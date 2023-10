Les punaises de lit envahissent Paris à l’approche des Jeux olympiques d’été de 2024

La ville lumière est assailli par des punaises de lit. Les observations du petit ravageur urbain dans les lieux publics de Paris ont apparemment augmenté ces derniers temps, et les fonctionnaires sont appelant à une action agressive pour réduire la menace à temps pour l’été 2024 Jeux olympiques.

Les gens ont punaises de lit repérées le long des transports en commun de la ville et à l’aéroport Charles-de-Gaulle, avec quelques publiant des vidéos de leurs rencontres sur les réseaux sociaux, Reuters signalé pendant le weekend. La situation est devenue si grave que le ministre des Transports Clément Beaune doit tenir cette semaine une réunion avec les opérateurs de transports publics pour discuter de la question. Et les responsables de la mairie ont demandé au gouvernement fédéral de créer un groupe de travail pour éliminer ces bugs.

« L’État doit mettre en place de toute urgence un plan d’action contre ce fléau alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », a écrit Emmanuel Grégoire, adjoint à la maire de Paris, dans une lettre adressée la semaine dernière à la Première ministre Elisabeth Borne. . Dans un article du vendredi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Grégoire ajoutée que « personne n’est à l’abri » de la menace suceuse de sang.

Les punaises de lit font partie de l’humanitéles ravageurs les plus anciens, avec leurs origines peut-être datant à l’âge des dinosaures. La punaise de lit commune (Cimex lectulaire) nous a probablement tourmenté depuis avant que nos ancêtres ne quittent les grottes. Pendant une brève période au milieu du 20e siècle, les pesticides hautement efficaces ont presque conduisait les chenilles nocturnes à l’extinction. Malheureusement, cette victoire fut de courte durée, car les insectes ont finalement évolué et sont devenus incroyablement résistants aux insectes les plus courants.tuer les produits chimiques. Cette nouvelle résistance, éventuellement associée à une augmentation des déplacements, a alimenté leur résurgence au cours des dernières décennies.

Même si ce n’est pas clair Même si les infestations de punaises de lit dans le monde ont augmenté plus récemment, elles restent un problème persistant. Selon un rapport produit par Agence gouvernementale française ANSES plus tôt cette année, plus de 10% des ménages du pays a eu des infestations entre 2017 et 2022. Ces infestations peuvent survenir aussi bien dans les quartiers pauvres que riches, mais les personnes les plus pauvres sont moins en mesure de se permettre les traitements coûteux qui sont souvent nécessaires pour véritablement éradiquer les punaises de lit dans une zone.

Les punaises de lit, malgré leur stigmatisation, On ne pense pas actuellement qu’ils propagent des maladies infectieuses, mais leurs piqûres provoquent des démangeaisons irritantes et beaucoup de misère. Certains scientifiques également théoriser qu’ils pourraient augmenter le risque de symptômes allergiques via l’histamine qu’ils expulsent, bien qu’il s’agisse encore d’une préoccupation spéculative pour le moment.