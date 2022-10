Les pubs ont désespérément besoin de personnel offrant des primes de signature de 3 000 £ et des «salaires à six chiffres» car PERSONNE ne veut travailler

PUBS est tellement désespéré pour le personnel qu’il offre une prime de signature de 3 000 £ et un salaire à six chiffres, mais personne ne veut l’accepter.

Les patrons de l’industrie hôtelière ont été contraints de trouver de nouvelles façons d’attirer les travailleurs pour des postes à forte demande.

Les pubs ont du mal à trouver du personnel en raison des pénuries Crédit : AFP

L’Orchard Hotel de Chatswood, Sydney, qui cherchait à pourvoir le poste de chef de cuisine, a même abouti à offrir un bonus de parrainage de 3 000 £.

Le propriétaire Matt Docker a déclaré à 9News que c’était la première fois que son entreprise devait offrir de l’argent pour une recommandation.

Afin de trouver le bon candidat, il a déclaré qu’il avait également déboursé environ 900 £ sur le site Web d’emploi Seek pour annoncer le poste.

De plus, le propriétaire de l’entreprise a eu recours à la publication de l’offre d’emploi sur les réseaux sociaux.

Il a finalement réussi à embaucher un nouveau chef cuisinier, mais a admis qu’il avait du mal à trouver des candidats.

Il a déclaré: “Obtenir un bon personnel et le conserver est difficile, c’est un choc.

“C’est presque comme si chaque semaine un membre du personnel partait parce qu’il avait une meilleure option.

“Pour être honnête, j’ai probablement payé un peu plus que je ne le voulais pour un chef cuisinier mais j’étais assez vulnérable et c’est l’un des postes les plus importants (à l’hôtel).”

The Orchard a également offert une prime de référence de 160 £ au personnel du bar, car il a du mal à trouver des candidats.

Le propriétaire a ajouté: “Il y a environ quatre ou cinq semaines, j’ai dû fermer le bar public. Je ne l’ouvrirais même pas certains jours parce que je n’avais pas assez de personnel dans la liste pour construire un quart de travail.”

Docker, qui est également propriétaire de l’hôtel Earlwood, a déclaré que le pub avait encore plus de difficultés avec le personnel en raison de son emplacement.

Il a déclaré: “Mon directeur général est essentiellement à bout de souffle parce qu’il ne peut pas remplir ses listes.

“Il a besoin de quelqu’un au bar, donc ce qu’il fait, c’est de le remplacer en tant que barman. Il fait son travail, puis un quart de bar de 8 heures.”

Selon la liste des compétences prioritaires du gouvernement, les pénuries de personnel ont touché plus de 280 emplois, les chefs étant les huitièmes les plus demandés.

Le porte-parole de la NSW Australian Hotels Association, John Green, a déclaré: “Certains des chefs cuisiniers reçoivent plusieurs sommes à six chiffres.”

Il a ajouté que certains propriétaires d’hôtels ont même tenté de trouver un logement afin d’attirer davantage de candidats.

Il a déclaré: “Nous avons en fait vu des opérateurs acheter des maisons à proximité pour que les travailleurs partagent un logement à certains endroits.”

“Si vous êtes un lieu, comme un hôtel, qui propose un hébergement ainsi que de la nourriture et des boissons et que vous utilisez tout votre hébergement pour le personnel, vous coupez une source de revenus, les opérateurs doivent donc faire preuve de créativité.”

L’Australie est confrontée à une grave pénurie de personnel dans l’industrie hôtelière avec plus de 200 000 travailleurs nécessaires pour occuper des postes dans les pubs, restaurants, cafés et hôtels, selon la plateforme de recherche d’emploi Barcats.

Le directeur général de la société, Jeffrey Williams, a déclaré à news.com.au: “L’industrie hôtelière en Australie vaut 71,3 milliards de dollars, et en ce moment, il est temps d’appeler des renforts car si nous avons une chance de voir l’hospitalité monter en flèche cet été, nous besoin de soutien.

“Nous avons besoin de 200 000 nouveaux travailleurs, soit trois fois la taille de l’ensemble des Forces de défense australiennes.”