Afrique de l’Ouest ont donné aux putschistes du Niger une semaine pour réintégrer le président démocratiquement élu du pays et ont menacé de recourir à la force si les demandes ne sont pas satisfaites.

L’annonce est intervenue à la fin d’une réunion d’urgence des pays d’Afrique de l’Ouest dimanche au Nigeria, où le bloc régional, connu sous le nom de CEDEAO, s’est réuni pour répondre au coup d’État militaire de la semaine dernière. Le président Mohamed Bazoum est toujours assigné à résidence et n’a pas encore démissionné.

« Au cas où les demandes des autorités ne seraient pas satisfaites dans un délai d’une semaine, (le bloc prendra) toutes les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre constitutionnel en République du Niger. De telles mesures peuvent inclure le recours à la force », indique le communiqué.

Le bloc a également imposé des sanctions strictes, notamment la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger et le gel des avoirs dans les banques centrales régionales.

Les sanctions économiques pourraient avoir un impact profond sur les Nigériens, qui vivent dans le troisième pays le plus pauvre du monde, selon les dernières données de l’ONU. Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, le pays dépend des importations en provenance du Nigéria jusqu’à 90 % de son électricité.

Les sanctions pourraient être désastreuses et le Niger doit trouver une solution pour les éviter, a déclaré dimanche le Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou au média français Radio France Internationale.

« Quand les gens disent qu’il y a un embargo, les frontières terrestres sont fermées, les frontières aériennes sont fermées, c’est extrêmement difficile pour les gens… Le Niger est un pays qui dépend fortement de la communauté internationale », a-t-il déclaré.





Coup d'État au Niger: le siège du parti au pouvoir incendié après que l'armée a soutenu la prise de contrôle



Le bloc des 15 pays de la CEDEAO a tenté en vain de restaurer les démocraties dans les pays où l’armée a pris le pouvoir ces dernières années. Quatre nations sont dirigées par des gouvernements militaires en Afrique de l’Ouest et du Centre, où il y a eu neuf coups d’État réussis ou tentés depuis 2020.

Dans les années 1990, la CEDEAO est intervenue au Libéria pendant sa guerre civile. En 2017, elle est intervenue en Gambie pour empêcher le prédécesseur du nouveau président, Yahya Jammeh, de perturber la passation du pouvoir. Environ 7 000 soldats du Ghana, du Nigeria et du Sénégal sont entrés, selon l’Observatoire mondial, qui fournit des analyses sur les questions de paix et de sécurité.

Si le bloc régional utilise la force, cela pourrait déclencher des violences non seulement entre les forces du Niger et de la CEDEAO, mais aussi entre les civils soutenant le coup d’État et ceux qui s’y opposent, selon des analystes nigériens.

« Bien que cela reste une menace et une action improbable, les conséquences sur les civils d’une telle approche si les putschistes choisissaient la confrontation seraient catastrophiques », a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc. .

« Je pense que ce sont les sanctions économiques qui doivent être imposées, mais je ne vois pas d’intervention militaire se produire à cause de la violence qui pourrait se déclencher », a-t-il déclaré.

La junte militaire, qui a pris le pouvoir mercredi lorsque des membres de la garde présidentielle ont encerclé la maison de Bazoum et l’ont détenu, réprime déjà le gouvernement et les libertés civiles.





Le président nigérien destitué du pouvoir lors d'un coup d'État apparent, selon des soldats



Dimanche, le porte-parole de la junte, le colonel major Amadou Abdramane, a déclaré à la télévision d’État que toutes les voitures du gouvernement devaient être restituées lundi à midi et a interdit l’utilisation des médias sociaux pour diffuser des messages contre la sécurité de l’État. Il a également affirmé que le gouvernement de Bazoum avait autorisé les Français à mener des grèves pour libérer Bazoum. L’Associated Press ne peut pas vérifier ses allégations.

L’histoire continue sous la publicité

En prévision de la décision de la CEDEAO dimanche, des milliers de partisans pro-junte sont descendus dans les rues de la capitale, Niamey, dénonçant son ancien dirigeant colonial, la France, agitant des drapeaux russes et disant à la communauté internationale de rester à l’écart.

Les manifestants au Niger ont ouvertement du ressentiment envers la France, et la Russie est considérée par certains comme une alternative puissante. La nature de l’implication de Moscou dans les rassemblements, le cas échéant, n’est pas claire, mais certains manifestants ont porté des drapeaux russes, ainsi que des pancartes indiquant « A bas la France » et soutenant le président russe Vladimir Poutine.

« La situation de ce pays n’est pas bonne… Il est temps de changer, et le changement est arrivé », a déclaré Moussa Seydou, un manifestant. « Ce que nous voulons des putschistes, tout ce qu’ils ont à faire, c’est améliorer les conditions sociales pour que les Nigériens puissent mieux vivre dans ce pays et apporter la paix », a-t-il déclaré.