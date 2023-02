Les publicités du Super Bowl de cette année seront sans crypto

Le Super Bowl LVI était il y a seulement un an, mais quand vous regardez certaines des publicités que nous avons vues à l’époque, cela ressemble à une époque bien différente : une époque où l’avenir d’Internet était entièrement lié à la crypto-monnaie, aux NFT et au métaverse. Des entreprises qui n’existaient même pas 10 ou même trois ans auparavant ont dépensé beaucoup d’argent pour se promouvoir en tant qu’acteurs majeurs du Web3, et des entreprises plus anciennes et établies ont tenté de revendiquer leur place dans le même monde. Ce monde ne durerait pas longtemps.

Au cours de la dernière année, Web3 a tâtonné, les actions Big Tech se sont retournées et l’IA est actuellement en train de devenir la chose la plus en vogue dans une Silicon Valley qui, autrement, n’a pas grand-chose à se réjouir. Les grandes publicités éclaboussantes du Super Bowl de 2022 sont presque risibles rétrospectivement. À moins que vous ne fassiez partie des célébrités qui font actuellement l’objet d’un procès pour avoir encouragé les échanges cryptographiques. Ou l’une des millions de personnes qui ont perdu de l’argent sur des investissements cryptographiques, grâce au moins en partie à la fraude à grande échelle qui a imprégné l’industrie. Ou l’un des milliers de travailleurs de la technologie qui ont été licenciés au cours des derniers mois.





Il n’y aura pas de publicités cryptographiques dans la diffusion de cette année. Un vice-président exécutif des ventes publicitaires de Fox Sports a déclaré à l’Associated Press que quatre sociétés de cryptographie avaient en fait réservé ou étaient sur le point de réserver des publicités cette année, même au milieu de la chute des prix de la crypto, mais elles ont toutes tiré leur révérence après l’effondrement de FTX.

C’est un renversement complet de ce que nous avons vu lors du Super Bowl LVI. Il y avait tellement de publicités provenant de tant d’échanges de crypto que certaines personnes ont appelé le grand jeu de l’année dernière The Crypto Bowl. Coinbase a dépensé 14 millions de dollars pour un spot publicitaire d’une minute qui n’était qu’un code QR rebondissant sur l’écran. Crypto.com a publié une annonce mettant en vedette Matt Damon, qui nous a dit que “la fortune sourit aux courageux”, eToro a promu “le pouvoir de l’investissement social”, et une petite entreprise appelée FTX a payé Larry David pour nous exhorter à ne pas manquer la crypto . Il y avait aussi Binance, qui avait une campagne publicitaire anti-Super Bowl.

Eh bien, la publicité de Matt Damon n’est plus disponible sur YouTube, bien que cela ne l’empêche pas d’être une source répétée de ridicule pour l’acteur. Coinbase a licencié 20% de ses effectifs – deux fois. eToro a également eu une série de licenciements et a abandonné son projet de devenir public via un SPAC. Et FTX, bien sûr, est devenu l’enfant de l’affiche de l’implosion d’une industrie frauduleuse et sous-réglementée. Larry David a été poursuivi pour apparaître dans ses publicités. Le prix du Bitcoin a baissé de près de 50% par rapport à ce qu’il était lors du Super Bowl LVI.

La crypto, qui est toujours volatile et à peine réglementée, n’est pas la seule industrie qui est tombée en disgrâce l’année dernière. Des initiatives apparemment moins risquées des entreprises Big Tech ont également été diffusées au Super Bowl en 2022. La publicité Alexa d’Amazon, qui mettait en vedette le couple marié Scarlet Johansson et Colin Jost, nous a fait rire car les pouvoirs de lecture d’esprit d’Alexa ont causé des difficultés conjugales et des dîners gênants. . Sur les milliers d’employés qu’Amazon a licenciés fin 2022, beaucoup travaillaient sur Alexa, qu’Amazon serait en train de réduire car le projet perd des milliards de dollars par an.

Et puis il y a eu Meta, qui a essayé de vendre à la fois ses casques Quest 2 VR et sa vision du métaverse dans une publicité du Super Bowl. Il comportait un chien animatronique effrayant qui perd son concert de musique de type Chuck E. Cheese, mais avec l’aide d’un casque Meta VR, il est capable de jouer à nouveau de la musique dans Meta’s Horizon Worlds. Mais les ventes de casques VR ont diminué au cours de la dernière année et le cours de l’action de Meta a chuté en 2022. La société a terminé l’année avec la plus grande série de licenciements de son histoire.

La NFL elle-même a même proposé des NFT du Super Bowl l’année dernière dans le cadre d’un partenariat avec Ticketmaster, une société qui a depuis attiré la colère de tous les fans de Taylor Swift et aussi d’une grande partie du Congrès à cause de son monopole sur la vente de billets.

Les publicités de cette année présenteront encore quelques aperçus de l’avenir (possible) ainsi que le tarif commercial standard du Super Bowl. Il y aura de la nourriture, de l’alcool et des voitures – y compris à nouveau des véhicules électriques, qui sont désormais plus faciles à trouver en stock et également éligibles à des crédits d’impôt. Apple, la seule entreprise Big Tech à ne pas avoir licencié jusqu’à présent, sponsorise le spectacle de la mi-temps. Netflix s’est associé à GM et Michelob pour les publicités. Google annoncera ses téléphones Pixel et leurs outils de retouche photo, qui utilisent l’IA.

En parlant d’IA, nous avons presque reçu une publicité incorporant l’outil d’IA générative le plus en vogue de nos jours : ChatGPT. Avocados From Mexico, une organisation mexicaine de défense des avocats, avait prévu de faire de la publicité pour ces avocats avec ChatGPT. Le plan était de mettre un code QR dans son annonce qui redirigeait les utilisateurs vers une page de destination où ils pouvaient utiliser ChatGPT pour “interagir avec la marque et partager le résultat de cet engagement via leurs réseaux”, a déclaré le vice-président du marketing et de l’innovation d’Avocados From Mexico. Ivonne Kinser a déclaré à The Drum (elle a appelé cela “l’intelligence de l’avocat”). Mais les avocats n’ont pas été en mesure de mettre en place la fonctionnalité ChatGPT à temps, et elle a été retirée.

Il y a toujours le Super Bowl LVIII. Si la fureur sur l’IA générative se poursuit tout au long de l’année, le grand jeu de l’année prochaine pourrait être orné de publicités de toutes les entreprises technologiques montrant leurs nouveaux services génératifs boostés par l’IA dans des publicités flashy mettant en vedette les plus grandes stars de tout le pays – ou peut-être juste Des versions générées par l’IA. Peut-être que nous l’appellerons le AI Bowl.

Quant au Web3, il n’a pas complètement disparu. Une société de jeux offrira des NFT pour promouvoir ses jeux dans une publicité achetée à l’époque plus rose d’octobre. La NFL a annoncé qu’il y aura un concert du Super Bowl sur la plate-forme métaverse Roblox vendredi, qui se rejouera toutes les heures jusqu’au dimanche du Super Bowl. La ligue a déclaré qu’il y aura également une “collection d’articles numériques” à vendre en conjonction avec le concert. Le 4 février, la NFL a également lancé un jeu Roblox appelé NFL Super Tycoon, qui « simule une expérience commerciale authentique », y compris la gestion de la paie et des impôts – sûrement, ce que les gens recherchent dans un jeu vidéo sur le football.

Il ne semble pas qu’il y aura de NFT officiels Ticketmaster Super Bowl pour LVII, mais je ne l’exclurais pas encore.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas rater la prochaine !