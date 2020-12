Illustration photo par The Daily Beast / Getty

À divers moments de la campagne 2020, une annonce d’attaque serait apparue en ligne et les observateurs sur Twitter étaient enthousiasmés par le fait que ce serait dévastateur pour Donald Trump. Sauf que, le plus souvent, les publicités n’ont pas été efficaces, du moins pas pour le point nominal de l’élection: persuader les électeurs en marge de soutenir Joe Biden.

C’est la conclusion à laquelle le principal super PAC du Parti démocrate est arrivé après avoir effectué des recherches analytiques sur une poignée de spots qui sont devenus viraux sur Twitter.

Le PAC, Priorities USA, a passé une bonne partie du cycle à tester l’efficacité des publicités, environ 500 en tout. Et, en cours de route, ils ont décidé de mener une expérience qui aurait pu leur faire économiser des tonnes d’argent. Ils ont pris cinq publicités produites par un autre occupant du domaine Super PAC – le projet Lincoln – et ont tenté de mesurer leur pouvoir de persuasion parmi les électeurs de l’État swing persuadables; c’est-à-dire la capacité d’une publicité à déplacer les électeurs de Trump vers Joe Biden. Un groupe témoin n’a vu aucune annonce. Cinq groupes de traitement différents, chacun composé de 683 répondants, ont vu l’une des cinq publicités. Ensuite, on leur a posé les mêmes questions après le traitement, mesurant la probabilité qu’ils voteraient et pour qui ils voteraient.

L’idée n’était pas d’être mesquine ou antagoniste envers le projet Lincoln, qui a attiré à la fois les fans et les détracteurs pour les taches de terre brûlée qu’il dirigeait, implorant les autres républicains d’abandonner Trump. Il s’agissait plutôt de voir si la viralité Twitter pouvait être utilisée comme un substitut aux tests publicitaires réels, ce qui prenait du temps et des fonds. S’il s’avérait que ce que faisait le Lincoln Project s’avérait convaincant, la réflexion allait, alors Priorities USA pourrait utiliser Twitter comme un quasi-baromètre pour voir à quel point leurs propres publicités étaient fortes.

Mais cela ne s’est pas avéré être le cas. Selon Nick Ahamed, directeur analytique de Priorities, la corrélation entre les métriques de Twitter (likes et retweets) et la persuasion était de -0,3, «ce qui signifie que plus l’annonce réussissait sur Twitter, moins elle persuadait les électeurs des États du champ de bataille.» La plus virale des publicités du Lincoln Project – un spot appelé Bounty, qui a été rediffusé 116 000 fois et aimé plus de 210 000 fois – s’est avérée être la moins convaincante de ces priorités testées.

Reed Galen, un haut fonctionnaire du Lincoln Project, n’a pas contesté les conclusions. En fait, il a dit qu’ils avaient du sens. Il a noté que la stratégie publicitaire de son groupe n’était pas censée être unidimensionnelle – qu’ils publiaient des spots avec peu de fanfare dans les swing states en plus de ceux qu’ils ont diffusé avec grand effet sur les médias sociaux.

«Nous avons été assez clairs dès le départ sur les voies de notre rayonnement stratégique. Le premier, qui a fait le plus de bruit, était pour le public d’un seul. C’était le truc dirigé contre Trump, la campagne, la Maison Blanche et la famille. Les trucs que nous savions les distraire, les mettre en colère, les faire se battre en interne, lui faire renvoyer Brad Parscale, nous poursuivre en justice, quoi que ce soit afin que leur attention soit dirigée ailleurs », a déclaré Galen. «Le deuxième, c’est beaucoup de choses que nous avons faites dans les États du Collège électoral, souvent nous ne l’avons même pas publié sur Twitter. Mais nous avons compris, personne mieux que nous, que Twitter était un porte-voix qui, de notre point de vue, a conduit ce que nous avons fait contre Trump, parfois dans sa tête, et parfois dans le récit que la presse observait et créait, et a donné à nos 2,7 millions de personnes sur Twitter l’énergie dont ils avaient besoin.

Cette énergie n’était pas non plus rien. Ahamed a déclaré que les spots du Lincoln Project avaient probablement aidé à motiver les électeurs prédisposés de Biden, même si leur capacité de persuasion à renverser les électeurs de Trump ne se manifestait pas. «Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en tant qu’agents politiques ou personnes en ligne sur Twitter, nous ne sommes pas nécessairement un bon juge de ce qui est convaincant», a déclaré Ahamed.

La conclusion selon laquelle Twitter n’est en fait pas la vraie vie est celle qui semble souligner une grande partie de l’élection de 2020. La victoire de Biden à la primaire démocrate est survenue malgré le manque évident de tissu conjonctif entre lui et les voix en ligne de son parti. Et alors que son équipe naviguait lors des élections générales contre Trump, sa stratégie numérique reposait sur l’idée que la viralité était en fait une mauvaise idée.

En examinant l’épave du cycle électoral, Ahamed a prolongé la leçon encore plus loin. Parfois, a-t-il soutenu, les entités politiques n’ont pas seulement besoin de se prémunir contre l’impulsion d’attirer l’attention de Twitter, elles doivent produire un contenu qui soit accessible à la majorité de la population, qui ne réside pas sur le support.

À cette fin, il a envoyé au Daily Beast l’annonce la plus convaincante que Priorities a diffusée et testée au cours du même mois que le groupe a effectué son test de publicité virale. L’endroit était remarquable pour à quel point il semblait conventionnel.

« Le mécanisme sous-jacent de la persuasion, je le pense comme un médicament contre la toux », a déclaré Ahamed. «Les gens n’aiment pas avoir changé d’avis.»

