Le conseil répété depuis longtemps : ne laissez pas les punaises de lit piquer.

Mais à moins d’un an des Jeux olympiques de Paris, les craintes que ces insectes hématophages puissent mordre ceux qui assisteront aux Jeux olympiques l’été prochain ont conduit à des demandes d’action.

Des images de ces créatures rampant dans les trains à grande vitesse et dans le métro parisien ont été publiées sur les réseaux sociaux, tandis que de nombreuses personnes font état d’observations dans les cinémas et même à l’aéroport Charles de Gaulle. Des articles en ligne sur les punaises de lit ont également commencé à apparaître régulièrement.

Après que les rapports soient parvenus aux plus hauts niveaux du gouvernement, le ministre des Transports Clément Beaune a déclaré vendredi qu’il discuterait de la question avec les opérateurs de transport la semaine prochaine.

En promettant de « rassurer et protéger » les voyageurs utilisant les transports en commun, Beaune a déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que les opérateurs « agiraient davantage pour servir les clients ».

Son message intervient un jour après que l’adjoint au maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a écrit une lettre au nom de la mairie de la capitale française, appelant le Premier ministre Élisabeth Borne à agir contre ce « fléau ».

« L’État doit de toute urgence mettre en place un plan d’action contre ce fléau alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », a écrit Grégoire, selon Reuters.

“Personne n’est en sécurité”, a-t-il déclaré jeudi dans un autre article, appelant à des “mesures coordonnées” entre les autorités sanitaires et les communautés locales pour empêcher la propagation des insectes, qui s’enfouissent dans les meubles, les vêtements et la literie, et se nourrissent de du sang, généralement la nuit. Les femelles peuvent pondre jusqu’à sept œufs par jour, ce qui signifie que les infestations peuvent se propager rapidement.

“Plus d’un foyer français sur 10 a été infesté par des punaises de lit” entre 2017 et 2022, selon une étude de juillet de l’Anses, l’agence gouvernementale chargée d’évaluer les risques sanitaires liés à l’alimentation, à l’environnement et aux lieux de travail.

Les piqûres peuvent provoquer des éruptions cutanées, des réactions allergiques et des ampoules, selon le gouvernement français, qui conseille personnes à laver les vêtements et la literie à haute température, à passer l’aspirateur sur les meubles et les tapis et à faire appel aux services de lutte antiparasitaire si le problème persiste.

Si le niveau de revenu n’a aucune incidence sur la probabilité qu’un ménage soit victime d’une infestation, il est un facteur de persistance de celle-ci, les services d’extermination domestique facturant environ 866 euros (917 dollars), selon l’Anses.

Recommandé

Dans un autre tweet, l’adjoint au maire Grégoire a déclaré que la ville soutenait les ménages à faible revenu en les aidant à faire face au coût de l’extermination, et a appelé les compagnies d’assurance habitation à inclure le coût de l’extermination dans leurs plans.

“Ce sont des entreprises privées qui sont engagées pour lutter contre les punaises de lit, et elles sont libres de fixer leurs propres prix”, explique Sophie Marie Niang, qui vit entre Paris et Cambridge, en Angleterre, où elle prépare un doctorat en sociologie.

Les infestations ont été exacerbées pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre les prix élevés fixés par la demande croissante de fumigation, a-t-elle expliqué.

Les députés représentant les communautés les plus pauvres de la banlieue parisienne réclament depuis 2019 que l’État limite les prix d’extermination, mais ont été ignorés, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les touristes séjournant dans des locations de vacances à court terme avec des normes de nettoyage et d’hygiène non réglementées étaient plus susceptibles d’avoir mis le problème au premier plan en déplaçant involontairement les insectes vers les quartiers centraux et plus riches de Paris, ajoutant ainsi une nouvelle crise pour la ville à venir. des préparatifs pour les Jeux olympiques d’été de 2024.

L’infestation a contribué au sentiment que « tout va de travers » pour la ville à l’approche des Jeux, a-t-elle déclaré.

“Les gens ont incendié les chantiers olympiques en signe de protestation pendant les émeutes et Paris fourmille de punaises de lit”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux troubles de masse du mois de juin suite au meurtre par la police de Nahel Marzouk, une jeune fille de 17 ans d’origine nord-africaine.

“Cela n’augure rien de bon.”