Les publicités sur les paris sportifs doivent être réglementées : sénateur

La sénatrice Marty Deacon espère qu’une nouvelle législation poussera le gouvernement à réglementer le « torrent » de publicités sur les paris sportifs dont elle dit que les Canadiens sont « soumis quotidiennement », dans le but d’empêcher les jeunes et les groupes vulnérables de développer une dépendance au jeu.

Deacon présente un projet de loi mardi par le biais d’un projet de loi d’intérêt public du Sénat pour obliger le gouvernement à établir des lignes directrices et à réglementer les publicités, a-t-elle déclaré, afin de « prévenir ces problèmes ».

« La réalité est que vous ne pouvez pas vous asseoir dans ce pays pour profiter d’un sport sans être exposé à un barrage de telles publicités », a-t-elle déclaré. « Ces publicités, cependant, sont bien plus que simplement ennuyeuses, et elles peuvent entraîner des dépendances et d’autres méfaits, par le biais de problèmes de jeu. »

Selon Deacon, le projet de loi verrait le gouvernement travailler avec les provinces et d’autres intervenants pour :

« identifier les mesures visant à réglementer la publicité des paris sportifs sur les jeux au Canada, comme limiter ou interdire la participation d’athlètes célèbres, restreindre l’utilisation de la publicité non diffusée ou limiter le nombre, la portée ou l’emplacement de ces publicités ;

identifier des mesures pour favoriser la recherche et le partage d’informations intergouvernementales en matière de prévention et de diagnostic des mineurs impliqués dans des activités de jeu problématique et des mesures de soutien pour ceux qui en sont touchés;

établir des normes nationales pour la prévention et le diagnostic du jeu problématique et de la dépendance et pour les mesures de soutien aux personnes qui en sont touchées; et

charger le CRTC d’examiner ses règlements et ses politiques afin d’évaluer leur pertinence et leur efficacité à réduire l’incidence des méfaits résultant de la prolifération de la publicité et des paris sur les événements sportifs.

Deacon a évoqué d’autres pays, tels que le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la Belgique et les Pays-Bas, qui ont tous récemment introduit des réglementations sur la publicité pour les paris sportifs.

« Je pense qu’il serait insensé d’attendre et de voir si ces mêmes problèmes surgissent au Canada et de n’y réagir que lorsque tant de vies ont été gâchées par le jeu compulsif », a déclaré Deacon.

Elle a ajouté qu’une interdiction pure et simple serait difficile à faire, voire impossible, citant les défis historiques de la réglementation du tabac, mais a déclaré que son projet de loi est « une opportunité de résoudre ces problèmes avant qu’ils ne deviennent vraiment réels et bien pires ».

Deacon demande au gouvernement de « trouver un moyen de faire de la publicité auprès des Canadiens sans créer de toxicomanes » et a déclaré que les changements qu’elle aimerait voir ne se limitent pas aux lignes directrices qu’elle a énoncées.

Deacon a été rejoint par le sénateur Brent Cotter – un ancien professeur de droit – qui a déclaré que l’omniprésence des publicités dissuade de l’événement sportif lui-même, qui devrait être au centre des préoccupations.

« Les gens peuvent faire leurs propres choix sur la façon dont ils aiment les événements sportifs, mais cela a nui au type de noyau et de culture de ce que nous avons généralement adopté en matière de sport », a déclaré Cotter.

Selon David Hodgins, directeur du programme de psychologie clinique de l’Université de Calgary, « les paris sportifs devraient être considérés comme une activité potentiellement dangereuse, similaire à d’autres comportements/substances potentiellement addictifs ».

Il a déclaré à CTVNews.ca le mois dernier que l’activité devrait être soumise à une «réglementation réfléchie», de la même manière que l’alcool et le tabac.

Le Canada a légalisé les paris sportifs sur un seul match en 2021 – que Deacon et Hodgins soutenaient à l’époque – et a laissé aux provinces et aux territoires le soin de réglementer l’industrie.

« Le jeu sportif peut entraîner des dommages importants, notamment des dettes incontrôlables, du stress pour les familles, une faible estime de soi, de l’anxiété, de la dépression et même du suicide », a déclaré Bruce Kidd, ancien olympien et professeur émérite de l’Université de Toronto, à CTVNews.ca le mois dernier. « L’American Psychiatric Association classe la dépendance au jeu comme un » trouble du jeu « , le seul trouble non lié à une substance ainsi classé. »

Kidd a récemment lancé la campagne pour interdire les publicités pour les jeux d’argent, qui déclare que les publicités sont devenues incontrôlables et devraient être interdites, en particulier en raison du préjudice potentiel pour les jeunes et les personnes confrontées à la dépendance au jeu.



