Les publicités d’Ozempic inquiètent les médecins et les experts en éthique

Avec des publicités apparaissant à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur des panneaux d’affichage géants et lors de jeux sportifs professionnels, les Canadiens peuvent se sentir bombardés par le marketing d’Ozempic et de la drogue sœur Rybelsus.

Certains se sont tournés vers les médias sociaux pour documenter leurs observations les plus remarquables, notamment les publicités Ozempic et Rybelsus enveloppant des tramways entiers et encerclant le terrain lors des matchs de baseball des Blue Jays de Toronto.

Les deux médicaments sont des médicaments à base de sémaglutide fabriqués par Novo Nordisk – Ozempic est la forme injectable et Rybelsus est la forme de pilule. Ils sont approuvés au Canada pour le traitement du diabète de type 2 et souvent prescrits hors AMM pour traiter l’obésité.

Mais certains médecins et experts en éthique médicale disent que la campagne de marketing est trop agressive. Ils craignent qu’une saturation aussi intense de la publicité ne conduise à une pression sur les médecins pour qu’ils prescrivent Ozempic à des patients qui n’en ont pas réellement besoin, entraînant des pénuries pour ceux qui en ont besoin.

Ils craignent également que des effets secondaires potentiels graves tels que la pancréatite et l’inflammation de la vésicule biliaire, bien que rares, ne commencent à apparaître en raison du volume considérable de personnes prenant le médicament.

« Ce que (l’entreprise) essaie de faire, c’est de mettre les publicités dans tellement d’endroits qu’il est très difficile d’éviter de les voir », a déclaré le Dr Joel Lexchin, professeur émérite à l’Université York qui étudie la politique pharmaceutique.

Santé Canada permet aux sociétés pharmaceutiques de diffuser des « annonces de rappel », a déclaré Lexchin. Les publicités peuvent dire le nom du médicament, mais elles ne peuvent pas dire quelles conditions il traite. Au lieu de cela, ils exhortent les gens à interroger leur médecin sur le médicament.

Kate Hanna, porte-parole de la branche canadienne de Novo Nordisk, a déclaré lundi à La Presse canadienne que la campagne de marketing nationale s’adressait aux personnes atteintes de diabète de type 2.

« Le diabète n’est pas géré efficacement et ce n’est pas un marché de niche. Le diabète est une crise de santé publique », a déclaré Hanna.

« Il est vraiment nécessaire d’éduquer les Canadiens sur le risque de diabète de type 2 et d’aider les personnes atteintes de cette maladie à engager leur professionnel de la santé pour des soins optimaux. »

Mais l’afflux marketing fait suite à une explosion de la promotion non officielle d’Ozempic pour la perte de poids par des influenceurs et des célébrités des médias sociaux. Les médecins et les pharmaciens canadiens ont déjà confirmé une énorme augmentation du nombre de patients demandant le médicament à cette fin.

Les publicités de rappel omniprésentes sont susceptibles d’inciter davantage de personnes souhaitant perdre du poids à faire pression sur leurs médecins pour qu’ils prescrivent Ozempic, même s’ils ne sont pas diabétiques ou ne répondent pas aux critères cliniques d’obésité, a déclaré Lexchin.

« Ce n’est pas approuvé pour traiter quelqu’un qui veut perdre 10 ou 15 livres afin qu’il puisse s’adapter à un maillot de bain ou à un smoking ou autre. Mais les publicités que vous voyez ne vous le disent pas », a-t-il déclaré. .

« Vous avez essayé de perdre du poids, vous pensez que si vous pouvez passer de 180 à 160 (livres), vous serez en bien meilleure forme », a déclaré Lexchin. « Vous voyez une de ces publicités et vous allez voir votre médecin. Et c’est ce que ce genre de publicité est conçu pour faire. »

Même les spécialistes du diabète et de l’obésité qui louent Ozempic pour son efficacité dans le traitement de ces affections s’inquiètent de la stratégie marketing de Novo Nordisk.

« Je ne suis pas impressionné », a déclaré le Dr Ehud Ur, endocrinologue au St. Paul’s Hospital et au Vancouver General Hospital.

Ur a noté qu’il a été impliqué avec Novo Nordisk pour « de nombreux médicaments différents » et qu’il a personnellement trouvé les pratiques de l’entreprise éthiques.

Mais « la pression pour amener tout le monde et leur chien sur Ozempic » est problématique, a-t-il déclaré.

« Nous n’avons jamais eu un médicament aussi bon qu’Ozempic. Mais d’un autre côté, nous n’avons jamais eu autant d’intérêt et autant de pression sur les gens pour qu’ils le prescrivent », a déclaré Ur.

Comme pour tous les médicaments prescrits, les médecins doivent procéder à une évaluation des risques par rapport aux avantages, a-t-il déclaré.

Selon le site Web du fabricant, les effets secondaires mineurs comprennent les nausées, les vomissements, la diarrhée, la constipation et les douleurs abdominales.

Les risques plus graves mais rares incluent l’inflammation du pancréas, les problèmes de vésicule biliaire, les problèmes rénaux et l’hypoglycémie. Des études animales ont trouvé une association entre Ozempic et les tumeurs thyroïdiennes chez le rat, mais il n’est pas clair si c’est un risque réel chez l’homme.

Pour une personne atteinte de diabète ou d’obésité, les risques de ne pas recevoir de traitement efficace l’emportent souvent sur les rares risques potentiels associés à Ozempic, a déclaré Ur.

Mais pour quelqu’un qui veut perdre 10 à 20 livres pour des raisons « cosmétiques », le bénéfice médical peut ne pas valoir le risque.

« Où vous êtes placé dans ce continuum de risque est vraiment un calcul important pour un médecin », a déclaré Ur.

Le problème avec la campagne publicitaire de masse d’Ozempic est qu’elle cultive l’impression chez les gens qu’il s’agit d’un « médicament miracle qui va les aider à perdre du poids », a-t-il déclaré.

S’ils convainquent leur médecin de le prescrire, ces patients « vont maintenant s’exposer au risque d’une intervention médicale sans grand bénéfice médical ».

L’énorme demande d’Ozempic pourrait également créer des pénuries pour les patients qui en dépendent pour le contrôle du diabète, a déclaré Ur, notant qu’il a des patients qui ont déjà eu des problèmes avec le médicament en rupture de stock.

Lorsqu’on lui a demandé de répondre à cette préoccupation, Hanna de Novo Nordisk a déclaré que la société « augmentait notre production pour répondre aux demandes ».

Elle a également déclaré qu’il n’y avait pas de pénurie actuelle au Canada.

Un autre problème, a déclaré Ur, est que mathématiquement, plus il y a de personnes qui prennent le médicament, plus il est probable que quelqu’un souffrira de l’un des rares effets secondaires.

« Je pense qu’en fin de compte (Novo Nordisk) pourrait se tirer une balle dans le pied avec cette stratégie », a déclaré Ur.

Malgré les critiques, la campagne de marketing Ozempic de la société est conforme à la loi canadienne, a déclaré lundi Santé Canada dans un courriel.

« À ce jour, (Santé Canada) a évalué 30 plaintes. Les publicités actuelles d’Ozempic qui ont été examinées sont jugées conformes aux dispositions actuelles en matière de publicité au Canada », indique le courriel.

Lexchin et Ur ont tous deux déclaré que le Canada ne devrait autoriser aucune publicité directe aux consommateurs pour les médicaments sur ordonnance, à l’instar des réglementations en vigueur au Royaume-Uni et en Europe.

Kerry Bowman, bioéthicien à l’Université de Toronto, a déclaré qu’il trouvait le blitz publicitaire de l’entreprise « dérangeant ».

« Ils profitent de la loi canadienne parce qu’ils en respectent les paramètres, mais pas dans son esprit car, vous savez, la saturation de ces publicités est incroyable », a déclaré Bowman.

« Ce n’est pas une question de santé publique, ce n’est pas une question de bien-être. C’est une question de marketing et c’est très, très lucratif. Et donc cela ne fait aucun doute. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 juin 2023.



La couverture santé de la Presse canadienne bénéficie d’un soutien grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. CP est seul responsable de ce contenu.