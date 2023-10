Les publications et commentaires sur la guerre Israël-Gaza sur les réseaux sociaux coûtent leur emploi à certaines personnes

Commentez cette histoire Commentaire

Ryna Workman avait une offre d’emploi en vue lorsque l’étudiante en droit de l’Université de New York a écrit un message à l’Association des étudiants du barreau de l’université selon laquelle Israël est le seul responsable de la guerre avec le Hamas qui a tué au moins 1 300 personnes en Israël et plus de 1 350 personnes en Israël. Gaza.

« Israël porte l’entière responsabilité de cette énorme perte de vies humaines », a écrit Workman. « Ce régime de violence sanctionné par l’État a créé les conditions qui ont rendu la résistance nécessaire. Je ne condamnerai pas la résistance palestinienne.

Mais ce poste a eu une conséquence : Workman n’a plus de travail après ses études de droit.

« Ces commentaires sont profondément en contradiction avec les valeurs de Winston & Strawn en tant que cabinet », a écrit le cabinet d’avocats basé à Chicago dans un communiqué de presse. « En conséquence, le cabinet a annulé l’offre d’emploi de l’étudiant en droit. »

La guerre entre Israël et Gaza n’en est qu’à sa première semaine, mais certaines personnes aux États-Unis et dans le monde ont perdu leur emploi ou ont fait l’objet de mesures disciplinaires ou de réactions négatives pour leurs critiques à l’égard d’Israël. La réaction négative a été dirigée contre des personnes d’horizons différents, depuis un étudiant en droit et un pilote de ligne jusqu’à un écrivain de basket-ball et un influenceur de contenu pour adultes.

Ce retour de flamme survient à un moment où au moins 25 Américains ont été tués depuis l’attaque transfrontalière menée par les militants du Hamas. Le secrétaire d’État Antony Blinken, arrivé jeudi à Tel Aviv pour montrer son soutien à Israël, est aux prises avec la question des Américains portés disparus qui pourraient avoir été tués ou pris en otage par le Hamas. À Gaza, les autorités ont mis en garde contre de graves pénuries d’eau et d’électricité après qu’Israël a ordonné un « siège complet » de l’enclave palestinienne densément peuplée et pauvre.

« Ne jamais tweeter » est devenu un mème sur Twitter il y a des années – bien avant que la plateforme ne devienne X – pour avertir les gens de ne pas écrire de messages en ligne qui pourraient leur causer de sérieux ennuis ou leur coûter leur emploi. Cette idée a été mise à l’épreuve lors d’une guerre au cours de laquelle des milliers de civils ont été tués dans les jours qui ont suivi l’attaque surprise du Hamas samedi et les contre-attaques ciblées lancées par Israël sur Gaza.

Mises à jour en direct : Blinken dit que 25 Américains sont morts ; Les hôpitaux de Gaza à court de fournitures

La réaction violente s’est produite dans des endroits comme l’Université Harvard, où des groupes d’étudiants retirent leurs signatures dans une lettre qui tient Israël « entièrement responsable » de la violence. Les retombées ont eu pour conséquence cette semaine l’arrivée sur le campus d’un camion doxing affichant les visages des étudiants critiques à l’égard d’Israël.

La série de messages aux conséquences a commencé dimanche, lorsque Jackson Frank, un journaliste de basket-ball qui avait récemment rejoint PhillyVoice pour couvrir les 76ers de Philadelphie, a critiqué la déclaration de la franchise soutenant Israël et dénonçant le Hamas.

« Toujours solidaire avec la Palestine », a-t-il écrit dans un message sur X qui a depuis été supprimé.

Le site Web a répondu en licenciant Frank cette semaine, peu de temps avant le début de la saison NBA.

« M. Frank n’est plus employé par PhillyVoice.com », a déclaré Hal Donnelly, PDG de PhillyVoice, dans une déclaration au New York Post cette semaine.

Jackson Frank, qui est récemment devenu le rédacteur des Sixers pour PhillyVoice, a été licencié à la suite d’un tweet montrant sa « solidarité » avec la Palestine en réponse aux remarques de l’équipe sur Israël. « M. Frank n’est plus employé par https://t.co/8HRAUM3hY7 à partir d’aujourd’hui », (Via @nypost ) pic.twitter.com/3jyBSW0Aul – NBACentral (@TheDunkCentral) 9 octobre 2023

Frank, qui a déclaré qu’il continuerait à couvrir l’équipe sur son compte Patreon, a déclaré au Washington Post dans un communiqué qu’il maintenait ses commentaires « et condamnait les organisations pour s’impliquer dans la géopolitique sans aucune sorte de contexte ou de nuance ».

« Les Sixers et les autres organisations sportives n’ont pas prononcé un mot, et encore moins critiqué [Israel]de toute la violence que les Palestiniens ont endurée pendant des décennies et qu’ils subissent à l’heure où nous parlons de la part de la puissance coloniale d’Israël », a déclaré Frank.

Peu de temps après le licenciement de Frank, un pilote d’Air Canada a été licencié après avoir partagé des photos de lui anti-israéliens lors d’une manifestation à Montréal. StopAntiSemitism.org, un groupe basé aux États-Unis, a partagé Captures d’écran Instagram de Mostafa Ezzo portant les couleurs palestiniennes alors qu’il portait son uniforme de pilote d’Air Canada. Il a également été vu tenant une pancarte faisant référence à Hitler : « Gardez le monde propre ».

«Brûlez en enfer», a-t-il écrit en légende d’un article.

Ezzo – un copilote d’Air Canada sur 787, selon sa page LinkedIn supprimée depuis – a été initialement licencié lundi de son travail pour ses « messages inacceptables » avec la compagnie aérienne. en disant« Nous dénonçons fermement la violence sous toutes ses formes. » L’entreprise annoncé Mercredi, Ezzo avait été licencié.

« Nous pouvons confirmer que le pilote en question ne travaille plus pour Air Canada, suite au processus initié lundi », a écrit la compagnie aérienne sur X. Ezzo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les réactions négatives contre les publications israéliennes se sont étendues à tous les coins d’Internet, y compris sur Playboy’s Centerfold, une plateforme similaire à OnlyFans qui connecte les créateurs de contenu à leurs fans. Quelques heures après le début de la guerre, Mia Khalifa, une influenceuse libanaise américaine de contenu pour adultes qui s’était associée à Playboy, a commencé à critiquer Israël auprès de ses plus de 5,7 millions de followers sur X.

« Si vous pouvez regarder la situation en Palestine sans être du côté des Palestiniens, alors vous êtes du mauvais côté de l’apartheid et l’histoire le montrera avec le temps », a-t-elle déclaré. a écrit pendant le weekend.

Si vous pouvez examiner la situation en Palestine sans être du côté des Palestiniens, alors vous êtes du mauvais côté de l’apartheid et l’histoire le montrera avec le temps. – Mia K. (@miakhalifa) 7 octobre 2023

Après que Khalifa ait continué à afficher son soutien au peuple palestinien, Playboy a annoncé sa décision de mettre fin à ses relations commerciales avec l’ancienne star du cinéma pour adultes et de supprimer sa chaîne Centerfold. Sa page a depuis été supprimée.

« Au cours des derniers jours, Mia a fait des commentaires dégoûtants et répréhensibles célébrant les attaques du Hamas contre Israël et le meurtre d’hommes, de femmes et d’enfants innocents », a déclaré la société. « Nous attendons de Mia qu’elle comprenne que ses paroles et ses actes ont des conséquences. » Khalifa n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les musiciens et les acteurs ont également été confrontés à des réactions négatives à cause de leurs publications sur les réseaux sociaux, mais à moindre échelle. L’actrice Jamie Lee Curtis a été critiquée pour avoir publié une publication sur Instagram montrant une photo d’enfants palestiniens regardant le ciel avec une légende incluant « Terreur venue du ciel » et un emoji du drapeau israélien. Le message a été supprimé après que certains aient souligné que les enfants sur la photo venaient des territoires palestiniens et non d’Israël.

Quelque chose de similaire s’est produit mercredi avec le chanteur Justin Bieber, qui a partagé une publication « Prier pour Israël » à ses 293 millions de followers sur Instagram montrant une photo de bâtiments détruits à Gaza au lieu d’Israël. La pop star a ensuite remplacé la photo par un message disant « Prier pour Israël », sans image.

« À [villainize] tous les Palestiniens ou tous les Israéliens me semblent faux », a-t-il écrit dans un article plus tôt dans la journée. « Je ne veux pas choisir mon camp, mais je veux me tenir aux côtés des familles qui nous ont été brutalement enlevées. »