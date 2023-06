Les publicités sur la bière LGBTQ sont dépassées – malgré de nouveaux problèmes pour Bud Light

Après plus de 20 ans au sommet des palmarès de la bière, les ventes au détail de Bud Light aux États-Unis ont plongé en même temps que la marque fait l’objet de critiques pour avoir présenté une star des médias sociaux transgenre dans une publicité.

« C’est une sorte d’eau inexplorée pour une marque comme celle-là quand il s’agit de sept semaines de fortes baisses de cette ampleur », a déclaré Dave Williams, vice-président des analyses pour Bump Williams Consulting, qui se concentre sur l’industrie des boissons alcoolisées.

La marque a fait face à une réaction négative aux États-Unis depuis une vidéo début avril où la star transgenre de TikTok, Dylan Mulvaney, a fait la promotion de la marque et a brandi des canettes commémoratives personnalisées avec son visage. Certains politiciens et célébrités aux États-Unis ont réagi avec colère à la marque de bière mettant en vedette un porte-parole transgenre.

Bien qu’il soit impossible de relier directement la baisse des ventes de Bud Light à une seule vidéo Instagram mettant en avant un porte-parole trans, Williams a déclaré que depuis avril, les ventes ont diminué pour Bud Light tandis que d’autres marques ont gagné du terrain. Les données ne sont pas accessibles au public.

L’analyste de l’industrie de la bière, Dave Williams, pense que la guerre culturelle autour de l’inclusion des personnes trans dans une publicité sur la bière est préjudiciable à l’industrie dans son ensemble. (Radio-Canada)

La société de Williams a analysé les données de Nielsen IQ et a constaté que les ventes en dollars de Bud Light dans les points de vente aux États-Unis avaient chuté de plus de 24 % au cours de la semaine se terminant le 3 juin, par rapport à l’année précédente. La bière blonde mexicaine Modelo Especial a pris la première place à Bud Light.

« Je vois certainement une corrélation entre, vous savez, certains des contrecoups que nous avons vus en ligne … avec les récentes baisses accélérées des ventes », a déclaré Williams.

Williams et d’autres observateurs de l’industrie caractérisent la chute des ventes comme étant probablement liée à une réaction conservatrice – et aux retombées qui en résultent – sur l’inclusion de groupes LGBTQ dans une publicité, même si les compagnies de bière ont tiré parti des communautés gay, lesbiennes, bisexuelles et de genres divers dans commercialisation depuis des années.

La vidéo Instagram de Dylan Mulvaney avec Bud Light la montrait montrant des canettes promotionnelles avec son visage dessus. Les canettes ne semblaient pas être à vendre et n’apparaissaient que dans la vidéo. (dylanmulvaney/Instagram)

Bud Light n’était pas « préparé » pour un contrecoup : spécialiste du marketing

Le contrecoup – et la baisse des ventes qui en a résulté – ont peut-être pris Bud Light et sa société mère AB InBev au dépourvu, selon un spécialiste du marketing basé à Toronto.

« Bud Light a toujours soutenu et vient en fait après les consommateurs homosexuels », a expliqué Scott Knox, fondateur du groupe industriel Pride in Advertising and Marketing, qui a déclaré qu’après que le contrecoup d’un porte-parole trans a éclaté en ligne, la réponse de Bud Light était « tiède » et n’a pas ‘t semblent décisifs, que ce soit pour les publics hétérosexuels ou LGBTQ.

« Ce que cela a signalé, c’est qu’ils n’étaient pas préparés et qu’ils n’étaient pas prêts à faire face à une réaction potentielle parce que c’était un artiste trans », a déclaré Knox.

Les arcs-en-ciel volent aux côtés de la bière Bud Light, comme il est annoncé sur un char lors du défilé de la fierté WeHo à West Hollywood, en Californie, le 4 juin. (Damian Dovarganes/AP)

La réponse de la société n’a pas directement abordé ni présenté d’excuses pour la vidéo. Mais l’un des cadres responsables a pris un congéet la société a émis un communiqué de presse où il était écrit « nous n’avons jamais eu l’intention de faire partie d’une discussion qui divise les gens ».

Défenseurs LGBTQ basés aux États-Unis Campagne des droits de l’homme appelé les réponses de l’entreprise « honteux. »

Pour des spécialistes du marketing tels que Knox, Bud Light aurait dû adopter une position plus ferme après le début du contrecoup.

Scott Knox de Pride in Advertising and Marketing dit que Bud Light s’en prend aux clients LGBTQ mais a eu une réponse « tiède » à la réaction contre la publicité de Dylan Mulvaney. (James Dunne/CBC)

Alors qu’une partie de sa clientèle manifestait de la colère dans des vidéos en ligne, dont certaines mettaient en scène des célébrités en train de tourner Bud Light avec des armes à feuune autre partie de la clientèle a peut-être été contrariée par le fait que Bud Light adopte une position discrète.

« Lorsque vous parlez à une communauté diversifiée, vous devez être prêt à le faire, et s’il y a un contrecoup, vous doublez. Sinon, vous finissez par ennuyer les deux côtés … ceux qui en font partie [diverse] communauté et ceux qui font partie de la communauté générale plus large et dans ce cas, la communauté hétérosexuelle », a-t-il déclaré à CBC News.

Les compagnies de bière « versent des arcs-en-ciel » pendant des années

Les fabricants d’alcool commercialisent directement la bière auprès des communautés LGBTQ depuis des années, avec des parrainages d’événements lors des festivals Pride à travers l’Amérique du Nord et des publicités mettant en vedette des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et non conformes au genre.

Pour Syrus Marcus Ware, qui donne des cours sur le genre et la culture visuelle, il s’agit d’un reflet naturel du fait que les personnes LGBTQ font partie à la fois de la communauté et de l’économie.

« Avoir une entreprise de bière qui vend directement aux personnes queer et trans dit, hé, attendez, nous reconnaissons en fait que vous existez, que vous faites partie de notre communauté, nous voulons une partie de vos dollars, mais aussi, vous savez, vous existez « , a déclaré Ware, qui est professeur agrégé à l’Université McMaster.

Syrus Marcus Ware, professeur agrégé à l’Université McMaster, dit que son problème avec la «neutralité» lorsqu’il s’agit de représenter divers groupes dans les publicités est qu’il présume que l’hétéro est neutre. (Anis Heydari/CBC)

Selon Ware, les publicités qui ne présentent pas de communautés de genre ou sexuellement diversifiées sont exclusives, plutôt que d’être un fourre-tout marketing.

« Le problème avec l’idée de neutralité est que nous disons essentiellement que les hétéros sont neutres, que les personnes non homosexuelles et non trans sont neutres », a déclaré Ware.

« Je pense que nous devons changer cela et changer cela. Les personnes queer et trans, les hétéros, nous faisons tous partie de cette communauté et de cet écosystème. »

Certaines entreprises peuvent être un peu réticentes à se mettre en avant pour soutenir les communautés queer et trans à l’avenir. C’est inquiétant pour moi. – Syrus Marcus Ware, Université McMaster

Knox est sur une page similaire. Le marketing auprès des communautés de genre et sexuellement diverses n’est pas nouveau et, d’un point de vue financier, peut – et est – payant.

« Écoutez, toutes les bières sont homosexuelles, et ce depuis plus de 10 ans. Les marques ont versé des arcs-en-ciel des pompes, des canettes dans les supermarchés et des bars à travers le monde parce que les dollars de la communauté homosexuelle sont là et sur la table. » dit Knox.

Les publicités Bud Light incluent les consommateurs LGBTQ depuis des années, avec cette publicité de 2007 ciblant les hommes homosexuels. (AB InBev)

Quelle est la prochaine étape pour Bud Light ?

La société mère de Bud Light est également propriétaire de Labatt Breweries of Canada, qui a répondu aux demandes de renseignements de CBC News sur les plans futurs avec une déclaration par courrier électronique indiquant qu’elle reste attachée aux partenariats « forgés au fil des décennies » dans de nombreuses communautés, y compris les groupes LGBTQ.

« Nous continuons à parrainer des événements locaux de Pride comme nous le faisons depuis des années », a écrit la société.

Alors que les ventes ont chuté au cours des dernières semaines, des analystes du secteur comme Dave Williams soulignent que Bud Light est au sommet du jeu depuis des années et pourrait être en mesure de récupérer si la controverse passe compte tenu de la taille et de la portée de la marque.

Bud Light reste également en tête pour l’année à ce jour, avec plus de la moitié de 2023 à parcourir.

« Ils sont rois pour une raison, n’est-ce pas ? Ils ont le volume derrière eux », a déclaré Williams, qui a ajouté que la guerre culturelle actuelle concernant l’inclusion des personnes trans dans une publicité sur la bière est préjudiciable à l’industrie.

« Je ne pense pas que ce soit génial pour la bière dans son ensemble. Parce que la bière dans mon esprit est censée être une boisson sociale », a-t-il déclaré.

Coors Light, propriété de la société mère Molson Canadian Molson Coors, est une marque de bière concurrente qui a inclus des groupes LGBTQ dans des publicités comme celle-ci. (Molson Coors)

Ware craint que la controverse Bud Light ne jette un froid sur la représentation inclusive à l’avenir.

« Certaines entreprises peuvent être un peu réticentes à se mettre en avant pour soutenir les communautés queer et trans à l’avenir. C’est inquiétant pour moi », a-t-il déclaré.

Cependant, Knox a déclaré que l’image de marque de l’industrie pourrait ne pas s’éloigner complètement des arcs-en-ciel.

Par exemple, une publicité de Molson Canadian diffusée pendant une partie des séries éliminatoires de la Coupe Stanley présenté une drag queen, bien que l’annonce n’ait été diffusée qu’au Canada et non aux États-Unis. Dans un communiqué, Molson a déclaré que « les entreprises de bière, de vin et de spiritueux comme la nôtre soutiennent Pride depuis des décennies » et continueront de le faire « pour les décennies à venir ».

Quant à Bud Light, Knox a émis l’hypothèse que la société essaierait de trouver un moyen de satisfaire tous les consommateurs en matière de marketing Pride.

« Ce que cela signifie, c’est qu’ils feront les bases … qui sont des paillettes et des arcs-en-ciel et peut-être une drag queen occasionnelle. »