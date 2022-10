Les publicités sur la contamination de l’eau du Camp Lejeune peuvent être trompeuses – Shaw Local

De nos jours, il n’est pas rare d’être inondé de publicités à la radio, à la télévision et sur Internet concernant des poursuites pour eau contaminée au Camp Lejeune.

Mais Michael A. Iwanicki, surintendant de la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de McHenry, craint que les publicités ne causent plutôt plus de confusion.

Le Camp Lejeune Justice Act a été adopté pour permettre aux anciens combattants qui vivaient ou travaillaient sur la base de Caroline du Nord entre le 1er août 1953 et le 31 décembre 1987 de déposer des réclamations pour obtenir des dommages-intérêts pour les dommages causés par l’exposition à de l’eau contaminée.

Selon l’Administration des anciens combattants, des preuves scientifiques et médicales ont montré une association entre l’exposition à des contaminants dans l’eau potable à Camp Lejeune et le développement ultérieur de certaines maladies.

“Il semble y avoir beaucoup de confusion parce que l’AV met déjà en relation les anciens combattants avec des maladies liées à l’eau contaminée du Camp LeJeune”, a déclaré Michael A. Iwanicki, surintendant de la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de McHenry. « La loi PACT s’adresse en fait aux travailleurs civils et aux familles qui vivent et travaillent sur la base. Cela pourrait poser un problème pour un ancien combattant qui peut déjà recevoir des prestations de la Veterans Benefits Administration. Si un ancien combattant qui reçoit une invalidité VA pour maladie de son service à Camp LeJeune et reçoit plus tard une récompense de l’action en justice, le VA récupérera les sommes accordées, y compris les honoraires d’avocat.

Le ministère des Anciens Combattants a créé un site Web expliquant ce que la loi PACT signifie pour les anciens combattants et leurs proches. Pour plus d’informations, visitez https://www.va.gov .

De plus, la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de McHenry est également disponible pour répondre aux questions au (815) 334-4229.

Commission d’aide aux anciens combattants : 667 Ware Road : Woodstock, IL 60098 : 815.334.4229

