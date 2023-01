Les puces chinoises continueront d’alimenter votre vie quotidienne

Pour vous donner un bref aperçu, de nombreux experts m’ont dit que la chaîne d’approvisionnement mondiale des puces, déjà stressée, sera encore plus mise à l’épreuve par la géopolitique en 2023..

Pendant une grande partie de 2022, les États-Unis ont commencé à prendre des mesures pour exclure la Chine de l’industrie, formant même une alliance avec les Pays-Bas et le Japon pour restreindre les exportations de puces vers le pays. Les mesures ont poussé l’entreprise autrefois axée sur le marché à proposer des plans d’urgence pour survivre à l’environnement de guerre froide, comme se diversifier de la chaîne d’approvisionnement chinoise et construire des usines ailleurs. Nous pourrions voir d’autres plans similaires annoncés l’année prochaine. Et dans le même temps, les restrictions punitives du gouvernement américain commenceront à être appliquées et les subventions industrielles aux fabricants nationaux de puces commenceront à être distribuées, ce qui signifie que de nouvelles entreprises pourraient se retrouver en tête tandis que d’autres pourraient être pénalisées pour avoir continué à vendre à la Chine.

Pour en savoir plus sur la façon dont les États-Unis, la Chine, Taïwan et l’Europe pourraient naviguer dans l’industrie cette année, lisez l’article complet ici.

Mais Je tiens également à souligner quelque chose qui n’a pas fait partie de l’histoire – un résultat plutôt involontaire du blocus de la technologie des puces. Alors que le secteur haut de gamme de l’industrie chinoise des puces souffre, le pays pourrait jouer un rôle plus important dans la fabrication de puces d’ancienne génération qui sont encore largement utilisées dans la vie quotidienne.

Cela peut sembler contre-intuitif. Les restrictions américaines de l’année dernière n’étaient-elles pas censées nuire gravement à l’industrie chinoise des semi-conducteurs ?

Oui, mais le gouvernement américain a eu l’intention de limiter l’impact sur les puces avancées. Par exemple, dans le domaine des puces logiques – celles qui effectuent des tâches, par opposition au stockage de données – les règles américaines ne limitent que la capacité de la Chine à produire des puces avec des nœuds de 14 nanomètres ou mieux, ce qui est essentiellement la technologie de fabrication de puces introduite dans le huit dernières années. Les restrictions ne s’appliquent pas à la production de puces avec des technologies plus anciennes.

La considération ici est que les puces plus anciennes sont largement utilisées dans l’électronique, les voitures et d’autres objets ordinaires. Si les États-Unis devaient élaborer une restriction si large qu’elle détruisait toute l’industrie de fabrication électronique de la Chine, cela agiterait sûrement suffisamment le gouvernement chinois pour riposter d’une manière qui nuirait aux États-Unis. “Si vous voulez faire chier quelqu’un, poussez-le dans un coin et ne lui donnez aucune issue. Ensuite, ils viendront vous frapper très fort », déclare Woz Ahmed, consultant basé au Royaume-Uni et ancien cadre de l’industrie des puces.

Au lieu de cela, l’idée est d’infliger de la douleur uniquement dans des domaines sélectifs, comme les technologies les plus avancées susceptibles d’alimenter les superordinateurs, l’intelligence artificielle et les armes avancées de la Chine.