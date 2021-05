Les pugilistes de la taille d’une pinte deviennent viraux mais le concours divise l’opinion en Russie: donne-t-il aux masses ce qu’elles veulent ou un «  cirque vulgaire  »?

Avec 120000 followers sur son compte Instagram, Khasbulla Magomedov – surnommé « Khasbik » – est une star locale au Daghestan

Les rapports varient selon l’âge de Magomedov, bien qu’il ait 18 ou 19 ans, et son statut de célébrité est tel qu’il a souvent été vu avec la fierté et la joie de la région – l’ancien champion des poids légers de l’UFC à la retraite Khabib Nurmagomedov.

Mais au-delà du Caucase du Nord – et même loin de sa patrie russe – la renommée de Magomedov s’est maintenant étendue à d’autres coins du monde, en grande partie grâce à un combat à venir improbable qui est devenu un fracas viral.

Le Daguestani, de la taille d’une pinte, affrontera Abdurozik, un rival tadjik de 17 ans, une célébrité TikTok tout aussi populaire dans son pays natal, connue pour ses talents de rappeur et qui souffre également d’un trouble de croissance.

Le face-à-face du couple cette semaine a été repris de très loin et montre le duo en train de parler, de se moquer et d’essayer de se griffer, tandis que Khasbik prend un coup de pied burlesque dans les airs.

L’homme entre les deux minuscules scrappers est le blogueur tchétchène de 19 ans Asxab Tamaev, qui compte 4,2 millions d’abonnés sur Instagram et possède également une chaîne YouTube avec 1,4 million d’abonnés, où la confrontation a accumulé 5,5 millions de vues.

Le concours lui-même devrait être diffusé en direct sur la chaîne le 18 mai.

Les images ont été particulièrement populaires parmi la communauté MMA. L’ancien champion des poids coq de l’UFC Petr Yan s’est moqué de son rival potentiel Henry Cejudo en partageant un clip du staredown et en commentant que le vainqueur de la rencontre affrontera l’Américain.

D’autres personnages octogonaux tels que la star anglaise Darren Till se lancent dans l’action, le combattant de Liverpool déclarant qu’il le ferait « payer beaucoup d’argent pour voir ça » dans un message qui a reçu 160 000 likes et plus.

Recevant près de 6000 likes, Kai Kara France a commenté que « la division des poids mouches est en train de s’empiler » avec un emoji riant, et il y a des plaisanteries de nature similaire de la part des 1,2 million d’abonnés de Till, tels que « Division bébé OAP » et « Combat de cinq rounds pour le titre pour la ceinture midgetweight ».

En dehors de la Russie, le magasin américain irrévérencieux Barstool Sports a repris le concours.

Mais s’agit-il de rires cruels du malheur ou de donner aux masses ce qu’elles veulent?

L’opinion en Russie semble divisée.

En accord avec l’ancienne notion, le compte Twitter populaire Traktor Bang a cinglé: « Je ne sais pas ce qui est pire: le fait même de promouvoir le ‘combat’ de deux personnes handicapées presque adultes sous le couvert de mignons enfants grondants. Ou le fait que ce cringefest vulgaire a recueilli cinq millions de vues avec un énorme quantité de j’aime. «

Un collègue détracteur a souligné que c’est « ancien amusement dans les tribunaux des dirigeants les plus riches. »

« C’est vraiment l’ère du Nouvel Âge des Ténèbres, » conclut-il.

Au contraire, quelqu’un a répondu que « bien sûr, il y a un sentiment que tout cela est faux », « mais ils semblent gagner beaucoup d’argent là-dessus, [and] Je ne suis pas sûr qu’avec leurs particularités, ils puissent trouver une autre façon de gagner. «

« En fait, c’est la même situation qu’avec le cirque au Moyen Âge. »

Alors qu’un meilleur mot que «particularités» aurait dû être choisi, cela pourrait être un argument valable.

Si les deux parties sont des participants désireux de monter un spectacle et de gagner de l’argent, qui sommes-nous pour les juger ou les blâmer?

Plutôt que d’organiser une fête de pitié, Khasbulla tente de faire carrière avec ce qu’il a, et les critiques seraient beaucoup plus volatiles s’il comptait sur l’aide et les aides pour se débrouiller.

Les gens qui pensent que c’est inhumain n’ont tout simplement pas à regarder ou à contribuer.

Les autres qui souhaitent se divertir le peuvent.

En attendant, il est pauvre de la part de ceux qui en profitent pour prendre des coups de feu sur les Russes et les Daguestaniens «à l’envers», car chaque culture a ses bizarreries.

Tant que personne n’est gravement blessé, cela semble être un plaisir relativement inoffensif.

Par Tom Sanderson