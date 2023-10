TLes reportages sont pour le moins alarmants. Paris, la ville connue pour son style, sa cuisine et amoura un problème de punaises de lit. Vidéo des insectes rampant sur les sièges du métro, dans les hôtels, dans les bus et dans les cinémas ont balayé Internet, et l’anxiété liée aux punaises de lit a atteint un nouveau sommet.

Mais que se cache-t-il derrière l’invasion parisienne ? Comment les punaises de lit ont-elles pu déclencher une infestation aussi répandue dans la ville ? Alors que Paris accueillera l’été prochain les premiers Jeux olympiques de l’ère post-COVID-19, ces questions ne sont pas de simples sujets de conversation.

La réalité est que l’infestation ne s’est pas produite du jour au lendemain. Il est probable que Paris, ainsi que d’autres villes et zones même moins densément peuplées du monde, abritent un problème constant et persistant de punaises de lit. Et avec l’essor des voyages depuis la pandémie, les Parisiens les remarquent.

Selon les entomologistes, un certain nombre de facteurs permettent aux punaises de lit de survivre et de prospérer, dont beaucoup sont directement liés au comportement humain. Une partie du problème réside peut-être dans la façon dont nous gérons les ravageurs. Contrairement aux moustiques et aux tiques, que les groupes gouvernementaux combattent par des pulvérisations et des efforts d’éradication à grande échelle à l’échelle communautaire, les punaises de lit sont davantage considérées comme un problème individuel plutôt que sociétal. Et tout le monde n’a pas le temps ou l’argent pour prendre les mesures appropriées pour s’en débarrasser, alors les insectes continuent de se nourrir, de se reproduire et de se propager pour trouver de nouveaux hôtes.

Contrairement aux rapports anecdotiques, les punaises de lit ne sont pas le résultat d’une mauvaise hygiène et ne se limitent pas aux communautés à faible revenu. C’est simplement que les personnes les moins favorisées n’ont pas les ressources nécessaires pour les éradiquer. “J’ai traité des rapports concernant des hôtels cinq étoiles, des sièges d’avion de première classe et des appartements haut de gamme”, explique Zachary DeVries, professeur adjoint d’entomologie à l’Université du Kentucky. “N’importe qui peut attraper des punaises de lit, mais seuls ceux qui disposent de ressources peuvent s’en débarrasser.”

C’est pourquoi, en particulier dans les villes densément peuplées comme Paris, il peut y avoir des réservoirs de populations de punaises de lit dans les communautés les plus défavorisées, qui se propagent ensuite lorsque les insectes font du stop dans les transports en commun, dans les restaurants, les cinémas, les magasins de détail, essentiellement partout où les gens vont.

Mais il existe d’autres raisons pour lesquelles les bugs sont si difficiles à éradiquer.

Les humains et les punaises de lit : une histoire longue et proche

Les punaises de lit sont uniques en ce sens qu’elles dépendent presque exclusivement des humains pour survivre. Ils n’ont besoin que de sang – alors qu’ils se nourrissent de sang de bétail et de poulet, ils sucent de préférence les humains – pour survivre. S’ils ont un hôte humain, ils n’ont même pas besoin d’eau. Et ils ont établi cette relation parasitaire il ya des siècles. Les dessins rupestres représentent des punaises de lit, tandis que les gravures sur bois capturent leurs corps plats et minuscules. Lorsque des appareils photo ont été développés, les premières images d’elles sont apparues dans les années 1800.

Culturellement, les punaises de lit ont également façonné l’histoire de l’humanité. Certains historiens suggèrent que la pratique annuelle du nettoyage de printemps aurait pu commencer comme une tentative d’éliminer les punaises de lit, qui ont tendance à être moins actives pendant les mois les plus froids de l’hiver, avant d’être revigorées au printemps et en été.

«Ils sont solitaires et extrêmement timides», explique Gail Ridge, scientifique associée à la Connecticut Agricultural Experiment Station, un centre de recherche financé par l’État et le gouvernement fédéral. « Ils dépendent des êtres humains pour vivre, ils mènent donc une vie conflictuelle et terroriste, puisque nous sommes le principal prédateur de la planète. Ils ne peuvent donc survivre qu’en disposant d’une série de mécanismes pour échapper à nos efforts visant à les tuer.

L’un d’eux pourrait être une remarquable capacité de consanguinité. Pour la plupart des êtres vivants, trouver de nouveaux partenaires et des partenaires éloignés est essentiel pour transmettre des gènes et maintenir leur espèce en vie. La consanguinité tue normalement l’espèce, car l’accouplement avec des membres génétiquement apparentés peut introduire des mutations dangereuses, et potentiellement mortelles. Mais les punaises de lit ne sont pas confrontées à de telles limitations ; en fait, une seule femelle portant des œufs peut engendrer une nouvelle colonie d’insectes dans un endroit donné, tandis que les générations futures se reproduisent entre elles. « Nous avons assisté à des accouplements entre frères et sœurs sur 20 à 30 générations et rien ne se passe », explique DeVries. « Les générations suivantes sont aussi heureuses et en bonne santé que la première. »

Comment les pesticides ont résolu le problème des punaises de lit, avant de l’aggraver

Les efforts humains les plus agressifs pour éradiquer les insectes font appel à des pesticides tels que DDT et organophosphorés. Ils étaient si efficaces que, des années 1950 aux années 2000, ces produits chimiques ont largement éliminé les punaises de lit des pays développés. Mais interdictions sur eux après la découverte de leurs effets toxiques sur la santé humaine a donné un répit aux insectes, ainsi que des règles commerciales internationales plus larges qui ont ouvert les échanges de marchandises à travers le monde. «Les punaises de lit sont devenues un problème après l’interdiction des organophosphorés à l’intérieur», explique Jody Gangloff-Kaufmann, entomologiste au programme de lutte intégrée contre les ravageurs de l’État de New York à l’Université Cornell. Les microbes sont réapparus au début des années 2000, se sont propagés principalement le long des routes commerciales reliant les pays en développement aux pays industrialisés et ont prospéré dans un nouveau monde caractérisé par des attaques chimiques moins agressives. En 2010, des villes comme New York ont ​​connu des infestations massives de punaises de lit, avec des observations alarmantes. fermeture de magasins de détail à Soho et South Street Seaport. Même les lieux de travail n’étaient pas à l’abri, car les insectes s’infiltraient Le siège de Time Warner près de Central Park également.

Pire encore, les nouvelles générations d’insectes étaient très résistantes aux produits chimiques utilisés pour les traiter. “Les insectes que nous avons aujourd’hui ne sont pas les mêmes que ceux de leurs grands-parents”, explique Dini Miller, professeur d’entomologie et spécialiste de la lutte antiparasitaire urbaine à Virginia Tech. «Nous avons des punaises de lit mutantes à peau épaisse et à forte consommation d’alcool.»

L’exposition aux pesticides a poussé les insectes à développer des exosquelettes plus durs, ce qui empêche les produits chimiques de pénétrer dans leur corps pour deux raisons. Premièrement, « les punaises de lit marchent sur des griffes crochues et soulèvent leur corps du sol », explique Nina Jenkins, professeure agrégée d’entomologie à la Penn State University. “Ainsi, la quantité de punaises de lit qui entre en contact avec une surface lorsqu’elles marchent ne représente qu’une très petite proportion de leur corps. Ainsi, si elles marchent sur une surface traitée avec des toxines, elles n’en absorbent pas suffisamment pour les tuer.”

Et même si les insectes absorbent certains produits chimiques, ils ont développé des enzymes capables de décomposer les toxines et de les neutraliser. “Nous pouvons les renverser et ils ont l’air morts, mais quatre heures plus tard, ils se lèvent et se secouent parce que les enzymes de leur corps décomposent l’insecticide et qu’ils peuvent récupérer”, explique Miller. « Nous avons essentiellement tué tous les insectes sensibles aux insecticides et sélectionné les plus résistants. Nous nous l’avons fait nous-mêmes.

Non seulement les humains ont introduit des pesticides qui ont généré de nouvelles super-races d’insectes résistants, mais les humains ont également éliminé l’un des principaux prédateurs des punaises de lit : les cafards. «Les blattes, comme les punaises de lit, peuvent pénétrer dans les fissures et les crevasses et chassent les œufs de punaises de lit», explique Ridge. “Mais maintenant que les cafards sont éliminés dans de nombreuses villes, les punaises de lit n’ont plus de prédateur.”

Ils ne sont jamais partis

Ces insectes résistants deviennent de plus en plus résistants. Les croisements avec différentes populations les rendent encore plus fertiles, explique Ridge. Elle a croisé deux populations différentes de punaises de lit en laboratoire et a constaté que la fécondité des femelles doublait. «Je ne peux que supposer que cela se produit également dans la nature», dit-elle, d’autant plus que les insectes de différentes parties du monde se mélangent probablement grâce aux déplacements humains généralisés.

Et comme la simple pulvérisation d’une bombe d’insecticide ne suffit pas à les éliminer, ces insectes trouvent des habitats hospitaliers dans certaines populations. « L’une des choses que je constate est une augmentation considérable du nombre de personnes âgées handicapées vivant avec des milliers et des milliers de personnes. [of bed bugs] chez eux », explique Miller. “Il s’agit d’individus souffrant de 17 autres problèmes, notamment physiques, mentaux et financiers. [problems], et les punaises de lit ne sont que l’un d’entre eux. Ce sont les sources que nous voyons maintenant.

Étant donné que les insectes ne sont pas éliminés de ces populations, ils peuvent continuer à faire du stop vers d’autres endroits où ils trouvent de nouveaux hôtes. « Les punaises de lit s’installent chez les personnes qui ne peuvent pas les combattre efficacement », dit-elle. Ainsi, malgré les reportages médiatiques sur les infestations dans les hôtels, celles-ci sont rarement la source de problèmes généralisés, car les hôtels peuvent se permettre des mesures de lutte antiparasitaire efficaces, et souvent coûteuses. Cependant, les propriétaires de maisons individuelles et les propriétaires d’immeubles d’habitation, de maisons de transition et de maisons de retraite ne le peuvent souvent pas.

Les meilleurs moyens de se débarrasser des punaises de lit

Il n’existe pas d’approche unique permettant de lutter efficacement contre les punaises de lit. Il faut un série d’étapes minutieuses, effectué correctement – ​​généralement avec une formation professionnelle – pour vraiment maîtriser une infestation. «Le propriétaire ne peut pas faire grand-chose pour résoudre le problème», explique DeVries. Les sprays qui prétendent éliminer les punaises de lit ne feront pas vraiment le travail puisque les insectes sont résistants à la plupart d’entre eux et, s’ils sont efficaces, ils ne font que pousser les insectes d’un endroit à un autre. Et les conseils en ligne sur l’utilisation de la chaleur ou de la vapeur en dirigeant un sèche-cheveux ou un fer à vapeur vers les matelas sont erronés – cela ne fait également que déplacer les insectes d’un endroit à un autre. Même certains services professionnels de lutte antiparasitaire qui utilisent des méthodes de chaleur ou de vapeur ne sont pas tous efficaces, car ils peuvent ne pas atteindre des températures suffisamment élevées (les punaises de lit ne meurent qu’à environ 125°F) ou peuvent ne pas faire fonctionner les appareils assez longtemps. “J’ai entendu parler de complexes d’appartements multifamiliaux où ils commencent par le haut et descendent, et au moment où ils arrivent au premier étage, des problèmes sont déjà signalés au dernier étage”, explique DeVries.

Aussi contraire que cela puisse paraître, l’une des stratégies les plus efficaces est de ne pas déranger les bugs autant que possible. Les punaises de lit n’aiment pas s’éloigner de leur repas de sang,…