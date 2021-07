Les puissantes performances de la fille d’anniversaire Priyanka Chopra au fil des ans! | Films Actualités

New Delhi : la star mondiale Priyanka Chopra a un an de plus aujourd’hui et les réseaux sociaux sont déjà inondés de vœux ! La talentueuse actrice a fait partie de nombreux films à succès de Bollywood et s’est également taillé une place à Hollywood. En sa journée spéciale aujourd’hui, nous avons pensé à faire un voyage dans le passé et à remercier Pee Cee pour sa contribution à l’industrie cinématographique hindi.

Voici 5 fois où Priyanka Chopra nous a éblouis avec ses performances :

Barfi !

En ce qui concerne les meilleures performances de Pee Cee, c’est le premier film qui me vient à l’esprit. Priyanka a joué le rôle de Jhimil Chatterjee dans ‘Barfi!’ et a gagné un million de cœurs avec sa performance. Le film était dirigé par Anurag Basu et mettait également en vedette Ranbir Kapoor et Ileana D’Cruz dans les rôles principaux.

Marie-Kom

La façon dont Priyanka dit « Kabhi kisi ko itna bhi mat darrao ki darr salut khatam ho jaye » est quelque chose qui restera toujours avec nous. L’actrice a joué le rôle de la boxeuse emblématique Mary Kom et a donné vie à son histoire sur les écrans argentés de la meilleure façon possible. Le film a été réalisé par Omung Kumar et sorti le jour de l’enseignant 2014.

Bajirao Mastani

Alors que Ranveer Singh et Deepika Padukone nous ont affaiblis avec leur alchimie dans cette saga amoureuse, c’est la représentation de Kashibai par Pee Cee qui nous a fait monter les larmes aux yeux. Le film a été réalisé par Sanjay Leela Bhansali et a été salué pour sa grandeur.

Mode

Priyanka est l’une des rares actrices à avoir joué dans des films de genres différents. L’actrice a livré une performance impressionnante dans « Fashion » de Madhur Bhandarkar sorti en 2008. Elle a joué un mannequin nommé Meghna Mathur dans le film et nous a renversés non seulement par son jeu d’acteur, mais aussi par son apparence !

Don 2

Qui peut oublier les Roms charismatiques et intrépides qui cherchent à faire l’impossible – tuer Don. Priyanka a fait équipe avec la superstar Shah Rukh Khan pour ce réalisateur Farhan Akhtar.

Je souhaite à l’actrice super talentueuse un très joyeux anniversaire !