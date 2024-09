Les publicités YouTube peuvent désormais être diffusées même lorsque votre écran est en pause

New York

CNN

—



Au début, YouTube soumettait les utilisateurs à des publicités plus longues qu’ils ne pouvaient ignorer. Désormais, même la mise en pause de l’écran ne permet plus aux utilisateurs d’y échapper.

La plateforme, propriété de Google, a confirmé jeudi avoir « déployé à grande échelle les publicités Pause auprès de tous les annonceurs ». Lorsque la vidéo est mise en pause, une publicité apparaît sur le côté de l’écran, selon les publications sur les réseaux sociaux.

« Cela est transparent pour les spectateurs et leur permet d’en savoir plus sur une marque. Cela a été une mise à jour bénéfique pour l’ensemble de l’écosystème YouTube et l’un des éléments de la expérience publicitaire CTV moderne« , a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué.

Le Verge a été le premier à signaler le développement.

Bien que YouTube ait déclaré que la mise à jour crée également une expérience de visionnage moins perturbatrice pour les téléspectateurs, les utilisateurs des médias sociaux ont déploré une énième publicité inévitable sur la plateforme.

« Sérieusement @YouTube« Vous mettez des publicités lorsque vous mettez une vidéo en pause maintenant ? », un utilisateur de X publié. Un autre utilisateur sur Reddit en majuscules : « C’EST LA « FONCTIONNALITÉ » LA PLUS ENNUYANTE (si on peut même l’appeler ainsi) JUSQU’À PRÉSENT. »

Les utilisateurs peuvent, bien sûr, éviter complètement les publicités avec un abonnement YouTube premium qui coûte généralement 13,99 $ par mois pour un particulier.

Philipp Schindler, directeur des ventes de Google et de YouTube, a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats d’Alphabet que la société « a connu une forte traction » en introduisant les publicités pilotes de pause en 2023 sur les téléviseurs qui se connectent à Internet pour diffuser des vidéos.

Bien que n’ayant pas révélé d’informations financières spécifiques, la société a déclaré que les pauses publicitaires étaient rentables.

« Les premiers résultats montrent que les pauses publicitaires génèrent de solides résultats en termes d’amélioration de la marque et permettent aux annonceurs de bénéficier de prix premium », a déclaré Schindler lors de l’appel d’avril.