Les punaises de lit ne sont pas qu’à Paris. Il y a une « résurgence » mondiale.

Par une matinée fraîche du mois dernier, l’adjoint au maire de Paris, Emmanuel Grégoire, s’est tenu devant une caméra de télévision française avec un air sérieux et a déclaré : « Personne n’est en sécurité ».

Il ne parlait pas de la menace du changement climatique ou d’un nouveau virus effrayant. Il parlait de punaises de lit.

Pour ceux qui ne le savent pas, les punaises de lit sont de petits insectes sans ailes qui piquent les humains et se régalent de nos du sang, souvent la nuit. Ils nous trouvent en détectant le dioxyde de carbone présent dans notre respiration et la chaleur de notre corps. Même si les punaises de lit peuvent être porteuses d’un grand nombre d’agents pathogènes, elles ne semblent pas transmettre de maladies aux humains, même si elles produisent des démangeaisons.

Ces dernières semaines, des vidéos virales montrant des insectes ressemblant à des punaises de lit dans le métro et les trains parisiens, ainsi que des observations de punaises de lit dans les cinémas et à l’aéroport, ont alimenté les craintes d’une épidémie généralisée dans toute la ville. Les gens ont paniqué. « Ces petits insectes sèment le désespoir dans notre pays », a déclaré un homme politique français au Parlement au début du mois, exhortant le Premier ministre à agir. (Elle a apporté un flacon de punaises de lit avec elle dans la chambre, probablement dans le but de renforcer son argument.)

L’imminence des Jeux olympiques d’été, qui auront lieu à Paris dans dix mois seulement, renforce ces inquiétudes. Des millions de personnes se rendront à Paris pour les Jeux. Et vous savez ce qui plaît à des millions de personnes ? Punaises.

L’étendue de « l’épidémie » actuelle n’est pas claire et la plupart des observations n’ont pas été confirmées. Les vidéos, les reportages et les mèmes ont presque certainement donné l’impression que le problème est bien plus grave qu’il ne l’est réellement (allez comprendre !).

Mais ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Paris le fait certainement avoir des punaises de lit. Il en va de même pour Chicago, New York et toutes les autres grandes villes du monde. Ces sangsues sont malheureusement partout.

La situation est encore pire : au cours des deux dernières décennies, il y a eu une « résurgence mondiale » des punaises de lit, selon une étude scientifique récente, après un creux au milieu du 20e siècle. « La résurgence a été généralisée, affectant pratiquement tous les secteurs de la société », écrivent les auteurs.

Les scientifiques estiment que cette hausse ne devrait pas s’atténuer de si tôt. Donc pour l’instant, c’est un monde de punaises de lit. Accueillir.

La montée, la chute et la montée des punaises de lit

Quelle que soit la puissance de la menace des punaises de lit aujourd’hui, je vous promets qu’elle était pire auparavant. Ces insectes se gavent de nos jambes, de nos bras et de nos entrejambes depuis des milliers d’années, depuis l’Égypte ancienne – bien avant l’invention des pesticides chimiques.

Dans les années 1800, certains hôtels de Londres étaient tellement infestés qu’il était conseillé aux locataires « de devenir à moitié ivres pour dormir un peu », selon une récente revue scientifique. Des bâtiments entiers seraient incendiés afin d’éradiquer une infestation. C’était l’âge d’or des punaises de lit (du moins du point de vue d’une punaise de lit).

La situation s’est inversée dans les années 1940, lorsque le produit chimique DDT a été popularisé comme insecticide. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les militaires ont pulvérisé du DDT pour lutter contre les maladies transmises par les moustiques, comme le paludisme, ainsi que les poux de corps. Il s’est également révélé très efficace pour tuer les punaises de lit. Avec d’autres pesticides nouvellement développés, le DDT a contribué à éliminer les populations de punaises de lit. Dans les années 1960, les infestations de punaises de lit étaient rares, du moins parmi les pays riches, selon l’étude.

Au cours des décennies suivantes, les citoyens américains et européens ont profité de soirées pratiquement exemptes de piqûres de punaises de lit, même après l’interdiction du DDT aux États-Unis en 1972 (en raison de ses effets nocifs sur les humains et la faune). Mais le sursis n’a évidemment pas duré.

Au tournant du siècle, les parasites ont commencé à réintégrer les maisons et les lits en masse, selon des rapports provenant du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Australie, du Japon et d’une poignée d’autres pays. En Australie, par exemple, les infestations de punaises de lit ont augmenté d’environ 4 500 pour cent entre 1999 et 2006. Il n’existe pas de données claires sur le nombre d’infestations aux États-Unis, bien qu’en 2010 les Centers for Disease Control and Prevention et l’Environmental Protection L’Agence a publié une déclaration commune, mettant en garde contre une « résurgence alarmante » de ces ravageurs.

Cela nous amène à aujourd’hui. Les punaises de lit sont de retour. Pourquoi?

Pourquoi les punaises de lit sont en augmentation maintenant

Il y a des raisons évidentes. De plus en plus de gens vivent désormais dans les villes et les punaises de lit adorent les corps chauds et denses. Nous voyageons également plus que jamais, donnant aux punaises de lit l’occasion de se propager (voir : histoires d’horreur de punaises de lit dans Airbnbs).

Mais la principale raison pour laquelle les punaises de lit connaissent actuellement un boom, selon l’étude, est qu’elles ont développé une résistance à de nombreux pesticides, notre principale ligne de défense. En effet, ces créatures sont désormais résistantes à « la plupart des grandes classes d’insecticides », indique la revue, y compris les pyréthrinoïdes, qui restent l’un des insecticides les plus couramment utilisés. Ils ont également développé une résistance au DDT, qui attaque les insectes de la même manière que les pyréthrinoïdes.

« Les insecticides, en particulier l’utilisation de pyréthrinoïdes, sont inutiles », a déclaré Chow-Yang Lee, professeur d’entomologie urbaine à l’Université de Californie Riverside et co-auteur de la récente étude. « Cela ne éliminera jamais les punaises de lit. »

Il existe également des preuves que les poudres comme la terre de diatomées, conçues pour tuer les insectes en les desséchant, ne fonctionnent plus non plus. Au moins certains insectes ont développé une résistance au dessèchement, a déclaré Lee.

Cela ne veut pas dire que les punaises de lit sont impossibles à détruire. Les températures élevées, autour de 113 degrés Fahrenheit et plus, tuent les insectes, et les recherches suggèrent qu’ils ne sont pas susceptibles de développer une tolérance à la chaleur. Il en va de même pour les températures extrêmement froides. La fumigation utilisant des produits chimiques hautement toxiques et des combinaisons d’insecticides peut également fonctionner, a déclaré Lee, en particulier lorsqu’elles sont utilisées de manière répétée.

Mais ces options efficaces s’accompagnent d’une mise en garde très importante : elles sont coûteuses.

Les communautés à faible revenu ne peuvent souvent pas se permettre ces méthodes d’éradication, a déclaré Lee, qui peuvent coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars pour un seul appartement. Les grands complexes peuvent embaucher un exterminateur, mais celui-ci ne passe que quelques minutes dans chaque unité à pulvériser des produits chimiques qui ne fonctionnent pas, a-t-il déclaré.

Ces communautés peuvent également abriter des personnes âgées qui ne peuvent pas facilement quitter leur appartement pour se faire soigner ; l’exterminateur doit les contourner, ils manqueront donc sans aucun doute certains endroits. Ces communautés moins riches sont considérées comme des réservoirs susceptibles de propager les punaises de lit dans toute la ville, a déclaré Lee.

« Le plus grand défi lorsqu’il s’agit de traiter les punaises de lit est le coût », a déclaré Lee.

Comment éviter les punaises de lit

S’il est difficile d’éradiquer les punaises de lit, il est relativement facile de les éviter.

Voici un conseil : lorsque vous entrez dans un hôtel ou un Airbnb, vérifiez immédiatement que le matelas ne présente pas de taches de sang brun rougeâtre, a déclaré Lee. Après le festin des punaises de lit, a-t-il dit, elles défèquent et leurs excréments contiennent de l’hémoglobine colorante (désolé). Vous pouvez également rechercher les bugs eux-mêmes, visibles à l’œil nu ; ils ont à peu près la taille d’un pépin de pomme.

Disons que vous finissez par rester quelque part avec des punaises de lit. Lorsque vous rentrez chez vous, a dit Lee, n’apportez pas vos bagages à l’intérieur. Sortez vos vêtements et mettez-les au sèche-linge pendant au moins 30 minutes (ou lavez-les puis séchez-les). Ensuite, utilisez un défroisseur pour traiter thermiquement vos bagages à l’extérieur. Cela devrait tuer tous les œufs.

Disons maintenant que vous les avez trouvés chez vous. Appelez immédiatement à l’aide d’un professionnel, a déclaré Lee. « N’essayez pas de le traiter vous-même », a-t-il déclaré. Si l’infestation est petite, un exterminateur peut traiter votre lit ou vos meubles avec un cuiseur vapeur portatif, mais s’ils sont partout, l’exterminateur voudra peut-être fumiger ou placer vos meubles dans une chambre thermique — c’est à ce moment-là que les coûts augmenteront. .

Enfin, un mot de Lee pour vous tous, les économes : soyez très prudent lorsque vous retirez quoi que ce soit de la rue, en particulier dans des villes comme New York et Chicago. Si vous envisagez d’emporter des meubles, en particulier des canapés, des chaises, des lits et des matelas, vous devez d’abord les faire chauffer.

Les livres aussi doivent être traités. « Ne les amenez pas directement dans la maison », a déclaré Lee. Si c’est le milieu de l’été ou de l’hiver, vous pouvez laisser les livres dehors pendant un jour ou deux : la chaleur ou le froid forceront les punaises de lit à sortir ou les tueront. Ou vous pouvez simplement les mettre dans un sac en plastique scellé et les placer dans votre congélateur pendant quelques jours.

Ces solutions vous aideront à éviter les piqûres ou une invasion de domicile. Pourtant, jusqu’à ce que des options efficaces et moins coûteuses soient disponibles – ou que le coût du traitement thermique soit subventionné pour les communautés à faible revenu – il est peu probable que le problème des punaises de lit aux États-Unis et ailleurs soit éliminé. Selon l’EPA, « l’aide financière [for bedbug treatment] n’est généralement pas disponible.

En attendant, nous devrons apprendre à vivre avec la menace des punaises de lit.

« Nous n’avons pas vu la lumière au bout du tunnel », a déclaré Lee. « Tant que nous n’aurons pas trouvé une méthode abordable pour tout le monde, nous resterons dans le tunnel. »