Les Pumas remportent le championnat régional de softball – Shaw Local

Le comté de Putnam a marqué neuf points en troisième manche pour ouvrir le championnat régional 1A de mardi contre IV Catholic à McNabb le mardi 12 septembre.

Les Pumas ont remporté une victoire de 12-3 pour se qualifier pour la finale de section samedi à Mazon pour affronter l’hôte Mazon-Verona-Kinsman (13-3-0) à 11 heures samedi.

Hannah Heiberger (2 points produits), Sofie Borri (point produit) et Piper Terando (3 points produits) ont chacune réussi deux coups sûrs pour PC. Myah Richardson a réussi un home run en solo dès la première manche.

Heiberger a été le lanceur gagnant, en retirant cinq sur des prises.

Myah Richardson du PCJH remporte un circuit en solo en première manche lors du match de championnat régional le mardi 12 septembre à McNabb. (Photo fournie)

Le voltigeur de centre du PCJH, Finley Rue, revient au champ intérieur lors du match de championnat régional le mardi 12 septembre à McNabb. (Photo fournie)

VOLLEY-BALL

Comté de Putnam 2, salle 0 : Maggie Richetta a récolté 11 points, quatre as, 10 attaques décisives, trois récupérations et deux blocs pour mener les Panthers à une victoire de 25-17, 25-12 lors d’un match hors conférence à Spring Valley le mardi 12 septembre.

Megan Wasilewski a récolté 17 passes décisives, deux attaques décisives et deux récupérations pour PC (8-4), tandis qu’Ava Hatton a ajouté neuf récupérations, trois attaques décisives et deux as.

GOLF GARÇONS

Chez McNabb : Jacob Miller a tiré un 40 pour remporter les honneurs de médaillé et mener Henry-Senachwine à une victoire dans une triangulaire au Edgewood Park Golf Club le mardi 12 septembre.

Les Mallards ont marqué un 172 pour battre le comté de Putnam (186) et le comté de Stark (200).

Lance Kiesewetter (43), Landon Harbison (44) et Carson Rowe (45) ont également marqué pour Henry.

Jacob Edens et Logan Keesee ont chacun obtenu un 45 pour les Panthers, tandis qu’AJ Furer et Miles Walder ont ajouté 48.

CROSS-COUNTRY

Au Pérou : Les Panthers ont participé à l’invitation à 8 équipes le mardi 12 septembre à Baker Lake au Pérou. Brayden Zuniga, étudiant en deuxième année du PC, a terminé 21e avec un temps de 21 :23, tandis que les étudiants de première année Dominic Carboni (27 :49) et Kale Coleman (28 :35) ont terminé 46e et 47e.