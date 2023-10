Les punaises de lit voyageront-elles de Paris vers le Royaume-Uni ? Ils sont déjà là, selon un expert | Nouvelles du Royaume-Uni

Paris est aux prises avec une infestation de punaises de lit, mais le problème est probablement tout aussi grave à Londres, selon un expert.

« Je pense qu’il y a probablement un niveau de problème similaire à Londres à celui de Paris à l’heure actuelle », a déclaré David Cain, microbiologiste et fondateur de Bed Bugs Ltd, à Sky News.

« Ils sont déjà présents dans les bus, les trains, les métros, les cinémas, les cabinets médicaux, les espaces publics, les hôpitaux. »

La différence est que les Parisiens parlent du problème, tandis que les Britanniques « essaient de garder tout cela silencieux », a-t-il déclaré.

Cette culture du silence, où les gens ne savent pas qu’il existe un problème et ne savent pas comment y faire face, crée un environnement idéal pour la propagation des punaises de lit, a-t-il déclaré.

Alors, que se passe-t-il à Paris et au Royaume-Uni, et comment pouvez-vous éviter d’attraper des punaises de lit – ou y faire face si c’est le cas ?

Voici tout ce que vous devez savoir…

Que se passe-t-il à Paris ?

Les punaises de lit ne sont pas un problème nouveau dans la capitale française, mais les choses il semble que la situation ait empiré récemment.

Ils ont été aperçus dans des maisons, des cinémas, des hôpitaux et des trains, selon certaines informations.

Emmanuel Grégoire, adjoint à la maire de Paris, les a qualifiés de « fléau » et de « problème de santé publique » en appelant le Premier ministre à agir.

La ville mène une guerre contre ces créatures depuis des années. En 2020, le gouvernement a lancé une campagne pour s’attaquer au problème, mettre en place une ligne d’assistance téléphonique d’urgence où les gens pouvaient obtenir des conseils d’experts.

Plus d’un foyer français sur 10 a été infesté de punaises de lit entre 2017 et 2022, selon un rapport de l’Anses, l’agence française d’hygiène et de sécurité.

Quelle est l’ampleur du problème des punaises de lit au Royaume-Uni ?

Le Royaume-Uni a connu une augmentation de 65 % des infestations de punaises de lit entre 2022 et 2023, selon les données publiées par la société de lutte antiparasitaire Rentokil en septembre.

Réagissant aux résultats, Natalie Bungay de la British Pest Control Association (BPCA) a déclaré qu’elle n’était pas surprise.

« Les signalements d’activité de punaises de lit ont tendance à augmenter en été, à mesure que les gens voyagent davantage.

« Le manque de déplacements pendant les confinements liés au COVID-19 signifie que les problèmes de punaises de lit étaient rares, il n’est donc pas surprenant que nous constations maintenant une augmentation rapide des appels. »

M. Cain estime que 5 % des foyers londoniens ont été infestés de punaises de lit au cours des deux dernières années.

Les gens qui ne sont pas partis en vacances depuis des années trouvent les insectes chez eux, a-t-il déclaré, ce n’est donc pas aussi simple que de voyager et de les ramener.

Les personnes qui n’ont pas de voiture sont également confrontées à ce problème, ce qui indique qu’elles sont intégrées aux réseaux de transports publics, a-t-il expliqué.

L’augmentation de ces dernières années s’inscrit dans une tendance qui dure depuis plusieurs décennies. Les punaises de lit étaient courantes avant la Seconde Guerre mondiale, mais la découverte du DDT comme insecticide bon marché et efficace a permis de les contrôler.

Mais les insectes ont développé une résistance au DDT, puis à la vague suivante d’insecticides.

Les punaises de lit pourraient-elles voyager de Paris vers le Royaume-Uni ?

Les punaises de lit sont connues pour faire du stop lorsque les gens séjournent dans des hôtels infestés et peuvent survivre à un voyage en avion ou en Eurostar vers le Royaume-Uni.

Eurostar s’est dit en alerte et prêt à intensifier le « traitement préventif » à travers le réseau.

Un porte-parole a déclaré à Sky News que trouver des insectes tels que des punaises de lit dans les trains était « extrêmement rare ».

« Les surfaces textiles de tous nos trains sont régulièrement nettoyées en profondeur, ce qui implique un nettoyage par injection et extraction d’eau chaude, qui s’est avéré très efficace pour éliminer les insectes. »

Les trains seront désinfectés « sur demande ou dès le moindre doute » s’il existe un rapport sur une question d’hygiène, ont-ils ajouté.

M. Cain a déclaré que la fréquence des traitements devrait être « un voyage, un nettoyage » pour vraiment s’attaquer au problème.

« Sinon, vous utilisez le même train pour aller et venir – et chaque fois qu’un nouveau groupe de clients monte à bord, ils risquent de récupérer les problèmes laissés par le précédent. »

Mais il a réitéré son message : les infestations au Royaume-Uni ne seront pas uniquement dues aux punaises de lit traversant la Manche, car « elles sont déjà là ».

Que faire pour prévenir une infestation ?

En vérifiant régulièrement votre matelas, en nettoyant le cadre du lit et en passant l’aspirateur autour, vous pourrez trouver et éliminer rapidement les punaises de lit.

M. Cain a également conseillé d’installer un moniteur de punaises de lit sur votre matelas qui indiquera si des punaises de lit ont croisé son chemin.

M. Cain a déclaré : « Si vous ne vous lancez pas dans cette pratique disciplinée consistant à vérifier une fois par mois, le jour viendra où vous renverserez votre matelas et il y aura peut-être 5 000 ou 6 000 punaises de lit qui vous regarderont.

« Une fois qu’ils sont dans votre propriété depuis plus de 60 jours environ, la population double tous les 14 jours. »

Si vous repérez des punaises de lit, que devez-vous faire ?

Le plus important est de ne pas paniquer, a déclaré M. Cain, car on est plus susceptible de commettre des erreurs dans un état d’anxiété accru.

Il a énuméré trois erreurs courantes à éviter : ne pas utiliser d’insecticide à base d’aérosol, ne pas utiliser de brumisateur contre les punaises de lit et ne pas jeter les meubles, car vous pourriez introduire les insectes dans tout nouveau meuble.

Si vous avez détecté le problème dès le début, il peut être possible de l’éradiquer en lavant la literie et les vêtements à l’eau chaude et en passant l’aspirateur dans la pièce concernée.

Mais les solutions DIY impliquent un investissement de temps important pour les rechercher et les mettre en œuvre correctement, a-t-il déclaré – et cela ne sert à rien de se débarrasser uniquement de 90 % des insectes parce que vous avez toujours une infestation.

Le NHS conseille d’appeler une entreprise de lutte antiparasitaire ou votre conseil local. Si vous êtes locataire, il est de la responsabilité de votre propriétaire, de votre municipalité ou de votre association de logement de lutter contre l’infestation si elle est antérieure à votre location.

Comment repérer les punaises de lit ?

Les punaises de lit ont tendance à se cacher dans les cadres de lit, les matelas, les vêtements et les meubles, et sortent principalement la nuit pour se nourrir des humains endormis.

Votre premier signe de punaises de lit pourrait être des piqûres, qui peuvent être soulevées, provoquer des démangeaisons et sont souvent alignées.

Les punaises de lit ne sont pas connues pour être porteuses de maladies, mais les piqûres peuvent être inconfortables et les conséquences psychologiques d’une infestation peuvent être pénibles.

Tout le monde ne réagira pas aux piqûres, vous pourriez donc partager un lit avec les insectes sans vous en rendre compte.

D’autres signes révélateurs incluent des taches de sang sur la literie, provenant soit des piqûres, soit de l’écrasement d’une punaise de lit récemment nourrie, ou des taches brunes sur la literie ou les meubles provenant des excréments de punaises de lit.

La confirmation de la présence de punaises de lit implique soit de voir les créatures, leurs peaux mues, soit de tester les taches de selles.

Les punaises de lit adultes mesurent environ 5 mm de long et ressemblent un peu à des pépins de pomme. Les œufs mesurent environ 1 mm de long et sont d’un blanc nacré. Ils peuvent être trouvés seuls ou en grappes.

Image:

Punaises de lit sur un cadre de lit en bois. Photo : Bed Bugs Ltd





Comment éviter les punaises de lit en voyage ?

Si vous séjournez dans un hôtel ou un appartement, vérifiez la présence d’insectes dans votre lit, en examinant les coutures du matelas et les fissures de la tête de lit.

Évitez de mettre votre valise sous le lit et gardez-la fermée autant que possible : retirez simplement les vêtements au fur et à mesure que vous les portez et ne les laissez pas par terre.

Gardez votre valise surélevée sur une surface dure si possible. Lorsque vous partez en voyage, mettez vos vêtements dans des sacs en plastique refermables et utilisez un étui rigide si vous en avez un.

Comment soulager les démangeaisons causées par les piqûres ?

Le NHS recommande de mettre quelque chose de frais sur la zone infectée, d’essayer de ne pas gratter pour éviter l’infection et de garder la zone propre.

Si vos piqûres sont très irritantes ou douloureuses, un pharmacien pourra peut-être vous recommander une crème stéroïde ou un antihistaminique.

Le problème des punaises de lit en France sera-t-il résolu d’ici les Jeux olympiques de l’été prochain ?

La France organise des réunions de crise sur les punaises de lit la première semaine d’octobre, soit moins de 10 mois avant l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le 3 octobre, le gouvernement français a annoncé qu’un projet de loi multipartite serait présenté en décembre pour lutter contre le « fléau » des punaises de lit.

Le chef du parti Renaissance d’Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale française, Sylvain Maillard, a déclaré que le parti du président et ses alliés avaient décidé de faire de ce sujet une « priorité », rapporte Le Monde.

Mais il existe une « fenêtre incroyablement étroite » permettant aux autorités de maîtriser le problème, a déclaré M. Cain.

La solution résiderait dans « devancer le site d’infestation » en installant des moniteurs et en veillant à ce que des programmes de contrôle rigoureux soient en place dans les hébergements, le réseau de transport et le village olympique de la ville.

« Pour être honnête, je ne pense pas que Paris ait assez de temps maintenant », a-t-il déclaré.