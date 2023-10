Les puissances de la SEC seront-elles renversées ? | Spectacle de Joel Klatt

Détails de la vidéo

Joel Klatt a battu les Wildcats du Kentucky n°20 contre les Bulldogs de Géorgie n°1 et les Crimson Tide d’Alabama n°11 contre les Texas A&M Aggies. Il a expliqué à quel point le jeu de course du Kentucky peut être dangereux contre la défense de la Géorgie. Ensuite, Joel a parlé de la défense de l’Alabama, de la force de Jalen Milroe dans la course avec le ballon et a fait part de ses inquiétudes concernant le jeu de passes contre l’équipe Texas A&M et son amélioration.



IL Y A 7 HEURES・le spectacle de Joel Klatt・5:51