Les Pumas s’excusent auprès de Dani Alves pour l’annonce “erronée” de sa blessure

Dani Alves a rassuré les fans qu’il n’avait pas subi de blessure grave. Jaime Lopez/Jam Media/Getty Images)

Le club mexicain Pumas a présenté ses excuses à Dani Alves après avoir annoncé par erreur que l’international brésilien s’était blessé au ligament du genou droit.

déclaration de jeudi La blessure d’Alves aurait inquiété les supporters brésiliens, l’arrière droit vétéran étant toujours en lice pour une place en Coupe du monde.

Cependant, le joueur de 39 ans a décidé de rassurer les fans sur les réseaux sociaux qu’il n’avait pas reçu de coup sérieux et a expliqué pourquoi il ne s’était pas rendu à Juarez pour le match de vendredi.

“Je pense que la personne qui a écrit ceci [Puma’s statement] n’était pas au courant de la situation réelle… A l’entraînement, à la veille du voyage, mon ami Diogo, un Brésilien qui joue avec moi, a fini par me frapper sur le dernier jeu de l’entraînement”, a écrit Alves sur son compte sur les réseaux sociaux.

“Par précaution, nous avons décidé de ne pas voyager pour le dernier match, car il n’y a rien d’autre en jeu. Nous avons de grands objectifs à défendre, et au final, j’ai pris cette décision de ne pas voyager. Mais Dieu merci, tout va bien, tout est calme.”

Pumas a rectifié l’erreur et tweeté: “Pour clarifier le malentendu concernant la blessure de notre joueur Dani Alves, Pumas tient à préciser que le joueur a reçu un coup au genou à la fin de l’entraînement et par précaution, ne s’est pas déplacé pour affronter Juarez.

“La blessure nécessite un traitement de base et du repos. En raison d’un manque de communication et du voyage à Ciudad Juarez, des informations erronées ont été publiées. Pour cette erreur, nous nous excusons auprès de Dani Alves.”

Alves a rejoint Pumas en juillet après l’expiration de son contrat avec Barcelone et a fait 12 apparitions pour l’équipe mexicaine.

Alves, qui a remporté l’or aux Jeux olympiques de 2021, n’a pas été inclus dans la dernière équipe du Brésil pour les matches amicaux contre le Ghana et la Tunisie.

L’ex-star du Paris Saint-Germain et de la Juventus n’a pas abandonné l’espoir de représenter La Canarinha à une troisième Coupe du monde.

“Non seulement je suis enthousiaste, mais j’y travaille”, a déclaré Alves La semaine dernière. “Mon objectif est d’aller à la Coupe du monde au Qatar. Je me prépare et travaille tous les jours pour cela. Je l’ai déjà dit. J’ai une histoire avec l’équipe nationale, 16 ans et tout ce que j’ai accompli, me donne du crédit aller à la Coupe du monde.”