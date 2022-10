Les puits californiens s’assèchent alors que la sécheresse épuise les eaux souterraines

FAIRMEAD, Californie (AP) — Alors que la sécheresse s’aggrave en Californie, la famille d’Elaine Moore manque d’une ressource de plus en plus précieuse : l’eau.

Les producteurs d’amandiers de Central Valley ont vu deux puits s’assécher cet été. Deux de ses enfants adultes obtiennent maintenant de l’eau d’un nouveau puits que la famille a foré après que l’ancien s’est asséché l’année dernière. Elle fournit même de l’eau à un voisin dont le puits s’est asséché.

« Il a été si sec l’année dernière. Nous n’avons pas eu beaucoup de pluie. Nous n’avons pas eu beaucoup de neige », a déclaré Moore, debout à côté d’un puits sec sur sa propriété à Chowchilla, en Californie. « Tout le monde fait très attention à l’eau qu’il utilise. En fait, ma petite-fille vide la petite piscine des enfants pour tirer la chasse d’eau.

Au milieu d’une méga-sécheresse qui sévit dans l’Ouest américain, de plus en plus de communautés rurales perdent l’accès aux eaux souterraines alors que le pompage intensif épuise les aquifères souterrains qui ne sont pas reconstitués par la pluie et la neige.

Plus de 1 200 puits se sont asséchés cette année dans tout l’État, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à la même période l’an dernier, selon le California Department of Water Resources. En revanche, moins de 100 puits secs ont été signalés chaque année en 2018, 2019 et 2020.

La crise des eaux souterraines est la plus grave dans la vallée de San Joaquin, le cœur agricole de la Californie, qui exporte des fruits, des légumes et des noix dans le monde entier.

La diminution des réserves d’eau souterraine reflète la gravité de la sécheresse en Californie, qui entre maintenant dans sa quatrième année. Selon le US Drought Monitor, plus de 94% de l’état est en sécheresse sévère, extrême ou exceptionnelle.

La Californie vient de connaître ses trois années les plus sèches jamais enregistrées, et les responsables de l’eau de l’État ont déclaré lundi qu’ils se préparaient à une autre année sèche car le phénomène météorologique connu sous le nom de La Nina devrait se produire pour la troisième année consécutive.

Les agriculteurs obtiennent peu d’eau de surface des réservoirs épuisés de l’État, ils pompent donc plus d’eau souterraine pour irriguer leurs cultures. Cela fait chuter les nappes phréatiques à travers la Californie. Les données de l’État montrent que 64 % des puits sont à des niveaux d’eau inférieurs à la normale.

Les pénuries d’eau réduisent déjà la production agricole de la région, les agriculteurs étant contraints de mettre les champs en jachère et de laisser les vergers se faner. On estime que 531 000 acres (215 000 hectares) de terres agricoles n’ont pas été plantées cette année en raison d’un manque d’eau d’irrigation, selon le département américain de l’Agriculture.

Alors que le changement climatique entraîne des températures plus élevées et des sécheresses plus graves, les villes et les États du monde entier sont confrontés à des pénuries d’eau à mesure que les lacs et les rivières s’assèchent. De nombreuses communautés pompent davantage d’eau souterraine et épuisent les aquifères à un rythme alarmant.

“Il s’agit d’un défi majeur non seulement pour la Californie, mais pour les communautés de l’Ouest qui progressent dans leur adaptation au changement climatique”, a déclaré Andrew Ayres, chercheur sur l’eau au Public Policy Institute of California.

Le comté de Madera, au nord de Fresno, a été particulièrement touché car il dépend fortement des eaux souterraines. Le comté a signalé environ 430 puits secs jusqu’à présent cette année.

Ces dernières années, le comté a connu l’expansion rapide des vergers d’amandiers et de pistachiers assoiffés qui sont généralement irrigués par des puits agricoles plus profonds que les puits domestiques.

“La plus grosse paille va aspirer l’eau juste en dessous de la petite paille”, a déclaré Madeline Harris, responsable des politiques au sein du groupe de défense Leadership Council for Justice and Accountability. Elle se tenait à côté d’un puits municipal qui s’est asséché à Fairmead, une ville de 1 200 habitants entourée de vergers de noix.

“Les puits municipaux comme celui-ci sont mis en danger et s’assèchent en raison des problèmes de découvert des eaux souterraines de l’agriculture”, a déclaré Harris. “Il y a des familles qui n’ont pas accès à l’eau courante en ce moment parce qu’elles ont des puits domestiques à sec.”

Les résidents disposant de puits secs peuvent obtenir l’aide d’un programme d’État qui fournit de l’eau en bouteille ainsi que des réservoirs de stockage régulièrement remplis par des camions de livraison d’eau. L’État fournit également de l’argent pour remplacer les puits secs, mais il faut attendre longtemps pour en obtenir un nouveau.

Tout le monde ne reçoit pas d’aide.

Thomas Chairez a déclaré que sa propriété Fairmead, qu’il loue à une famille de huit personnes, puisait l’eau du puits de son voisin. Mais lorsqu’il s’est asséché il y a deux ans, ses locataires ont perdu l’accès à l’eau courante.

Chairez essaie d’amener le comté à fournir un réservoir de stockage et un service de livraison d’eau. Pour l’instant, ses locataires doivent remplir des seaux de 5 gallons (19 litres) chez un ami et transporter l’eau en voiture chaque jour. Ils utilisent l’eau pour cuisiner et prendre des douches. Ils ont des toilettes portables dans la cour.

“Ils survivent”, a déclaré Chairez. « Au Mexique, je faisais ça. J’avais l’habitude de transporter moi-même deux seaux de loin. Donc, nous devons survivre d’une manière ou d’une autre. C’est une urgence.”

Les foreurs de puits sont très demandés car les pompes à eau cessent de fonctionner dans la vallée de San Joaquin.

Ethan Bowles et ses collègues ont récemment foré un nouveau puits dans un ranch du quartier de Madera Ranchos, où de nombreux puits se sont asséchés cette année.

“Ce sont des appels téléphoniques presque ininterrompus, simplement à cause de la baisse constante de la nappe phréatique”, a déclaré Bowles, qui travaille pour Drew et Hefner Well Drilling, basés à Chowchilla. “La plupart des résidents ont leur puits depuis de nombreuses années et tout d’un coup l’eau s’arrête de couler.”

Son entreprise doit maintenant forer entre 500 et 600 pieds (152 à 183 mètres) pour fournir à ses clients un approvisionnement régulier en eau souterraine. C’est quelques centaines de pieds plus profond que les puits plus anciens.

“Les puits doivent juste aller plus loin”, a déclaré Bowles. “Vous devez frapper un aquifère différent et leur donner une autre partie de cette nappe phréatique afin qu’ils puissent réellement avoir de l’eau douce pour leur maison.”

En mars, le gouverneur Gavin Newsom a signé un décret exécutif pour ralentir une frénésie de forage de puits au cours des dernières années. La mesure temporaire interdit aux agences locales de délivrer des permis pour de nouveaux puits qui pourraient endommager les puits ou les structures à proximité.

Les problèmes des eaux souterraines de la Californie surviennent alors que les agences locales cherchent à se conformer à la loi sur la gestion durable des eaux souterraines, que le gouverneur Jerry Brown a signée en 2014 pour empêcher le pompage excessif des eaux souterraines lors de la dernière sécheresse. La loi oblige les agences régionales à gérer durablement leurs aquifères d’ici 2042.

Les experts en eau pensent que la loi conduira à des approvisionnements en eaux souterraines plus durables au cours des deux prochaines décennies, mais la route sera cahoteuse. Le Public Policy Institute of California estime qu’environ 500 000 acres (202 000 hectares) de terres agricoles, soit environ 10 % du total actuel, devront sortir de la production au cours des deux prochaines décennies.

“Ces communautés vont être affectées par l’approvisionnement en eau potable et la perte d’emplois”, a déclaré Isaya Kisekka, expert en eaux souterraines à l’Université de Californie à Davis. “Il y a beaucoup de migration de travailleurs agricoles à mesure que cette terre est mise en jachère.”

Les agriculteurs et les habitants de la vallée espèrent de l’aide d’en haut. “J’espère que nous aurons beaucoup de pluie”, a déclaré Chairez. « Il y a un gros besoin : l’eau. Nous avons besoin d’eau, d’eau, d’eau.

