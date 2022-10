Les publicités sont virtuelles, mais pour certains fans de la LNH, l’agacement est réel

Les amateurs de hockey ont remarqué les publicités virtuelles de haute technologie affichées à l’échelle de la ligue sur les panneaux des arénas lors des diffusions de la LNH cette saison.

La Ligue nationale de hockey a déclaré à CBC News qu’elle était “satisfaite de l’intégration” des nouveaux tableaux de bord améliorés numériquement (DED), malgré “quelques problèmes techniques” en cours de route.

Mais la ligue n’attire peut-être pas le genre d’attention qu’elle recherche de la part des DED – si certaines des prises de tête sur les réseaux sociaux en sont une indication.

Cher @NHL, non seulement je n’achète jamais rien à cause des publicités, mais ces publicités numériques sont ennuyeuses et nuisent à le jeu proprement dit. Suffisant —@RichNeedsCoffee

Bref, tout le monde n’est pas impressionné par ce qu’ils ont vu sur leurs écrans.

“Une fois que vous l’avez remarqué, il est vraiment difficile de ne pas le remarquer”, a déclaré Darcy Warrington, un observateur de hockey de Saskatoon qui a trouvé l’apparence des nouvelles publicités choquante.

Salut @NHL & ; @Sportsnet… Je paierai de l’argent supplémentaire pour que les nouveaux tableaux numériques sophistiqués des jeux de la LNH ne soient PAS visibles. Si tel était votre plan, rendre le hockey difficile à regarder, ça marche. Ça me donne presque la nausée. Veuillez arrêter. —@warringtondarcy

Les publicités sont dynamiques et peuvent changer rapidement pendant la diffusion – au grand dam des téléspectateurs à la maison comme Warrington, qui trouvent les transitions visuelles gênantes lorsque le jeu est en cours.

“Peut-être que je vais m’y habituer, mais jusqu’à présent, c’est difficile à regarder”, a-t-il déclaré.

Les publicités virtuelles génèrent plus de revenus

Michael Naraine, professeur agrégé de gestion du sport à l’Université Brock à St. Catharines, en Ontario, a déclaré qu’il croyait que ces types de publicités sont là pour rester.

“À la sortie de COVID, les organisations sportives recherchent de nouvelles sources de revenus à diversifier, et donc les publicités dynamiques ne vont nulle part de si tôt (tout comme les décalcomanies de casque et les patchs de chandail)”, a déclaré Naraine par e-mail.

Pouvoir faire tourner plus d’annonces dans le même espace crée la possibilité de générer plus de revenus, a-t-il déclaré, ajoutant que l’impulsion à les utiliser deviendra plus forte à mesure que la technologie s’améliorera et que les bogues seront résolus.

Je dois admettre que je suis plus distrait par les reflets fantomatiques des publicités réelles sur la glace que par les publicités numériques elles-mêmes. #CantUnseeIt #LNH pic.twitter.com/YEm73yz2tH —@wyshynski

La LNH a certainement été impatiente de voir les publicités déployées, ayant travaillé pendant des années avec Supponor, une société de publicité virtuelle basée à Londres, pour livrer le produit final. Les publicités ne sont pas visibles pour les fans qui regardent le match dans une arène.

“Supponor et la LNH discutent de l’utilisation potentielle de tableaux de bord améliorés numériquement depuis près d’une décennie”, a déclaré David Patton, vice-président principal du développement commercial de la société britannique, à CBC News dans un courriel.

Patton a déclaré que des améliorations avaient été apportées aux arènes de la ligue et que la technologie avait été progressivement testée, ce qui a finalement conduit au déploiement de cette saison. Il y a un total de 32 arénas de la LNH au Canada et aux États-Unis.

ESPN rapporte que “des dizaines de millions” de dollars ont été investis en cours de route pour faire de ces publicités virtuelles une réalité.

” Distrayant et dérangeant “

Pour l’amateur de hockey ontarien David Sutton, les publicités « distrayent et perturbent l’expérience de regarder et de se sentir impliqué dans le match ».

Ils recouvrent également les planches et leurs marquages, ce que Sutton considère comme des points d’intérêt clés pour les gens qui regardent les matchs de hockey.

Le fan de hockey David Sutton affirme que les planches entourant la patinoire de hockey et les marques qu’elles portent – ​​comme celles vues lors d’un match de pré-saison Golden Knights-Coyotes plus tôt ce mois-ci à Las Vegas – sont des points d’intérêt clés pour les gens qui regardent le hockey à la maison. (Sam Morris/Associated Press)

“Voir les marques sur la planche, qu’il s’agisse d’extensions de marques sur la glace ou même de marques où la rondelle a frappé, fait partie du sentiment d’implication et d’intégration au jeu”, a-t-il déclaré dans un courriel.

Pourtant, ces panneaux enveloppants d’arène sont parfaitement adaptés pour afficher des publicités à ces mêmes téléspectateurs, a déclaré Hannah Holmes, professeure adjointe d’économie à l’Université McMaster à Hamilton.

“La LNH est la ligue idéale pour expérimenter/adopter cette technologie en raison de son infrastructure, à savoir les planches autour de la glace”, a écrit Holmes dans un courriel.

Plus à venir?

Holmes a déclaré que si les publicités réussissaient, elles resteraient probablement et stimuleraient l’utilisation d’autres nouvelles technologies à l’avenir.

“Espérons que l’audience des jeux ne diminuera pas à cause de la distraction causée par les publicités ; perdre des téléspectateurs réduit l’impact de toute publicité et diminue les revenus à tous les niveaux (sans jeu de mots)”, a-t-elle déclaré.

Un jeune fan des Rangers de New York regarde un match contre le Lightning de Tampa Bay à travers la vitre, à New York mardi. (Julia Nikhinson/Associated Press)

Sutton a déclaré qu’il n’était pas optimiste quant à la possibilité que la LNH change de cap, même si les partisans s’y opposent.

“Je pense qu’à un moment donné, les jeunes téléspectateurs ne sauront rien d’autre que l’utilisation des tableaux numériques, et à un moment donné, cela n’aura plus d’importance”, a-t-il déclaré.

“Triste, car on leur présente un produit artificiel et ils ne partagent pas l’expérience.”