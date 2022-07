Les puces Snapdragon W5 + et W5 Smartwatch passent au processus 4 nm

Qualcomm a annoncé les Snapdragon W5 et W5 +, sa dernière gamme de chipsets de smartwatch de marque Snapdragon. Ils sont conçus pour alimenter la prochaine génération d’appareils Wear OS, avec Oppo et Mobvoi les premiers à promettre leur soutien.

Cela fait plus de deux ans depuis les dernières puces portables de la société, les Snapdragon Wear 4100 et 4100+. Ce temps semble cependant avoir été bien dépensé, Qualcomm promettant des «améliorations générationnelles spectaculaires» de la durée de vie de la batterie et des performances qui justifient la longue attente – et le changement de marque.

Le plus grand changement est que la série W5 est fabriquée sur un nœud de 4 nm – la même échelle que la dernière puce de smartphone Snapdragon 8+ Gen 1 de la société. Cela semble encore plus impressionnant lorsque vous réalisez que la série 4100 a été construite sur un processus de 12 nm et que leurs prédécesseurs étaient de 28 nm.

Le processus de fabrication plus petit apporte des gains d’efficacité énergétique impressionnants. Qualcomm affirme que les montres W5+ devraient avoir une autonomie de batterie 50 % supérieure à celle des équivalents 4100+, suffisamment pour ajouter des jours d’utilisation supplémentaires en fonction de l’appareil.

Cela est possible non seulement grâce au passage à 4 nm, mais également à des mises à niveau considérables du coprocesseur 22 nm. Celui-ci est destiné à gérer les tâches à faible consommation d’énergie, qui représentent jusqu’à 95% de l’utilisation d’une smartwatch selon Qualcomm.

Une combinaison de mises à niveau et de changements structurels signifie que ce coprocesseur – et des « îlots de faible puissance » dédiés sur la puce principale – peut désormais gérer l’audio, les notifications, le Bluetooth, le suivi de la santé, etc.

Qualcomm

La série W5 n’est pas seulement plus efficace. La puce principale est deux fois plus puissante que son prédécesseur, permettant des fonctionnalités telles que les cadrans de montre 3D, les appels vidéo bidirectionnels et des gains plus banals comme une navigation plus fluide et plus réactive.

Tout aussi important, les nouvelles puces sont 30 % plus petites. Cela peut ne pas sembler dramatique, mais cela permettra aux fabricants de construire des montres intelligentes beaucoup plus petites – ou, s’ils préfèrent, d’emballer des batteries plus grosses et de prolonger encore plus la longévité.

« L’industrie des wearables continue de croître et présente des opportunités sur plusieurs segments à un rythme sans précédent », a déclaré Pankaj Kedia, responsable mondial des wearables intelligents et directeur principal du marketing produit chez Qualcomm.

« Les nouvelles plateformes portables – Snapdragon W5+ et Snapdragon W5 – représentent notre saut le plus avancé à ce jour. Spécialement conçues pour les appareils portables de nouvelle génération, ces plates-formes répondent aux besoins les plus urgents des consommateurs en offrant une puissance ultra-basse, des performances révolutionnaires et un emballage hautement intégré.

Qualcomm

La différence entre le W5 et le W5+ est que le premier n’inclut pas ce co-processeur supplémentaire. Cela ne signifie pas que les montres W5 auront une durée de vie de la batterie considérablement pire (du moins, pas nécessairement) – mais plutôt que les fabricants seront libres d’utiliser d’autres microcontrôleurs tiers pour gérer la consommation d’énergie, ou de les omettre entièrement dans le cas d’appareils moins chers. comme les montres pour enfants qui ont moins de capteurs et bénéficient donc moins d’avantages de la puce supplémentaire.

Qualcomm a également annoncé une puce Snapdragon W1 encore plus simple destinée à des cas d’utilisation spécifiques et simples tels que des accessoires pour lunettes intelligentes, des casques XR et d’autres appareils portables.

Parallèlement aux nouvelles puces, Qualcomm a confirmé les premiers appareils équipés du silicium. Oppo ira en premier, avec le W5 régulier confirmé pour apparaître dans la série Oppo Watch 3, qui sera lancée en août.

Il faudra un peu plus de temps pour que le W5 + fasse son apparition, mais il alimentera le prochain produit phare de TicWatch de Mobvoi, quelque temps “cet automne”.

La série Wear 4100 a finalement été adoptée de manière limitée, apparaissant notamment dans les séries TicWatch Pro 3 et Fossil Gen 6. Qualcomm espère que les mises à niveau proposées ici inciteront davantage de fabricants portables à adopter le silicium Snapdragon, et cela pourrait fonctionner – la société affirme qu’il existe déjà plus de 25 conceptions en cours de développement.

Bien sûr, nous avons dit des choses similaires lors du lancement des puces 4100 en juin 2020, mais cette fois, le travail de l’entreprise sera soutenu par les propres efforts de Google pour réorganiser Wear OS et créer un véritable concurrent Apple Watch – même en amenant Samsung à utiliser Wear OS pour la Galaxy Watch 4 de l’année dernière et la prochaine Galaxy Watch 5.

La série W5 a été conçue avec la prise en charge du système d’exploitation Wear de Google – y compris le dernier Wear OS 3 – à l’esprit, et Google a également jeté son poids derrière le lancement du W5 avec une approbation de ses «nouveaux niveaux de performances, de capacités et d’autonomie de la batterie. ” La grande question sera de savoir si l’une de ces puces alimentera la prochaine Pixel Watch, ou même l’une des prochaines générations d’appareils de la nouvelle filiale Fitbit de la société.