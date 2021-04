Les PUBS du Royaume-Uni sont attristés de ne pas avoir l’occasion de donner au prince Philip un envoi approprié, en raison des restrictions actuelles de Covid.

Le propriétaire du pub Duke of Edinburgh à Winkfield, Windsor, avait prévu une grande occasion au pub pour le 100e anniversaire du prince Philip, qui aurait eu lieu le 10 juin plus tard cette année.

Le prince Philip profite d’une pinte de bière à la brasserie Boags à Laurenceston, Tasmanie Crédits: Mirrorpix

Le pub du duc d’Édimbourg, à Windsor Crédit: Paul Edwards / The Sun

Annie Andrews a déclaré que les restrictions de Covid empêcheraient la mort du prince Philip.

Alors que les pubs sont autorisés à servir les clients dans les aires de repos extérieures à partir de lundi, alors que le gouvernement assouplit les mesures de verrouillage, cela ne serait autorisé que pour les groupes limités à six personnes ou deux ménages.

Elle essaierait d’organiser des toasts au prince dans le café en plein air, dit-elle, mais elle était consciente qu’elle devrait essayer de garder un espace entre les gens.

Andrews n’était pas nouveau dans les célébrations royales; elle a aidé à de grandes célébrations pour le mariage de Harry et Meghan au pub, ainsi que pour le mariage de William et Kate et le jubilé de la reine.

Alors que le pub Duke of Edinburgh avait, en fait, été nommé d’après l’un des fils de la reine Victoria, Andrews a déclaré qu’elle et sa famille l’avaient toujours considéré comme un monument à Philip.

«Je suis une fille de Windsor, née et élevée, et la famille royale a toujours été très importante pour moi et nous faisons toujours des choses pour marquer les événements de l’histoire de la monarchie», a-t-elle déclaré.

Les propriétaires de pub Nicholas Tilt et Annie Andrews du duc d’Édimbourg public house Crédit: Paul Edwards / The Sun

La résidente de Windsor, née et élevée, s’est rappelée avoir fréquenté une école proche de Long Walk et fait la queue pour regarder la calèche royale passer alors que la reine et sa famille se dirigeaient vers Ascot.

«Ce sera donc un petit événement cette fois, mais nous allons certainement faire quelque chose pour marquer l’anniversaire de la reine et cela fait 10 ans que William et Kate se sont mariés», a-t-elle déclaré.

Andrews a cependant eu de la chance par rapport à un autre pub «Duke of Edinburgh», à Swindon.

Le pub ne pouvait pas du tout marquer la mort de Philip, car il n’y avait pas de coin salon extérieur.

Sa porte resterait donc fermée jusqu’à fin mai, date à laquelle un nouvel assouplissement des restrictions de Covid devrait permettre aux établissements d’accueil d’accueillir les clients à l’intérieur.

La propriétaire Alison Thompson a déclaré: « Malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour le moment à part mettre des affiches dans la fenêtre, mais nous allons avoir une discussion sur ce que nous pouvons faire cet après-midi. »

Elle a dit que le pub aurait «certainement» mis quelque chose s’il avait pu ouvrir.

Mark Miller, propriétaire du duc d’Édimbourg à Hull, a déclaré que le pub aurait déployé ses drapeaux et proposé des prix réduits pour les boissons pour marquer la mort de Philip.

En raison des circonstances actuelles, le pub ouvrira ses portes lundi pour un «essai» pour voir s’il reçoit suffisamment de clients dans son petit jardin, afin de rendre son ouverture viable.

«Si cela avait été des circonstances normales, nous aurions fait quelque chose, mais lorsque nous ne permettons aux clients que de sortir, nous ne savons pas qui nous attendons ni combien. Le duc d’Édimbourg n’a pas beaucoup d’espace extérieur », a-t-il déclaré.

«Après juin, lorsque toutes les restrictions seront levées, alors nous pourrons certainement envisager de faire quelque chose.»

Miller a ajouté que Philip avait «certainement fait sa part» pour Queen et country.