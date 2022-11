Les puissances occidentales veulent des traces d’uranium en Iran expliquées – Reuters – RT World News

L’Agence internationale de l’énergie atomique serait poussée à s’appuyer sur Téhéran à ce sujet

Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne veulent que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de l’ONU adopte une résolution déclarant qu’il “essentiel et urgent» pour que l’Iran explique les traces d’uranium trouvées en dehors de ses sites nucléaires déclarés, a rapporté Reuters vendredi, citant un projet de résolution. La mesure, qui requiert une majorité simple pour être adoptée, sera examinée lors de la réunion trimestrielle du conseil d’administration mercredi.

Le Conseil des gouverneurs de l’AIEA, composé de 35 États membres, «décide qu’il est essentiel et urgent … que l’Iran agisse pour remplir ses obligations légales et … prenne sans délai les mesures suivantes», lit-on dans le texte vu par Reuters. Selon le projet, Téhéran doit fournir des explications crédibles sur les traces et «l’accès à l’emplacement et au matériel requis par l’Agence, ainsi que pour le prélèvement d’échantillons jugé approprié par l’Agence.”

La résolution proposée aurait été envoyée à tous les membres du Conseil des gouverneurs le lendemain de la publication par l’AIEA d’un rapport résumant l’enquête de plusieurs années sur les traces, qui ont été trouvées sur trois sites non déclarés en Iran.

L’Iran a accepté de rencontrer des responsables de l’AIEA à Téhéran après la réunion du conseil d’administration de mercredi, bien que des sources diplomatiques aient déclaré à Reuters qu’elles ne s’attendaient à rien de substantiel. Les quatre pays à l’origine de la résolution prévoient de se réunir à Paris lundi pour discuter de la question avant la réunion de mercredi.

Téhéran a insisté pour que l’AIEA mette fin à son enquête sur les traces nucléaires comme condition préalable à la relance de l’accord nucléaire de 2015 qui s’est effondré en 2018 lorsque le président américain de l’époque, Donald Trump, a retiré Washington de l’accord et que les autres partenaires n’ont pas honoré leurs engagements. Alors qu’Israël prévient depuis plus de deux décennies que le pays est sur le point de construire une bombe nucléaire, l’Iran insiste sur le fait qu’il ne veut la technologie qu’à des fins pacifiques.