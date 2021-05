Les puces informatiques sont le nouveau papier toilette

Cet article fait partie du Sur la newsletter Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. La plupart des gens ont besoin de papier hygiénique et de puces informatiques tous les jours, et pourtant, nous pensons rarement à l’un ou l’autre. Cela a changé pendant la pandémie de coronavirus lorsque la première salle de bain roule, puis les copeaux se sont raréfiés. Les puces informatiques ne sont pas si jetables, mais elles sont tout aussi essentielles que les cerveaux électroniques pour des produits tels que les smartphones, les voitures, les avions et la plupart des appareils modernes. Les pénuries de puces ont stoppé la fabrication de nouvelles voitures, voitures de location plus difficiles à trouver et des affaires compliquées même pour le industrie du lavage des chiens. J’ai parlé à Don Clark, qui a écrit sur les puces informatiques pendant des années, sur l’importance des puces, pourquoi le gouvernement américain est obsédé par en fabriquer davantage en Amérique et comment une nouvelle manie de puces est une vengeance pour les nerds. Shira: À quoi servent les puces informatiques? Enfiler: Les puces informatiques sont comme de minuscules cerveaux ou des réceptacles de mémoire. Cela les rend importants pour à peu près tout dans la vie moderne. Les endroits évidents sont l’électronique comme les ordinateurs, les smartphones, les consoles de jeux vidéo et les haut-parleurs activés par la voix.

Mais les chips sont également présentes dans les produits utilisés pour suivre la production laitière des vaches laitières et pour s’assurer que les produits dans les camions restent à une température appropriée. Une voiture moderne peut avoir plusieurs milliers de puces, y compris pour l’allumage, les freins et le système de divertissement. Cette année, la production de voitures de 50000 $ est retardée en raison d’un manque de puces informatiques à 1 $. Bien, comment les puces ont-elles conduit à un gel dans la construction automobile? L’année dernière, lorsque la pandémie a frappé pour la première fois, les constructeurs automobiles ont estimé que de nombreuses personnes ne voudraient pas acheter de voitures et ils ont réduit les commandes de puces informatiques. Lorsqu’il s’est avéré que les ventes de voitures ont augmenté, les entreprises essayé de commander plus de chips à la volée. Mais les fabricants de puces avaient déjà évolué. Ils avaient déplacé la production pour répondre aux commandes de produits comme les téléphones et les consoles de jeux. Les pénuries de copeaux sont-elles inhabituelles? Non, mais les pénuries sont généralement limitées à un type particulier de puce. Ce qui est inhabituel cette année, c’est qu’il n’y a pas assez de différents types de puces informatiques, en raison d’une combinaison de perturbations liées à la pandémie et d’une demande écrasante de plus en plus de puces pour tout.

Pour ne donner qu’un exemple, chaque nouveau smartphone avec une connexion Internet 5G contient 100 petits composants appelés filtres qui se connectent à toutes les différentes fréquences. Cela représente 100 puces informatiques pour une seule fonction. Quand les pénuries vont-elles s’améliorer? Les entreprises sont essayer de produire plus de copeaux, mais c’est difficile de réagir rapidement. Les sociétés de puces tentent également d’empêcher les clients, y compris les constructeurs automobiles, de commander le double du nombre de puces dont ils ont vraiment besoin, juste pour être sûrs d’en obtenir. Mais les pénuries dureront probablement jusqu’en 2022 et pourraient s’aggraver avant de s’améliorer. C’est en partie parce que de nombreuses puces rares proviennent d’usines plus anciennes qui sont difficiles à mettre à niveau.

L'Inde est confrontée à une recrudescence de cas dans les zones rurales où des campagnes électorales ont eu lieu. De nombreuses puces informatiques avancées sont fabriquées à Taïwan, ce qui rend le Pentagone particulièrement nerveux de ne pas pouvoir se procurer des puces informatiques essentielles si les relations entre Taiwan et la Chine s'aggravent. Et le gouvernement américain veut être plus autonome en cas d'urgence, comme les tremblements de terre, à Taiwan. Un autre problème est la compétitivité mondiale. Des pays comme l'Irlande, Taiwan et Israël donnent des cargaisons de incitations gouvernementales aux usines qui produisent des puces. Intel, la grande société américaine de puces informatiques, n'a pas vraiment besoin de l'argent des contribuables américains. Mais il veut s'assurer que l'entreprise ne va pas bien pire en fabriquant ses puces aux États-Unis. Pardonnez-moi, mais l'industrie des puces informatiques est très ringard. Que pensent les gens de l'industrie d'être un sujet d'actualité? Oui, c'était la vieille industrie ennuyeuse de la technologie, comme la fabrication de l'acier. Cela change, en partie à cause de l'attention portée aux pénuries de puces, mais ce n'est pas la seule raison. J'ai écrit un article vendredi sur le montant des investissements dans les nouvelles sociétés de puces informatiques – environ huit fois les dollars investis en 2016. Les jeunes qui auraient pu créer des start-ups de logiciels il y a quelques années choisissent maintenant de démarrer des sociétés de puces. Il y a maintenant beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme pour les puces, et les gens de l'industrie estiment qu'il est agréable d'être considéré comme vraiment important.

Avant de partir… Pas un bon look pour les fournisseurs de services Internet: Une analyse du procureur général de New York a révélé que les fournisseurs Internet, notamment AT&T et Comcast, ont financé un effort qui a produit des millions de faux commentaires s’opposant aux règles de neutralité du net, a écrit mon collègue David McCabe. Et à partir de février: une explication de la neutralité du net et de la longue guerre qui y est liée.

Pas génial non plus: Le balisage a signalé que les entreprises pharmaceutiques trouvent des patients potentiels sur Facebook en utilisant des publicités sur les médicaments pour cibler les personnes en fonction de leurs intérêts pour des sujets comme le bourbon ou l’oxygène ou leur implication dans un groupe de soutien sur la dépression et les bipolaires.

Oui, une meilleure sécurité en ligne pour tous! Google mentionné qu'il commencerait à obliger les gens à prendre une mesure de sécurité supplémentaire, comme répondre à une notification de smartphone, pour se connecter à Gmail et à d'autres comptes. C'est formidable que Google en fasse la valeur par défaut; voici pourquoi l'ajout d'une vérification pour vous connecter à nos comptes numériques est la chose la plus importante que nous puissions faire pour protéger notre sécurité. Câlins à ça La saga des faucons à queue rousse nommés Billy et Lilly, et des bébés Alba et Eli, «est celle de la régénération et de la joie, avec une teinte de tristesse et des carcasses de rats morts.