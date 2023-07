Les publicités de Ladbrokes interdites pour avoir attiré des moins de 18 ans avec des managers de football

Le chien de garde de la publicité a interdit deux publicités diffusées par l’entreprise de paris sportifs Ladbrokes pour avoir attiré les moins de 18 ans en mettant en vedette des managers bien connus de la Premier League, dont Frank Lampard et Eddie Howe.

L’Autorité des normes publicitaires (ASA) a lancé une enquête sur les deux tweets promus, publiés en janvier et février, après avoir craint que l’utilisation d’images de managers d’équipes de haut niveau n’enfreigne les règles britanniques interdisant les publicités qui ont un « fort attrait » pour les jeunes. personnes de moins de 18 ans.

Un tweet montrait deux images de Howe, le manager du Newcastle FC, comparant l’ascension du club dans le classement général au cours des deux dernières saisons, avec le slogan « La masterclass d’un an d’Eddie Howe ».

Le tweet mettant en vedette le manager de Newcastle United, Eddie Howe. Photographie : ASA/PA

Le deuxième tweet portait le titre « Le prochain manager de Ladbrokes à laisser des chances » avec les noms et les images de quatre managers, dont Lampard, qui était plus récemment le manager par intérim du Chelsea FC, ainsi que David Moyes, Brendan Rodgers et Gary O’Neil. .

Le tweet complet présentant les cotes sur les départs des managers. Photographie : ASA/PA

Ladbrokes a déclaré que le premier tweet était destiné à être un « contenu éditorial » sans offre, lien Web ou encouragement à parier, et que la majeure partie de la carrière de Howe avait été consacrée à la gestion de clubs de ligue inférieure, ce qui signifie qu’il était peu probable qu’il plaise aux jeunes.

Howe a passé une grande partie de sa récente carrière de manager à la tête des clubs de Premier League Bournemouth et Newcastle.

La société de paris a admis que le deuxième tweet, qui contenait les prix du marché pour parier sur le prochain manager de Premier League à perdre son emploi, avait utilisé « par inadvertance » des images des managers, ce qui, selon elle, était contraire à la procédure standard pour le contenu commercial.

L’année dernière, l’ASA a introduit de nouvelles réglementations interdisant aux sociétés de jeux d’argent d’utiliser des publicités mettant en vedette des footballeurs de haut niveau et d’autres personnalités sportives, ainsi que des stars de la télé-réalité et des médias sociaux, conçues pour protéger les moins de 18 ans et d’autres groupes vulnérables.

L’ASA a déclaré que les managers des clubs de Premier League étaient considérés comme un « risque élevé » pour une utilisation dans les publicités en raison du grand nombre de moins de 18 ans qui jouaient ou suivaient le football, et que le sport avait un profil médiatique « exceptionnellement élevé ».

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin « , »newsletterId »: »business-today », »successDescription »: »Nous vous enverrons Business Today tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« Les dirigeants de Premier League seraient bien connus de ceux qui suivaient le football, et en particulier des fans des clubs qu’ils dirigeaient, y compris des enfants », a déclaré l’ASA. « Les cinq managers étaient susceptibles d’être très attrayants pour les moins de 18 ans. »

L’ASA a déclaré que les publicités de Ladbrokes étaient irresponsables et enfreignaient les règles de marketing britanniques.

« Les annonces ne doivent plus apparaître sous leur forme actuelle », a déclaré l’ASA. « Nous avons dit à Ladbrokes de ne pas inclure dans leur publicité des personnes ou des personnages qui attiraient fortement les moins de 18 ans. »