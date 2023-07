Les puissances de l’OTAN dans une course « effrénée » pour concevoir un accord avec l’Ukraine – News 24

Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne tenteraient de finaliser un engagement de sécurité envers Kiev avant le sommet du bloc à Vilnius

Washington se précipiterait pour conclure un accord avec ses partenaires les plus puissants de l’OTAN – le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France – sur un ensemble de garanties de sécurité pour l’Ukraine afin que l’accord puisse être présenté à l’ensemble du bloc lorsque l’alliance militaire occidentale se réunira pour un sommet ce semaine à Vilnius.

Les courtiers en puissance du groupe détiennent « frénétique, dernière minute » négociations pour finaliser leur accord sur une déclaration de sécurité pour Kiev, a rapporté Politico dimanche, citant quatre responsables non identifiés familiers avec les pourparlers. La déclaration créerait un « parapluie » pour tous les pays désireux de fournir une aide militaire continue à l’Ukraine, même si les détails des engagements en matière de sécurité peuvent varier d’un pays à l’autre.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne discutent de la question avec les dirigeants ukrainiens depuis des semaines et ont « atteindre » à d’autres alliés au sein de l’OTAN, de l’Union européenne et du G7, a déclaré Politico. Les quatre gouvernements visent à dévoiler leur accord-cadre lors du sommet dans l’espoir que d’autres membres se joindront à eux dans les promesses de sécurité. L’événement de deux jours devrait commencer mardi.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a fait pression pour que l’OTAN accélère la candidature de son pays à rejoindre l’alliance, mais plusieurs membres du bloc ont déclaré que Kiev ne pouvait pas être admise au moins jusqu’à la fin de son conflit avec la Russie. Les responsables allemands seraient réticents à donner à l’Ukraine des garanties sur une future adhésion, craignant qu’une telle décision ne déclenche un conflit direct avec la Russie.

Au lieu de s’engager à devenir membre de l’OTAN, Washington est prêt à donner à l’Ukraine des garanties de sécurité similaires à celles qu’il fournit à Israël, a déclaré le président américain Joe Biden à CNN dans une récente interview.

Les membres du personnel de Biden et du Premier ministre britannique Rishi Sunak tenteront de « Aplanir les détails de dernière minute » lors d’une réunion lundi à Londres, a déclaré Politico. Les alliés pourraient essentiellement promettre de continuer à fournir une grande partie de l’aide qu’ils ont apportée à l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son offensive contre Kiev en février 2022.

« C’est essentiellement une garantie vis-à-vis de l’Ukraine que nous allons – pour très longtemps encore – nous équiper ses forces armées, nous les financerons, nous les conseillerons, nous les formerons pour qu’elles aient une force de dissuasion contre toute agression future », a déclaré un haut diplomate de l’OTAN.

Les législateurs américains se sont disputés ces derniers jours sur les perspectives de l’Ukraine au sein de l’OTAN. Plusieurs membres républicains de la Chambre et du Sénat américains ont fait valoir que permettre à l’Ukraine de rejoindre l’alliance rendrait les Américains moins sûrs, car cela pourrait déclencher un conflit catastrophique avec la Russie.