Les puces IA de Huawei franchissent une nouvelle étape alors que les entreprises chinoises recherchent des alternatives Nvidia

Sanctionné par les États-Unis Technologies Huawei a commencé à tester un nouveau intelligence artificielle (IA) puce avec des clients potentiels en Chine alors que les entreprises recherchent des alternatives au haut de gamme Nvidia puces, se rapprochant d’une autre percée dans l’effort d’autosuffisance de la Chine semi-conducteurs malgré les restrictions américaines.

Huawei a proposé des échantillons de son processeur Ascend 910C à de grandes sociétés de serveurs chinoises pour des tests et une configuration matérielles, selon deux sources informées du dossier. La puce, une version améliorée du 910B, est proposée aux grandes sociétés Internet chinoises, qui sont également d’importants clients de Nvidia, selon l’une des sources, un distributeur de puces Huawei AI.

Huawei n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi.

Huawei s’est efforcé de combler le vide laissé par Nvidia après que Washington a interdit au concepteur de puces basé en Californie d’expédier ses unités de traitement graphique (GPU) les plus sophistiquées en Chine. Les puces Ascend 910B, que Huawei a appelées à égalité avec les populaires puces A100 de Nvidiasont devenus un meilleure alternative dans plusieurs secteurs à travers le pays. Ses solutions Ascend ont été utilisées pour former environ la moitié de plus de 70 des plus grands modèles linguistiques chinois l’année dernière, selon Huawei.

Le géant chinois de la technologie a surveillé de près ses progrès en matière de puces, mais il est clair que Huawei construit un système de soutien pour l’industrie nationale de l’IA. Le président tournant de Huawei, Eric Xu Zhijun, a déclaré il y a une semaine que Huawei avait créé deux activités informatiques au cours des cinq dernières années pour créer une autre option capable de répondre aux besoins des entreprises en matière d’infrastructure d’IA.

« La réalité est qu’il est peu probable que les restrictions américaines sur les puces d’IA destinées à la Chine soient levées de si tôt », a déclaré Xu. Cependant, il a noté que cela a créé une opportunité pour l’entreprise d’offrir des ressources informatiques via ses opérations de services cloud.

L’une des sources qui travaille avec une société de serveurs a déclaré que Huawei regroupe souvent ses solutions. « Si nous achetons les puces IA de Huawei, alors nous devons acheter d’autres choses à Huawei, comme ses solutions de réseau et ses solutions de stockage, ce qui fait hésiter certains », a déclaré la personne. La plupart des puces Huawei AI sur le marché sont toujours de 910B, selon une source de télécommunications travaillant avec Huawei sur les GPU à Shenzhen.

Nvidia, pour lequel la Chine était le troisième marché au cours de l’exercice clos le 28 janvier, est l’une des entreprises technologiques les plus importantes qui subissent le poids des sanctions américaines de plus en plus strictes sur l’accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés.

Nvidia s’est vu pour la première fois interdire de vendre ses GPU A100 et H100 – deux des puces les plus demandées pour la formation et l’exécution de modèles d’IA – à des clients en Chine en août 2022. Elle a ensuite modifié ces puces pour créer les A800 et H800 afin de contourner ces problèmes. restrictions, que Washington a à son tour interdit d’exporter vers la Chine en octobre dernier.

Ce jeu du chat et de la souris… condamné par la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo – a continué. Nvidia a depuis développé les GPU H20, L20 et L2 dans le but de maintenir sa part de marché en Chine.

La demande pour le H20 était initialement tiède, mais les ventes ont régulièrement augmenté ces derniers mois. L’utilisation d’une puce conforme aux règles américaines est plus importante pour les grands fournisseurs de services cloud chinois, car elle leur donne accès aux services de support technique et de maintenance de Nvidia.

Nvidia devrait livrer plus d’un million de GPU H20 en Chine cette année, accumulant ainsi 12 milliards de dollars américains dans les ventes.

