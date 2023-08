Les puces IA de Nvidia sont soumises à de nouvelles restrictions à l’exportation vers certains pays du Moyen-Orient alors que les États-Unis renforcent les contrôles sur les semi-conducteurs

Des contrôles plus stricts sur les exportations de puces américaines vers la Chine entraîneront une perte « permanente », selon Nvidia

La société a déclaré que les restrictions, qui affectent ses puces A100 et H100 conçues pour accélérer les tâches d’apprentissage automatique, n’auraient pas d’« impact matériel immédiat » sur ses résultats.

Le département américain du Commerce, qui administre normalement les nouvelles exigences en matière de licences pour les exportations, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

En septembre dernier, Advanced Micro Devices, rival de Nvidia, a également déclaré avoir reçu de nouvelles exigences de licence qui mettraient fin aux exportations de ses puces d’intelligence artificielle MI250 vers la Chine.

Nvidia, AMD et Intel ont depuis lors tous divulgué leur intention de créer des puces d’IA moins puissantes pouvant être exportées vers le marché chinois.

Nvidia, qui n’a donné aucune raison pour les nouvelles restrictions dans le dossier daté du 28 août, a déclaré l’année dernière que les responsables américains les avaient informés que la règle « résoudrait le risque que les produits puissent être utilisés ou détournés vers une « utilisation finale militaire » ou « utilisateur final militaire en Chine ».

Nvidia n’a pas précisé cette semaine quels pays du Moyen-Orient étaient concernés. La société a réalisé la majeure partie de son chiffre d’affaires de 13,5 milliards de dollars au cours de son trimestre fiscal clos le 30 juillet aux États-Unis, en Chine et à Taiwan. Environ 13,9 % des ventes provenaient de tous les autres pays combinés, et Nvidia ne propose pas de répartition des revenus en provenance du Moyen-Orient.

« Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2024, le gouvernement américain nous a informé d’une exigence de licence supplémentaire pour un sous-ensemble de produits A100 et H100 destinés à certains clients et à d’autres régions, y compris certains pays du Moyen-Orient », a déclaré Nvidia. dans le dépôt du 28 août.

Les annonces de l’année dernière sont intervenues alors que les tensions montaient sur le sort de Taiwan, où sont fabriquées les puces de Nvidia et de presque toutes les autres grandes entreprises de puces.

En octobre 2022, l’administration Biden est allée plus loin en publiant un vaste ensemble de contrôles à l’exportation, notamment une mesure visant à exclure la Chine de certaines puces semi-conductrices fabriquées n’importe où dans le monde avec des équipements américains. Cette décision a considérablement élargi la portée de Washington dans sa tentative de ralentir les avancées technologiques et militaires de Pékin.

Le Japon et les Pays-Bas ont appliqué des règles similaires plus tôt cette année.

Les entreprises chinoises de puces stockent du matériel en prévision de l’accord entre les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas

Sans les puces d’IA américaines de sociétés comme Nvidia et AMD, les organisations chinoises ne seront pas en mesure de réaliser de manière rentable le type d’informatique avancée utilisée pour la reconnaissance d’images et de parole, entre autres tâches.

La reconnaissance d’images et le traitement du langage naturel sont courants dans les applications grand public telles que les smartphones, qui peuvent répondre aux requêtes et étiqueter les photos. Ils ont également des utilisations militaires, telles que la recherche d’images satellite à la recherche d’armes ou de bases et le filtrage des communications numériques à des fins de collecte de renseignements.