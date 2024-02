Les publications israéliennes d’Ian Miles Cheong pourraient lui causer des ennuis

Ian Miles Cheong, une affiche hyper-conservatrice de Malaisie populaire en Occident qui s’intéresse de longue date à la politique américaine, dit le Journal de Kuala Lumpur Nouveaux temps du détroit samedi qu’il n’est pas un défenseur d’Israël.

Selon certaines suggestions en ligne, Cheong a fait marche arrière sur son soutien en ligne à Israël en raison des lois sévères de la Malaisie sur la sédition, après qu’un homme ait été arrêté pour avoir déclaré que la Malaisie devrait ouvrir des relations diplomatiques avec Israël.

Cheong a publié une série de messages sur les réseaux sociaux soutenant le droit d’Israël à l’existence ainsi que son droit à l’autodéfense après l’attaque du Hamas du 7 octobre de l’année dernière, qui a déclenché une nouvelle phase de la guerre israélienne contre Gaza.

La Malaisie n’a pas de relations diplomatiques formelles avec Israël. Son Premier ministre Anwar Ibrahim a défilé aux côtés des manifestants pro-palestiniens l’année dernière et a refusé de « céder à la pression occidentale » en rejetant le Hamas. signalé Reuters.

En décembre dernier, la Malaisie a arrêté un homme de 36 ans après avoir déclaré que le pays devrait ouvrir des relations diplomatiques avec Israël dans une interview sur TikTok.

Le clip aurait déclenché un tollé parmi les gens qui affirmaient que cette position ne représentait pas les opinions du peuple malaisien. Selon les lois strictes du pays en matière d’expression, il peut être illégal de « susciter la haine, le mépris ou d’exciter la désaffection » à l’égard d’un dirigeant.

Maintenant, les utilisateurs se moquent de Cheong pour ses déclarations passées.

“K mais c’est un mensonge cependant”, a posté @SxarletRed sur X à propos du déni de Cheong selon lequel il est pro-israélien, en montrant des captures d’écran de messages pro-israéliens que Cheong aurait publiés.

https://twitter.com/SxarletRed/status/1756480733361651730

Au moins un de ces messages, dans lequel Cheong écrivait le 7 octobre que « ce que vous voyez actuellement en Israël se produirait tous les jours sans l’armée israélienne » et que « Israël a le droit d’exister et le droit de se défendre ». “, semble être supprimé sur son compte X maintenant, même si c’était le cas. archivé sur Wayback Machine d’Internet Archive.

Cheong n’a pas répondu à la question de savoir si les messages étaient exacts ou s’il les avait supprimés.

« Son poste pro-israélien l’a finalement fait remarquer auprès de la population à majorité musulmane de Malaisie mdr » a écrit @Sturgeons_Law.

Cheong dit le Nouveaux temps du détroit qu’il n’était pas « pro-israélien » et que ses opinions sur le conflit étaient « très nuancées, contrairement aux affirmations sans fondement régurgitées sur mon passé par des sources peu fiables d’extrême gauche et transgenres qui me trollent littéralement depuis des années à cause de mon opinions conservatrices. »

Un fil de discussion sur Cheong publié par l’agrégateur incendiaire @CensoredMen, qui publie fréquemment du contenu anti-israélien, est devenu viral jeudi.

Un séparé Nouveaux temps du détroit‘ histoire sur ce fil, nous avons rassemblé quelques exemples d’indignation parmi les affiches malaisiennes à propos de ses tweets défendant Israël, le qualifiant d’« influenceur politique controversé pro-israélien en ligne ».

« @fahmi_fadzil, quand vas-tu prendre des mesures contre Ian Miles Cheong ? a posté @chairmanGLC en malais en réponse au fil de discussion @CensoredMen, en taguant le ministre malaisien des Communications, Fahmi Fadzil.

@ChairmanGLC n’a pas répondu à une question sur le type d’action qu’il souhaitait que Fadzil entreprenne.

Mais certaines des réponses à son message suggèrent ce qu’elles pourraient être.

“sa maison à 5 min de la mienne, dois-je lui rendre visite ?” posté @Im_Seiko41.

« Ne vous embêtez pas. J’y suis allé », @chairmanGLC a répondu cependant. « Vieille maison de tante. Probablement une fausse adresse.