JUANA SUMMERS, HÔTE :

La République française est confrontée à une crise et le gouvernement se réunit demain pour élaborer un plan national. La crise concerne les punaises de lit, de minuscules insectes suceurs de sang qui ont été signalés dans les hôtels, les trains et les cinémas du pays. Eleanor Beardsley de NPR rapporte depuis Paris.

ELEANOR BEARDSLEY, BYLINE : À peine neuf mois avant les Jeux olympiques de Paris, la punaise de lit est devenue un problème politiquement chargé. Les observations sont partout, semble-t-il, même au Parlement français.

(EXTRAIT SONORE DE L’ENREGISTREMENT ARCHIVÉ)

MATHILDE PANOT : (parlant français).

BEARDSLEY : Mathilde Panot, un incendiaire d’extrême gauche, a brandi une fiole de minuscules insectes – punaise de lit, en français – alors qu’elle attaquait verbalement le Premier ministre lors d’une séance cette semaine.

(EXTRAIT SONORE DE L’ENREGISTREMENT ARCHIVÉ)

PANOT : (parlant français).

BEARDSLEY : “Les punaises de lit constituent un problème de santé national et vous n’avez rien fait depuis que j’ai alerté le gouvernement pour la première fois il y a six ans”, a-t-elle déclaré. Panot a exigé un service public d’éradication gratuit et efficace pour les millions de personnes qui, selon elle, souffrent.

(EXTRAIT SONORE DE L’ENREGISTREMENT ARCHIVÉ)

PANOT : (parlant français).

BEARDSLEY : « Madame la Première Ministre », a demandé Panot, « votre propre résidence doit-elle être infectée pour que vous puissiez agir ? La Première ministre Elisabeth Borne a répondu avec force.

(EXTRAIT SONORE DE L’ENREGISTREMENT ARCHIVÉ)

ELISABETH BORNE : (parlant français).

BEARDSLEY : “Il y a des sujets qui ne devraient pas être politisés”, a-t-elle déclaré. “Ayez un peu de décence.” Borne a souligné que de nombreuses grandes villes du monde ont été infectées par des punaises de lit au cours des dernières décennies en raison du tourisme de masse et de la résistance aux pesticides. Mais au moins un député de droite et un animateur de télévision controversé ont été condamnés pour avoir suggéré que l’augmentation du nombre de punaises de lit pourrait être liée à l’augmentation de la migration. De nombreuses observations de punaises de lit se sont révélées infondées, mais quelques vidéos sur les réseaux sociaux les montrant rampant sur les sièges de trains à grande vitesse ont incité le ministre français des Transports, Clément Beaune, à s’exprimer devant la presse.

(EXTRAIT SONORE DE L’ENREGISTREMENT ARCHIVÉ)

CLEMENT BEAUNE : (Par l’intermédiaire de l’interprète) Nous avons eu quelques cas, mais il y a un protocole strict en place. Et les trains sont régulièrement soignés. Il n’y a actuellement aucune accélération des punaises de lit.

BEARDSLEY : Selon l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et Alimentaire, plus d’un foyer sur dix a été infesté de punaises de lit au cours des cinq dernières années.

Bonjour, Madame.

PERSONNE NON IDENTIFIÉE #1 : Bonjour.

BEARDSLEY : Je suis allé à la gare Montparnasse à Paris pour vérifier les choses par moi-même. J’ai rencontré trois collègues qui rentraient du travail en métro.

PERSONNE NON IDENTIFIÉE #2 : (Parlant français).

BEARDSLEY : “Quand nous montons dans le train maintenant, nous y pensons”, ont-ils déclaré. “Nous ne l’avions jamais fait auparavant.”

FLORE BRUYAT : Oui, bien sûr. Je regarde sur mon siège et regarde partout. Si je vois quelque chose…

BEARDSLEY : Flore Bruyat sort une grosse écharpe de son sac. Elle dit qu’elle l’a enroulé autour de ses cheveux dans le métro. Annabelle Joubert dit que c’est une bonne chose que Paris accueille les Jeux olympiques l’été prochain.

ANNABELLE JOUBERT : (Par l’intermédiaire de l’interprète) Ils vont prendre de grandes mesures pour se débarrasser de ces bugs à cause de tous les gens qui viendront aux JO. L’image de la France est en jeu.

(EXTRAIT SONORE DU MOTEUR DE MOTO EN MARCHE)

BEARDSLEY : A l’extérieur de la gare, Joseph Gasmi se tient devant l’hôtel trois étoiles qu’il dirige depuis 40 ans dans ce quartier de théâtres et de cinémas.

JOSEPH GASMI : (parlant français).

BEARDSLEY : “Je n’ai jamais eu de punaises de lit dans mon hôtel”, me dit-il. Et il pense que tout le battage médiatique autour des punaises de lit dans les cinémas est absurde.

GASMI : (parlant français).

BEARDSLEY : « Ils veulent vendre leurs produits de désinfection », rit-il. De retour à la gare, la commerciale Nathalie Bouyrie estime que les médias exagèrent de manière disproportionnée le problème des punaises de lit. Néanmoins, elle a hâte de monter à bord de son train à grande vitesse et de quitter la ville.

NATHALIE BOUYRIE : (Par l’intermédiaire de l’interprète) Je ne m’inquiète pas pour eux dans le train, même s’ils ont des coussins moelleux. Mais je n’ai pas envie de m’asseoir dans le métro parisien maintenant.

(EXTRAIT SONORE DE LA FERMETURE DES PORTES DU TRAIN)

BEARDSLEY : Alors que je prends place dans le métro pour rentrer chez moi, je remarque plusieurs personnes debout à côté de sièges vides et je commence à me demander si je devrais me lever aussi. Eleanor Beardsley, NPR News, Paris.

