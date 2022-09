Les pubers de DC se rassemblent pour les funérailles de la reine Elizabeth avec des pintes et un petit-déjeuner

Les propriétaires et partenaires Ryan Gordon et Roneeka Bhagotra ont accueilli les clients à 5 h 30, peu de temps après le début de la procession à Westminster Hall. Les deux ont organisé des célébrations du mariage du prince William et de Catherine, de la Coupe du monde et de divers autres matchs de football majeurs. Cette fois, cependant, ils disent qu’ils voulaient fournir un espace sûr pour que les gens puissent faire leur deuil.