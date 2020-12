Le retour de quatre buts des Pumas contre Cruz Azul a montré la formidable croyance et l’attitude de ne jamais dire au sein d’Andres Lillini. Photo par Mauricio Salas / Jam Media / Getty Images

MEXICO CITY – La légende des Pumas UNAM, Hugo Sanchez, a célébré si fort le passage de son ancienne équipe à la finale de la Liga MX qu’il pense avoir réveillé ses voisins dans son appartement de Madrid.

Qui pourrait lui en vouloir? Renverser un déficit de quatre buts au match aller face à Cruz Azul dimanche soir et remporter une victoire 4-0 à l’Estadio Olimpico Universitario était quelque chose d’un miracle. Les pumas avaient moins de 1% de chances de réussir avant le coup d’envoi, selon FiveThirtyEight.

– Couverture de la Liga MX sur ESPN Deportes

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN +

Même avant ce revirement épique de dimanche soir, le chemin des Pumas vers la finale avait déjà été tout sauf ordinaire. C’était une équipe qui était restée sans entraîneur à la veille de la saison des Guard1anes, après la sortie inattendue de « Michel » Gonzalez. Le directeur du système de jeunesse du club, Andres Lillini, est ensuite intervenu et Pumas a traversé la saison régulière avec une seule défaite.

La mentalité montrée dans la victoire sur Cruz Azul a mis en évidence exactement pourquoi les Pumas, deuxième tête de série, seront une proposition difficile pour Leon, tête de série, en finale de Liga MX.

« Nous ne sommes pas battus, nous ne savons pas ce que c’est », avait déclaré le milieu de terrain de 20 ans des Pumas, Erik Lira, avant le match retour. « Nous sommes concentrés sur la victoire et c’est ce que nous allons faire, nous voulons effacer le [losing] l’image et nous voulons le faire pour les gens de l’extérieur, pour nos familles et nos proches. «

2 Liés

Lorsque la finale aller se déroulera jeudi, l’équipe universitaire de Mexico sera une fois de plus les outsiders, mais ce n’est pas nouveau ces derniers temps, même pour un club considéré parmi les «Big Four» du Mexique.

À l’approche de la saison, les attentes étaient relativement faibles, la plupart des prévisions prévoyant que Pumas finirait vers le milieu du tableau. Et même après la bonne saison régulière du club, peu d’experts ont soutenu les Pumas contre son rival de Mexico, Cruz Azul, en demi-finale. Mais les joueurs se sont réunis. Vous pouvez le voir sur le terrain dans les célébrations des buts, les barbecues du complexe d’entraînement du club publiés sur les médias sociaux et dans la conviction de Lira que vaincre Cruz Azul était possible même avec 4-0.

« Je pense que quelque chose de vraiment important est que nous sommes devenus forts, nous nous sommes unis en tant que groupe et nous savions que c’était nous joueurs qui devions resserrer les rangs et croire en nous », a expliqué Juan Pablo Vigon, le buteur du but décisif contre Cruz Azul, dans une interview avec ESPN. « [Coach Andres] Lillini a fait un travail incroyable avec nous, sa force de conviction et sa confiance nous ont donné un coup de pouce. «

Les fans de Pumas parlent et demandent « Garra« – littéralement » griffe « mais signifiant vaguement conduire ou » faire un quart de travail « – comme une condition minimale pour porter le maillot et c’est exactement ce qu’ils ont cette saison, même sans les fans à l’intérieur des stades de Liga MX.

Joel Campbell (à gauche) et Luis Montes (à droite) constituent une grande partie de la puissante menace offensive de Leon, tête de série. Photo par Manuel Velasquez / Getty Images

L’équipe de Lillini n’est pas l’une des meilleures de la Liga MX en termes de talents individuels – les Pumas ont la 12e équipe la plus chère de la ligue, selon Transfermarkt – mais l’entraîneur argentin a construit sur le travail de Michel et a conçu un intense, équipe motivée contre laquelle il est difficile de jouer et très difficile à vaincre. Les Pumas jouent un 4-4-2, tentent de faire passer le ballon rapidement aux attaquants Juan Dinenno et Carlos Gonzalez, qui sont tous deux bons dans les airs et aiguisés pour flairer les occasions dans et autour de la surface.

Le gardien expérimenté Alfredo Talavera est sans doute la signature de la dernière saison morte et devrait être de retour de blessure pour la finale. Et si le duo d’arrière central Johan Vasquez et Nico Freire peut reproduire n’importe où près de la norme qu’ils ont montrée lors de ce match retour contre Cruz Azul, Leon va être dans une série difficile.

C’est une équipe Pumas compacte et bien entraînée, mais il y a une raison pour laquelle Leon, sept fois champion, se qualifie pour la finale en tant que favori et ce n’est pas entièrement aux Pumas. La vérité c’est que La Fiera aurait été favorisé par rapport à n’importe quelle autre équipe en Liga MX.

L’équipe de « Nacho » Ambriz a tout simplement été captivante au cours des deux dernières années, jouant au football basé sur la possession, attaquant et dépassant à peu près toutes les statistiques positives auxquelles vous pourriez penser en Liga MX en 2020: Leon a le plus de buts marqués par match (1,77 ), la possession la plus élevée par match (60%), le plus de victoires (21 en 31 matchs) et le moins de défaites (quatre).

Le milieu de terrain de Leon Luis Montes a été le meilleur joueur de la ligue cette année et l’empêcher de gagner du temps sur le ballon et d’influencer le match sera une préoccupation majeure pour Pumas, dont la seule défaite en saison régulière a été une défaite 2-0 contre Leon. Ensuite, il y a l’attaquant costaricain Joel Campbell, qui a été incohérent dans l’ensemble, mais qui a frappé la forme en demi-finale contre Chivas.

Leon était plus pragmatique et mature qu’explosif et divertissant contre Chivas en demi-finale, mais l’équipe d’Ambriz a fait le travail et pourrait peut-être ajouter l’arrière gauche Yairo Moreno, disponible après une blessure, et l’arrière droit David Ramirez, qui testé positif au COVID-19.

Les Pumas, en quête de leur huitième titre et premier depuis 2011, devraient pousser Leon plus près que Chivas et en faire une série très disputée. Il ne fait aucun doute que l’équipe de Guanajuato a besoin d’un titre pour couronner cette période positive. Et à cause de cela, il y a peut-être une pression supplémentaire. Les pumas, quant à eux, jouent presque avec l’argent de la maison étant donné les faibles attentes à venir et l’héroïsme contre Cruz Azul.

Celui qui gagne, nous devrions être pour une finale en tribune.