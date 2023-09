Les publicités arrivent sur Amazon Prime Video – ou vous pouvez y échapper moyennant des frais – National

Les clients d’Amazon Prime Video commenceront bientôt à voir des publicités lors du streaming de films et d’émissions, à moins, bien sûr, qu’ils ne souhaitent payer plus pour leur abonnement.

Clients dans Le Canada commencera à voir des publicités « début 2024 », a annoncé vendredi le géant de la technologie, sans toutefois donner de date exacte pour le changement.

« Pour continuer à investir dans un contenu attrayant et continuer à augmenter cet investissement sur une longue période, à partir de début 2024, les émissions et les films Prime Video incluront des publicités limitées », a déclaré la société dans son communiqué, ajoutant qu’elle « viserait à avoir significativement moins de publicités» que les diffuseurs traditionnels ou ses concurrents.

Les abonnés pourront refuser de voir des publicités pendant leurs sessions de streaming, à condition qu’ils acceptent de débourser un peu plus d’argent.





0:33

Netflix constate une augmentation du nombre d’abonnés, mais les revenus sont inférieurs aux attentes



Bien qu’aucun plan tarifaire n’ait été annoncé pour le Canada (Global News a contacté Amazon et attend une réponse), la société a annoncé qu’elle déploierait un niveau sans publicité pour les clients américains à 2,99 $ supplémentaires par mois.

L’histoire continue sous la publicité

Actuellement, les abonnements American Prime coûtent 14,99 $ par mois ou 139 $ par an, tandis que les Canadiens paient 9,99 $ par mois et 99,99 $ par an.

Les clients recevront un e-mail dans les semaines précédant le déploiement de la publicité, qui inclura la possibilité de s’inscrire au niveau sans publicité. Amazon dit qu’il y en aura aucun changement dans le prix actuel d’un abonnement Prime en 2024.

À la mode maintenant Le fils de Ruby Franke dit qu’il était attaché et que ses blessures étaient pansées avec du poivre de Cayenne, chérie

L’Ukraine frappe le quartier général de la marine de la mer Noire avec un missile, selon un responsable russe

Cependant, les événements et les sports en direct continueront à présenter des publicités dans le niveau sans publicité, a indiqué la société dans son annonce.

Amazon n’est que la dernière plate-forme de streaming à avoir pris la décision, ce qui semble inévitable, d’inclure des publicités dans ses services autrefois sans publicité. Les streamers rivaux Netflix, Disney+ et Crave proposent tous des niveaux de service financés par la publicité, à moindre coût.

L’introduction du streaming financé par la publicité n’est que l’un des moyens par lesquels les sociétés de médias tentent de rentabiliser leurs activités de streaming – nombre d’entre elles ont également mis en œuvre des mesures répressives contre le partage de mots de passe ces dernières années.