Les puristes du panettone disent que le chocolat et les cerises vont bien – mais n’appelez pas ça un panettone

Il est 4h30 du matin dans la cuisine du sous-sol très éclairée de la Pasticceria Walter Musco pâtisserie dans le sud de Rome, et les bras d’un grand malaxeur tournent à plein régime – battant, tordant et étirant une énorme boule de pâte brune.

De jeunes chefs se précipitent, fourrant leur nez dans la machine pour vérifier la pâte et mesurer les ingrédients qui seront bientôt ajoutés.

Il s’agit de la phase finale du processus de deux à trois jours impliqué dans la fabrication du panettone, le pain sucré italien en forme de dôme qui a trouvé une place pérenne sur les tables de Noël du monde entier.

La production de panettoni (le pluriel se termine par un «i»; le singulier par un «e») est une affaire élaborée. Il commence par la levée et le rafraîchissement du levain à sa base, des pétrissages et des contrôles de température qui peuvent durer plus d’une journée. Puis ajout de sucre, de beurre, d’œufs et, selon la recette traditionnelle, de citron confit, d’écorces d’orange et de raisins secs.

Le chef pâtissier Walter Musco, au centre, et son équipe utilisent une technique d’arrondissage de la pâte connue sous le nom de “pirlare” en italien, pour la version chargée de pépites de chocolat du comestible. (Megan Williams/CBC)

Mais ce matin, le chef pâtissier primé Musco supervise une version chocolatée, pirlando, ou arrondir, les gouttes brillantes d’un kilogramme de pâte au chocolat, avant de les déposer dans des supports en papier circulaires, prêts pour le four.

“La principale différence avec le produit au chocolat est que les pépites ne contiennent pas d’eau, donc sa durée de conservation est plus courte que celles avec des raisins secs et des écorces de fruits”, a-t-il expliqué.

Cependant, lorsqu’il parle du chocolat comestible, Musco veille à ne pas utiliser le mot panettone, ce qui reflète un scrupule italien concernant les traditions culinaires.

“Le cahier des charges du panettone est extrêmement strict”, a-t-il déclaré.

“Les règles régissent non seulement la façon dont la pâte est faite, mais aussi ce qui est “suspendu” à l’intérieur. Si vous ajoutez autre chose que des raisins secs et des agrumes confits – même du chocolat – vous ne pouvez plus appeler cela un panettone, mais plutôt une “pâtisserie”. produit avec de la levure.'”

C’est la ligne du parti, en tout cas.

Un panettone recouvert de chocolat blanc et contenant des abricots était l’une des nombreuses nouvelles variétés en vente lors du concours Panettone Maximo qui s’est tenu à Rome en décembre dernier. (Megan Williams/CBC)

La confiserie de Noël aux cerises acides et aux graines de pavot de Musco a fait la première page panettoni du journal national La Repubblica à Rome cette semaine. Cependant, il n’y avait aucune clause de non-responsabilité en petits caractères indiquant que le sien et les autres sur la liste, représentés débordant de tout, du sorbet à la framboise et du lait de poule au bourbon de Madagascar, n’étaient que de simples “produits de pâtisserie avec de la levure”.

Ne soyez pas créatif avec les classiques

Pourtant, l’importance de la nomenclature culinaire pour les Italiens ne doit jamais être sous-estimée.

L’Italie a fait pression pour avoir Denominazione di Origine Protetta (Appellation d’Origine Protégée), ou DOP, certification pour les produits cultivés localement selon des méthodes traditionnelles, pour tout, du parmesan unique au prosciutto en passant par le vinaigre balsamique.

Et malheur aux non-Italiens qui pensent qu’il pourrait être amusant de faire preuve de créativité avec des plats italiens classiques. Il suffit de demander à l’auteur de recettes du New York Times qui, l’année dernière, a osé suggérer d’ajouter des tomates cerises “pour donner une saveur vive” à la carbonara.

“Les rivages glacés et les banquises abondantes ne sont pas traditionnels sur une plage tropicale, mais ils donnent un frisson brillant à cette escapade dans les Caraïbes”, a été l’une des réponses italiennes les moins flétries dans un torrent d’indignation sur les réseaux sociaux.

Et l’ananas sur la pizza ? En Italie, même pas.

Silvia Famà, rédactrice en chef de Cucina d’Italia, un magazine de cuisine italienne qui promeut les produits fabriqués en Italie, tente de lancer une offre de classification DOP pour le panettone italien, mais se plaint que les producteurs ne sont pas assez coopératifs pour s’y rallier .

Elle dit que les fabricants de panettone en Italie se sont endormis dans la cuisine, alors que leurs cousins ​​sud-américains ont emménagé et ont dominé le marché mondial avec des produits à bas prix.

“Le plus grand producteur de ‘panettone’ au monde n’est même pas italien, mais brésilien. Bauducco, avec 180 000 points de vente dans le monde”, a-t-elle déclaré. “Le deuxième plus grand producteur mondial ? D’Onofrio. Péruvien ! Nous, les Italiens, devons nous réveiller et commencer à communiquer sur la qualité de ce que nous avons à offrir.”

‘Pas de glaçage, pas de pastilles de sucre, pas d’amandes’

Et alors Est-ce que constituent un panettone de qualité ?

“Un bon panettone ne doit pas être trop sec, doit être bien gonflé, pas trop lourd dans les mains, agréable quand on le mange”, a déclaré Marion Lichtle, chef pâtissière française primée à Il Pagliaccio., un restaurant étoilé Michelin à Rome. “Vous devriez sentir le beurre, mais il ne doit pas fondre. Pas collant, mais encore un peu humide à l’intérieur de la pâte. Humide.”

Donc, sec, c’est mauvais, comme en témoigne quiconque a grignoté une tranche de panettone achetée en solde juste avant sa date limite et apportée à la fête de bureau.

Les acheteurs de Milan s’arrêtent pour contempler l’étalage de panettone orné de la Marchesi Pasticceria, qui depuis deux siècles produit des panettoni prisés par les Italiens. (Megan Williams/CBC)

Mais à part sec, qu’est-ce qui en fait un mauvais?

“Parfois, l’erreur est que les chefs pâtissiers utilisent trop d’arômes ou de saveurs, au lieu de rester dans les ingrédients naturels, ou simplement d’ajouter de la vanille, ou de fabriquer eux-mêmes les fruits confits”, a-t-elle déclaré. “C’est triste.”

Le chef pâtissier Gianluca Fusto est plus catégorique que découragé dans son évaluation des fausses saveurs. Son jugement disqualifierait effectivement presque tous les panettone vendus à moins de 50 $.

“Lorsque vous ajoutez des arômes artificiels comme l’amande ou l’orange, d’abord, ce n’est plus un vrai panettone”, a déclaré Fusto. “Deuxièmement, cela devient un irritant dans la bouche. Vous pouvez le sentir sur votre palette, une certaine amertume que vous voulez laver avec de l’eau. Des notes chimiques.”

En tant que juge du récent concours Panettone Maximo qui s’est tenu à Rome, Fusto n’a pas du tout été impressionné par la plupart des 24 concurrents artisanaux, en rejetant certains après un reniflement concentré.

Le propriétaire d’une pâtisserie milanaise, Giuseppe Gattullo, montre la pâte mère à son panettoni que son grand-père a créé en 1961, le secret de son goût particulier, dit-il. (Megan Williams/CBC)

Giuseppe Gattullo, le propriétaire de troisième génération de Pasticceria Gattullo à Milan, va encore plus loin, disant que le seul vrai panettone est la version milanaise, la recette traditionnelle d’agrumes confits et de raisins secs – et rien sur le dessus, sauf les marques de couteau dans la forme d’une croix. Pas de glaçage, pas de pastilles de sucre, pas d’amandes – le couronnement préféré de Turin, dans le nord de l’Italie. (La version classique de cette ville est légèrement inférieure et préférée à celle de Milan par la plupart des pâtissiers du centre et du sud de l’Italie, qui ne retiennent pas le sucre.)

Gattullo sort de la cuisine de son trépidante pasticceria tenant un paquet de toile blanche lié par un cordon vert hôpital. Il est aussi lourd qu’un sac de sable et ressemble à une momie miniature.

« C’est le cœur de notre panettone, la levure mère, créée par mon nonnonmon grand-père, en 1961 », dit-il en berçant le paquet de tissu comme on le ferait avec un nouveau-né. nonnon était encore en vie, le réfrigérateur s’est cassé et la levure a failli mourir. Il a fallu un mois de soins pour le réanimer. Pour nous, c’est comme une âme vivante.”

Légende du “Pain de Toni”

Annalisa Cavalieri, anthropologue alimentaire à l’Université IULM de Milan, affirme que le concept de la levure en tant qu’esprit ou âme est profondément lié à Noël.

“Dans la religion chrétienne, la levure vivante prend une importance spirituelle au moment de Noël”, a déclaré Cavalieri. “Garder la levure en vie était lié à un ancien rituel consistant à garder l’espoir d’une nouvelle vie pendant la partie la plus sombre de l’année. Donc, manger quelque chose de fermenté ou de levain est un moyen de garder l’espoir pour le printemps et le retour de la lumière.”

Les historiens disent que les premiers panettoni ont été fabriqués à Milan au Moyen Âge, un pain sucré consommé à Noël par les quelques riches. Les premiers documents écrits – les ingrédients de la recette et une entrée dans un dictionnaire milanais-italien, “panaton” – datent d’environ l’an 1600.

Comme beaucoup de plats traditionnels, folklore et légendes ont vu le jour autour d’elle. L’histoire dominante de la genèse du panettone situe sa naissance à l’intérieur de la forteresse de la puissante famille Sforza qui a gouverné Milan dans les années 1400.

Un chef pâtissier nommé Toni a brûlé un dessert pour un banquet de Noël, raconte l’histoire. Dans une bousculade pour faire un remplacement, il a rassemblé ce qu’il avait sous la main : beurre, sucre, œufs, fruits confits et raisins secs, et son levain spécial. Le résultat a tellement plu à la famille Sforza qu’elle a baptisé le pain sucré “Pane di Toni” – Pain de Toni. Pane-toni.

“C’est juste une légende”, a déclaré Gattullo en riant. “Mais ce qui est irréfutable, c’est que le panettone est né ici à Milan.”

Pendant des siècles, c’était un pain de faible hauteur. Puis, dans les années 1930, il a atteint de nouveaux sommets commerciaux et littéraux, lorsque l’entreprise du chef pâtissier milanais Angelo Motta a fait passer sa production d’artisanale à industrielle.

Un panettone milanais classique exposé à Milan, contenant uniquement des raisins secs et des morceaux d’orange et de citron confits. (Megan Williams/CBC)

“Le panettone que nous connaissons tous aujourd’hui a été inventé par M. Motta, de la désormais célèbre marque produite en série”, a déclaré Cavalieri. “Ils ont réalisé qu’ils pouvaient économiser beaucoup d’espace dans les fours de l’usine en les rendant plus hauts et plus fins, et qu’ils s’empileraient plus efficacement.”

La migration de l’après-Seconde Guerre mondiale en Italie a amené les travailleurs du sud dans les boulangeries et les usines du nord, où ils ont appris le processus compliqué de fabrication du pain sucré, selon les experts.

Des décennies plus tard, ils ont ramené ce savoir-faire dans le sud, injectant dans le panettone du foofaraw rococo local et une glorieuse gamme d’ingrédients et de saveurs, qui se sont avérés populaires partout, de Rome à Regina.

Milan, avec ses raisins secs et ses morceaux d’agrumes, est peut-être encore le roi du panettone classique. Mais le génie est prêt à l’emploi, paré de chocolat et de cerises, dégoulinant de glaçage à la pistache.