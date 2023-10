30 octobre (Reuters) – Maria Julia Cassis était assise pour un repas dans sa maison mitoyenne du nord de Londres lorsque son fils de 6 ans a couru dans la salle à manger, le visage pâle.

Le jeu de réflexion sur son téléphone Android avait été interrompu par une vidéo montrant des militants du Hamas, des familles israéliennes terrifiées et des images floues. Sur un écran noir, un message du ministère israélien des Affaires étrangères disait à l’élève de première année : “NOUS VEILLERONS QUE CEUX QUI NOUS NOUS NUISENT PAYENT UN PRIX LOURD”.

Cassis, une barista brésilienne de 28 ans, a déclaré que la publicité avait secoué son fils et qu’elle avait rapidement supprimé le jeu.

“Il était choqué”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique la semaine dernière. “Il a littéralement dit : ‘Qu’est-ce que cette foutue publicité fait dans mon jeu ?'”

Reuters n’a pas été en mesure d’établir comment la publicité a été diffusée sur le jeu vidéo de son fils, mais sa famille n’est pas seule. L’agence de presse a documenté au moins cinq autres cas à travers l’Europe où la même vidéo pro-israélienne, qui contenait des images d’attaques à la roquette, d’une explosion enflammée et d’hommes armés masqués, a été montrée aux joueurs, dont plusieurs enfants.

Dans au moins un cas, les publicités ont été diffusées dans le jeu populaire « Angry Birds » créé par le développeur Rovio (ROVIO.HE), propriété de SEGA.

Rovio a confirmé que “d’une manière ou d’une autre, ces publicités au contenu dérangeant sont parvenues par erreur dans notre jeu” et étaient désormais bloquées manuellement. La porte-parole Lotta Backlund n’a pas fourni de détails sur lequel de ses “une douzaine de partenaires publicitaires” lui avait fourni la publicité.

Le responsable du numérique au ministère israélien des Affaires étrangères, David Saranga, a confirmé que la vidéo était une publicité financée par le gouvernement, mais a déclaré qu’il n’avait « aucune idée » de la manière dont elle s’était retrouvée dans divers jeux.

Il a déclaré que ces images faisaient partie d’une campagne de sensibilisation plus large menée par le ministère israélien des Affaires étrangères, qui a dépensé 1,5 million de dollars en publicités sur Internet depuis que l’attaque du Hamas contre des civils dans le sud d’Israël, le 7 octobre, a déclenché la guerre à Gaza. Il a ajouté que les autorités avaient spécifiquement demandé aux annonceurs de “bloquer le site pour les personnes de moins de 18 ans”.

Saranga a défendu la nature graphique de la campagne publicitaire.

“Nous voulons que le monde comprenne ce qui s’est passé ici en Israël”, a-t-il déclaré. “C’est un massacre.”

Reuters a contacté 43 agences de publicité que Rovio a répertoriées sur son site Web comme « partenaires de données tiers » pour tenter de déterminer qui a placé la publicité dans les jeux.

Parmi ces partenaires, 12 ont répondu, dont Amazon (AMZN.O), Index Exchange et Pinterest (PINS.N), et ont déclaré qu’ils n’étaient pas responsables de la diffusion de la publicité sur Angry Birds.

Saranga a déclaré que le ministère avait dépensé de l’argent avec des sociétés de publicité, notamment Taboola (TBLA.O), Outbrain (OB.O), Google d’Alphabet (GOOGL.O) et X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Taboola et Outbrain ont déclaré qu’ils n’avaient rien à voir avec les publicités pour les jeux.

Google a diffusé plus de 90 annonces pour le ministère des Affaires étrangères, mais a refusé de commenter l’endroit où il a diffusé ces annonces. X, anciennement connu sous le nom de Twitter, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Reuters n’a trouvé aucune preuve d’un effort publicitaire numérique palestinien analogue, à l’exception de quelques vidéos en langue arabe promues par Palestine TV, basée en Cisjordanie, une agence de presse affiliée à l’Autorité palestinienne.

Un représentant du ministère des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne a partagé une déclaration affirmant que le ministère s’efforçait d’influencer l’opinion publique en partageant des preuves des souffrances à Gaza sous les bombardements israéliens qui ont suivi l’attaque du 7 octobre, mais n’a pas précisé s’il utilisait la publicité comme un argument. outil.

Les représentants du Hamas, le mouvement islamiste qui gouverne Gaza, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur ses campagnes médiatiques.

Reuters a documenté six cas – en Grande-Bretagne, en France, en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas – où des personnes avaient vu des publicités identiques ou similaires à celles du fils de Cassis ou ont déclaré que leurs enfants les avaient vues. Dans le cas de la famille Cassis, les publicités sont apparues dans un jeu appelé “Alice’s Mergeland” réalisé par un développeur appelé LazyDog Game. D’autres publicités sont apparues sur des passe-temps numériques familiaux tels que le jeu de construction de blocs « Stack », le jeu de réflexion « Balls’n Ropes », « Solitaire : Card Game 2023 » et l’aventure de course et de saut « Subway Surfers ».

Alexandra Marginean, une stagiaire de 24 ans vivant à Munich, a déclaré qu’elle était surprise de voir la vidéo pro-israélienne apparaître au milieu de sa partie de Solitaire.

“J’ai eu une réaction très agressive”, a déclaré Marginean.

LazyDog Game n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Ketchapp, le développeur de Stack appartenant à Ubisoft (UBIP.PA), le développeur autrichien de Solitaire, nerByte, le développeur turc de Balls’n Ropes, Rollic, et le développeur danois de Subway Surfers, SYBO Games, n’ont pas non plus renvoyé de messages demandant des commentaires sur les publicités.

Apple (AAPL.O) et Google d’Alphabet (GOOGL.O), qui contrôlent respectivement les applications sur leurs plates-formes logicielles internes pour iPhone et téléphones Android, ont renvoyé leurs questions aux développeurs des jeux.

Les règles en matière de publicité varient selon les pays, mais en Grande-Bretagne – où vivent Cassis et son fils – c’est l’Advertising Standards Authority qui surveille les campagnes publicitaires. L’autorité a déclaré que même si elle n’enquêtait actuellement sur aucune publicité du gouvernement israélien, en général, toute publicité contenant des images graphiques devrait être “soigneusement ciblée loin des moins de 18 ans”.

(Cette histoire a été reclassée pour ajouter le mot « elle » au paragraphe 5)

