Les publicités Amazon Prime Video démarrent en 2024

Les publicités arrivent Amazone de Prime Vidéo.

La société a annoncé vendredi que son service de streaming – qui fait partie des abonnements Prime qui coûtent 14,99 $ par mois – proposera désormais des publicités limitées dans ses séries télévisées et ses films.

La publicité sur Prime Video, connue pour des émissions telles que « The Boys » et « The Marvelous Mrs. Maisel », sera déployée aux États-Unis et dans d’autres villes début 2024, et d’autres pays suivront plus tard dans l’année. Si les clients américains ne veulent pas de publicités, ils devront payer 2,99 $ supplémentaires par mois. Les événements et les sports en direct continueront de présenter des publicités à ce niveau, a indiqué la société dans son annonce.

Les clients Prime recevront un e-mail dans les semaines précédant le déploiement de la publicité, qui inclura la possibilité de s’inscrire au niveau sans publicité.

« Pour continuer à investir dans du contenu attrayant et continuer à augmenter cet investissement sur une longue période, à partir de début 2024, les émissions et les films Prime Video incluront des publicités limitées », a déclaré la société dans un communiqué. poste Vendredi.

Amazon a déclaré qu’il prévoyait de diffuser « beaucoup moins de publicités que la télévision linéaire et les autres fournisseurs de streaming ».

Prime Video rejoindra désormais les services de streaming concurrents, notamment Netflix , Découverte de Warner Bros. c’est Max et Disney C’est Hulu et Disney+, qui s’appuient sur la publicité. Les options financées par la publicité offrent non seulement aux consommateurs une option moins chère à mesure que la liste des applications de streaming s’allonge, mais génèrent également une source de revenus supplémentaire.

Les sociétés de médias en particulier ont essayé diverses façons de rentabiliser le secteur du streaming, de la publicité à la répression du partage de mots de passe en passant par la réduction des coûts.

Le géant du streaming Netflix a changé de vitesse à la fin de l’année dernière et a commencé à proposer un plan moins cher, financé par la publicité. Netflix a mis du temps à adopter la publicité, mais à mesure que la croissance du nombre d’abonnés ralentissait, la société a institué cette option dans le but d’augmenter ses revenus.

La société a récemment supprimé son forfait le moins cher et sans publicité dans le but d’obtenir davantage d’inscriptions à son option publicitaire. Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré que les aspects économiques de son plan publicitaire étaient supérieurs à ceux du plan de base et que la publicité ajoutait aux revenus et aux bénéfices de Netflix.