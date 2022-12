Les puces 3 nm d’Apple lanceront la production de masse la semaine prochaine au TSMC

Un nouveau rapport de DigiTimes affirme que TSMC est prêt à lancer la production de puces 3 nm dans sa Fab 18 et, bien sûr, en tant que l’un des plus gros clients de TSMC, Apple sera le premier à récolter les bénéfices de la technologie de pointe. Cela est conforme aux rapports précédents et Apple semble être sur la bonne voie pour mettre à niveau ses appareils de nouvelle génération en 2023 avec une puce M2 Pro.

La rumeur suggère que TSMC organisera une cérémonie dans le parc scientifique du sud de Taiwan le 29 décembre pour célébrer le début de la production de puces 3 nm et détaillera ses plans pour développer la production de silicium 3 nm dans son ensemble.

Les rapports actuels indiquent qu’Apple prévoit d’implémenter sa puce M2 Pro basée sur le nœud 3 nm de TSMC dans ses prochains MacBook 14 et 16, Mac Studio et Mac mini. Plus tard, A17 Bionic et la puce M3 seront probablement basés sur un processus de production amélioré de 3 nm de TSMC.

