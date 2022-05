Les publications Instagram nues de Britney Spears inquiètent certains fans

Les récentes publications nues de Britney Spears sur Instagram inquiètent certains fans.

Spears, 40 ans, a partagé trois séries différentes de photos nues sur son compte Instagram. Les photos ont été prises au Mexique avant que Spears ne soit enceinte de son premier enfant avec son petit ami Sam Asghari. Spears partage deux fils avec son ex Kevin Federline.

Les fans se sont rapidement inquiétés de la santé mentale de Spears après le troisième message.

Britney Spears a montré son corps nu avant la grossesse dans trois publications Instagram distinctes. Jason LaVeris/FilmMagic

BRITNEY SPEARS DIT QU’ELLE A UN « PETIT VENTRE » APRÈS L’ANNONCE DE LA GROSSESSE : « AU MOINS MON PANTALON VA »

“Je commence à penser que ceux qui avaient le contrôle auraient peut-être dû garder le contrôle”, a commenté une utilisatrice sur son troisième post Instagram.

“Chérie, ce n’est pas comme ça que tu sors d’une tutelle où tu es accusé d’être fou”, a écrit un autre utilisateur. « Il y a des choses à faire [sic] bien d’autres façons d’exposer votre liberté. Tant d’autres façons d’afficher votre pouvoir féminin. Ce n’est pas ça. Réévaluez ce que vous essayez de faire passer et ne publiez pas toutes vos envies sur Instagram. Utilisez votre jugement et si vous le pouvez [sic] fais ça, que [sic] peut-être chercher plus de thérapie, etc. C’est votre chance de changer de plateforme. Mais en ce moment, alors que le public regarde, cela ne semble pas différent d’avant.”

“Je t’aime Brit mais tu me concernes”, a ajouté un utilisateur.

Les trois messages ont inquiété les fans pour la santé mentale de Spears. Jeff Kravitz/FilmMagic

Malgré l’inquiétude, beaucoup ont également montré leur soutien à Spears dans la section des commentaires.

“Je jure que les gens oublient que Britney a été en prison pour le design de son père pendant les 13 dernières années”, a écrit le photographe Matt Bernstein. “Elle a raté les années où nous étions tous terribles sur Instagram et utilisions ces filtres in-app collants. Elle se sent. Laissez-la être.”

Les experts en santé mentale pensent que les publications nues pourraient être une façon pour Spears “d’exprimer sa liberté”.

“Je pense que son père, semble-t-il, avait une corde si serrée autour d’elle qu’elle exprime maintenant sa liberté comme elle le souhaite et c’est ce qu’elle présente”, psychothérapeute Dr Rob Ludwig, auteur de “Your Best Age Is Maintenant”, a déclaré OutKick. “C’est légèrement inapproprié. On dirait que quelque chose ne va pas. Et il n’y a pas de montage en cours. Donc on voit Britney dire : “Si je veux montrer mon corps, je montrerai mon corps.” Il n’y a pas de frontières.”

Un juge a mis fin à la tutelle de 13 ans de Spear en novembre. Getty Images

Le psychiatre Dr Daniel Bober a donné une analyse similaire du comportement de Spears.

“Elle a des antécédents de comportement extrême dans le passé, donc je pense que beaucoup de choses qu’elle fait sont exagérées et il est possible qu’elle essaie d’exprimer sa liberté de la manière la plus extrême possible”, a-t-il déclaré au point de vente. . “C’est donc plus une question de goût et de préférence que de méthodologie. Peut-être qu’il y avait là une valeur de choc, mais cela a été fait dans un sens pour exprimer sa propre autonomie, étant donné qu’elle s’est sentie étouffée pendant si longtemps. “

Spears a passé les dernières années enfermées dans une bataille juridique pour mettre fin à sa tutelle, qui était principalement dirigée par son père Jamie Spears. Après 13 ans, juge Brenda Penny en novembre.