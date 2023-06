Les puissances mondiales augmentent leurs arsenaux nucléaires – étude – RT World News

Le nombre d’ogives stockées prêtes à être utilisées a augmenté de 86 depuis 2022, selon de nouvelles recherches

Les puissances nucléaires modernisent et étendent activement leurs arsenaux dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, selon un rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) publié lundi.

Le groupe de réflexion a estimé qu’en janvier 2023, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël avaient un total de 12 512 ogives, dont 9 576 stockées dans des stocks militaires pour une utilisation potentielle – une augmentation de 86 d’un an auparavant.

Le rapport affirmait également qu’en janvier, la Russie et les États-Unis – qui possédaient à eux deux près de 90 % des armes nucléaires mondiales – avaient respectivement 1 674 et 1 770 ogives déployées. L’année dernière, la Russie avait environ 1 588 ogives tandis que les États-Unis en avaient 1 744, selon le SIPRI.

Le groupe de réflexion a noté que « la taille de leurs arsenaux nucléaires respectifs… semble être restée relativement stable en 2022, bien que la transparence concernant les forces nucléaires ait diminué dans les deux pays » suite au déclenchement des hostilités en Ukraine.















Au cours de l’année, l’arsenal nucléaire chinois est passé de 350 ogives à 410, a estimé le SIPRI, ajoutant qu’à la fin de la décennie, Pékin « pourrait potentiellement avoir au moins autant de missiles balistiques intercontinentaux que les États-Unis ou la Russie. »

Ailleurs, le Royaume-Uni n’aurait pas augmenté son arsenal en 2022, même si son nombre d’ogives devrait augmenter dans les années à venir. Pendant ce temps, la France a poursuivi son programme de développement nucléaire, tandis que l’Inde et le Pakistan semblent étendre leurs arsenaux nucléaires, selon le rapport.

La Corée du Nord accorderait la priorité à son programme nucléaire et aurait assemblé une trentaine d’ogives. Israël, qui n’a pas publiquement reconnu posséder des armes nucléaires, est également soupçonné de moderniser son arsenal nucléaire, a ajouté le SIPRI.

Le groupe de réflexion a également souligné l’érosion de l’architecture mondiale de contrôle des armements au milieu du conflit ukrainien, notant la décision de Washington de geler le dialogue sur la stabilité stratégique avec la Russie et la suspension par Moscou du traité New START de 2010, qui limite les arsenaux nucléaires américains et russes.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé cette décision en février, soulignant le refus des puissances occidentales d’autoriser les inspections de leurs installations nucléaires. Il a toutefois confirmé que Moscou continuerait de respecter les limites de l’accord sur les ogives déployées.