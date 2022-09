Les punaises de lit suceuses de sang et les puces « star du porno » vont provoquer une explosion démographique dans les maisons

Les punaises de lit suceuses de SANG et les puces « stars du porno » sont prêtes pour une explosion démographique dans les maisons.

Un hiver doux suivi d’un été chaud étaient des conditions idéales pour la reproduction, selon les experts.

Les punaises de lit se cacheront dans les coins sombres et les plinthes, prêtes à chasser pour un repas facile lorsque les gens plongeront sous la couette cet automne.

Et les super puces avec des organes génitaux mâles deux fois et demie plus longs que leur corps ont eu “une saison de reproduction abondante qui devrait se poursuivre cet automne”, a averti le groupe de lutte antiparasitaire Basis Prompt.

Basis Prompt a ajouté : « Le temps estival a été idéal pour des créatures comme les puces et les punaises de lit.

“Si vous avez des puces dans votre maison, vous pouvez même les voir sauter sur votre tapis ou vos meubles.”

Les zones cibles préférées des puces sont basses – autour des chevilles ou des jambes.

Les animaux domestiques qui se grattent constamment peuvent fournir le premier signe d’une infestation.

Les pharmaciens de Chemist Direct ont signalé une augmentation des ventes de crème anti-puces Anthisan.

La Fine Bedding Company a déclaré: “Les couettes doivent être lavées tous les quelques mois, ou au moins deux fois par an, et remplacées tous les cinq ans, les oreillers plus fréquemment – tous les deux à trois ans.”

Selon la RSPCA, une puce peut vivre de 14 jours à un an, la femelle pondant jusqu’à 50 œufs par jour.