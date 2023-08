Les putschistes du Niger donnent 48 heures à l’ambassadeur de France pour quitter le pays

La junte nigérienne a annoncé vendredi avoir ordonné à l’ambassadeur de France Sylvain Itte de quitter le pays dans les 48 heures, alors que les relations entre ce pays d’Afrique de l’Ouest et son ancien dirigeant colonial se sont encore détériorées.

Le ministère des Affaires étrangères nommé par la junte a déclaré que la décision d’expulser l’ambassadeur était une réponse aux actions prises par le gouvernement français qui étaient « contraires aux intérêts du Niger ».

Il s’agit notamment du refus de l’envoyé de répondre à une invitation à rencontrer le nouveau ministre des Affaires étrangères du Niger, indique le communiqué du ministère.

Le coup d’État militaire de juillet au Niger s’est produit au milieu d’une vague croissante de sentiments anti-français, certains habitants accusant le pays européen de s’ingérer dans leurs affaires.

L’ultimatum lancé à l’envoyé français a été rapidement rejeté par Paris, qui a déclaré ne pas reconnaître l’autorité des dirigeants militaires.

« Les putschistes n’ont pas compétence pour formuler cette demande, l’accord de l’ambassadeur venant uniquement des autorités légitimes élues nigériennes », a indiqué le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué publié vendredi soir.

Le coup d’État a poussé les relations de longue date entre le Niger et la France jusqu’au point de rupture et cette dernière décision soulève de nouveaux doutes sur l’avenir des efforts militaires conjoints pour lutter contre une insurrection islamiste dans la région du Sahel déchirée par le conflit.

La France a appelé au retour au pouvoir du président Mohamed Bazoum après son éviction et a déclaré qu’elle soutiendrait les efforts du bloc régional ouest-africain de la CEDEAO pour renverser le coup d’État.

Il n’a pas non plus officiellement reconnu la décision prise par la junte début août de révoquer une série d’accords militaires avec la France, affirmant que ceux-ci avaient été signés avec les « autorités légitimes » du Niger.

La détérioration des relations entre le Niger et la France fait écho aux développements post-coup d’État au Mali et au Burkina Faso, qui ont expulsé les forces françaises et rompu les liens de longue date.

Le Niger revêt une importance stratégique en tant que l’un des plus grands producteurs mondiaux d’uranium et comme base pour les troupes françaises, américaines et étrangères qui aident à combattre les groupes militants islamistes dans la région.

Reuters et l’Agence France-Presse ont contribué à ce rapport