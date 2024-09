Les publicités sur les consoles Xbox s’aggravent

Les consoles Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X reçoivent de plus en plus de publicités.

Les publicités sur les consoles Xbox Series X et Xbox Series S sont de plus en plus mauvaises. Au fil du temps, Microsoft est devenu de plus en plus agressif avec le placement des publicités sur la Xbox Series X|S. Les publicités invasives encombrent et ruinent déjà le tableau de bord de la Xbox Series X|S, ce qui agace les fans de Xbox depuis un certain temps. Nous savons également que Microsoft explorerait un niveau de Xbox Game Pass qui obligerait les joueurs à regarder des publicités pour jouer à des jeux. Et cela rejoint ce que Microsoft a révélé l’année dernière, à savoir qu’il cherchait des moyens d’inclure des publicités dans les jeux, ce pour quoi les fans de Xbox ont menacé de boycotter la marque. Face à la réaction du public, Xbox n’a rien fait pour apaiser les inquiétudes des joueurs, elle a seulement redoublé d’efforts.

À la fin de l’année dernière, Xbox a commencé à expérimenter des publicités pop-up qui envahissaient l’écran au démarrage des consoles Xbox. Elle l’a fait avec des jeux comme Champ d’étoiles et Call of Duty: Modern Warfare 3deux jeux sous son égide en tant que produits Bethesda et Activision. Les fans de Xbox l’ont détesté, et il n’a pas été revu depuis Appel du devoirMais c’est de retour, et c’est encore pire maintenant.

Récemment, lorsque les utilisateurs de Xbox Series X|S ont démarré leurs consoles, certains ont été accueillis par une toute nouvelle publicité pop-up qui occupe tout l’écran pendant EA Sports FC 25Ce qui est plus choquant dans tout cela, c’est que EA Sports FC 25 n’est même pas un produit Xbox, ce qui ouvre la porte à ce que cette politique s’étende aux jeux tiers et, par conséquent, devienne plus courante.

Pour les utilisateurs de Xbox One qui souhaitent échapper à ce problème de nouvelle génération, il y a une mauvaise nouvelle : la Xbox One n’est pas sûre. Bien que cette politique n’ait pas été mise en place à l’époque de la Xbox One, les consoles Xbox One ont été rétroactivement adaptées pour prendre en charge le même type de publicités.

(Photo : Tom Warren)

Les fans de Xbox ne sont évidemment pas ravis de la dernière publicité et du retour d’une expérience qu’ils pensaient avoir boycottée. Nous ne savons pas quels sont les plans de Microsoft pour ce type de placement publicitaire, mais il est clair que l’entreprise n’a pas abandonné l’idée, du moins pas dans ce cas.

Salut, Tom Warren.