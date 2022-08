Les pubs britanniques sont menacés d’extinction – enquête – RT World News

Plus de 70% des pubs britanniques affirment que la flambée des prix de l’énergie les mettra probablement en faillite cet hiver

Près de trois pubs britanniques sur quatre s’attendent à fermer leurs portes cet hiver, selon une enquête du Morning Advertiser publiée mardi, qui cite les prix record de l’énergie comme la principale cause d’inquiétude dans l’industrie.

Alors que les coûts de l’énergie devraient continuer d’augmenter, plus de 70% des pubs disent qu’ils seront obligés de fermer définitivement leurs portes à moins que le gouvernement n’intervienne.

Plus de 65 % des répondants ont déclaré avoir vu leurs coûts de services publics augmenter de plus de 100 %. Un autre 30% des propriétaires de pub ont déclaré que leurs factures avaient augmenté de 200% tandis que 8% ont déclaré avoir vu une augmentation stupéfiante de 500%. Près de 80% des propriétaires ont déclaré qu’ils n’avaient aucun moyen de faire face aux coûts.

Les opérateurs désespérés demandent maintenant au gouvernement d’intervenir et de leur éviter de devoir fermer. Un propriétaire de pub a déclaré au Morning Advertiser que “un soutien et une intervention appropriés sont nécessaires de la part du gouvernement”, soulignant que “même une augmentation de 20 % sera inabordable, encore moins 200 %.”

D’autres propriétaires ont également fustigé le “ridicule” situation dans laquelle ils se trouvent actuellement, notant que c’est encore pire que “Les temps de Covid.” Certains appellent le gouvernement à réduire la TVA et les taux des entreprises tandis que d’autres proposent d’introduire un plafond sur les prix de l’énergie pour les entreprises.















The Morning Advertiser affirme que la crise énergétique actuelle est maintenant décrite comme une “événement d’extinction” pour l’hospitalité et qu’à moins que le gouvernement n’agisse rapidement, la Grande-Bretagne pourrait voir des milliers de pubs, restaurants et brasseries fermer leurs portes pour toujours.

Le directeur général du groupe Fisco, Heath Ball, qui exploite trois pubs dans le sud-est de l’Angleterre, a déclaré au Morning Advertiser que le secteur de l’hôtellerie semblait être sous-représenté dans le “couloirs du pouvoir”.

« Peut-être parce qu’ils pensent que nous sommes une industrie robuste, et ils ont raison, mais c’est maintenant un scénario apocalyptique. Voir le secrétaire aux affaires essayer de rassurer les consommateurs en disant que l’aide arrive est formidable, mais peut-être qu’il devrait se concentrer sur les entreprises au bord de la fermeture », dit Boule.

Le directeur a également noté que si de nombreux opérateurs sont confrontés à des hausses de prix de l’énergie, certains ont du mal à obtenir des accords de la part des compagnies d’électricité. « En discutant avec d’autres opérateurs, on ne leur propose même pas de nouveaux contrats énergétiques à n’importe quel prix car le secteur/l’opération est considéré comme « à haut risque ». Alors ils ne peuvent même pas obtenir d’électricité même s’ils peuvent se le permettre, quel gâchis.