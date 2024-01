Les psychopathes sont plus susceptibles de montrer ce trait physique surprenant : étude

Êtes-vous un psychopathe froid comme la pierre ? La réponse pourrait être entre vos mains.

Des chercheurs canadiens ont analysé la longueur des doigts de volontaires présentant des problèmes psychiatriques cliniquement diagnostiqués afin de déterminer si la psychopathie est « biologiquement enracinée ».

L’équipe a découvert que ceux dont l’index est plus court que l’annulaire sont plus susceptibles de souffrir d’un trouble psychiatrique diagnostiqué. Les résultats de l’étude ont été publiés dans l’édition de février de Le Journal de Recherche Psychiatrique.

L’équipe a commencé par noter que ceux qui ont un rapport 2D:4D plus faible – c’est-à-dire un index plus court et un annulaire plus long – sont déjà connus pour être plus communément associés aux traits de la « Triade noire » et à un comportement agressif.

Les traits de la « Triade noire » sont des « attitudes hautement socialement découragées, à savoir le machiavélisme, le narcissisme et la psychopathie ».





Êtes-vous un « psychopathe américain » ? Les chercheurs ont analysé la longueur des doigts de volontaires présentant des problèmes psychiatriques cliniquement diagnostiqués pour déterminer si la psychopathie est « biologiquement enracinée ». ©Lions Gate/Courtesy Everett Collection

Le document note que les personnes qui obtiennent un score élevé sur l’échelle de la « Triade noire » ont « également obtenu des résultats élevés en termes de force mentale et de performances sportives, mais aussi sur divers types de résultats psychosociaux et psychologiques négatifs, notamment l’intolérance à l’incertitude, la sensibilité à l’anxiété, l’affect insensé et manipulation interpersonnelle.

Pour l’étude scientifique, les chercheurs ont recruté 80 volontaires : 44 souffrant de problèmes psychiatriques et 36 personnes en bonne santé sans aucun problème mental diagnostiqué.

Une analyse de leurs mains a confirmé que « par rapport aux témoins sains, les personnes présentant un problème psychiatrique cliniquement diagnostiqué étaient plus susceptibles d’avoir un index plus court et un annulaire plus long ».

Les résultats ont également confirmé que des « ratios 2D:4D plus faibles étaient associés à des traits plus élevés de la « Triade noire » ».

Mais l’auteur principal de l’étude, Serge Brand, avertit les personnes ayant des index plus courts de ne pas s’inquiéter, affirmant que c’est très courant.







L’équipe a découvert que ceux dont l’index est plus court que l’annulaire sont plus susceptibles de souffrir d’un trouble psychiatrique diagnostiqué. Getty Images/iStockphoto

Un rapport 2D:4D plus faible est également associé à une testostérone prénatale plus élevée et à une exposition plus faible aux œstrogènes au cours du premier trimestre du stade fœtal, selon Brand.

“Plus un participant adulte présentait des signes de psychopathologie, plus il semblait avoir été exposé à des concentrations de testostérone plus élevées et à des concentrations d’œstrogènes plus faibles pendant la période prénatale de sa vie”, a déclaré Brand. PsyPost.

Cependant, il a ajouté : « Il est important de comprendre que le rapport de longueurs de doigts en tant qu’indicateur d’une exposition spécifique aux stéroïdes sexuels prénatals ne doit pas être compris comme le sort irrévocable d’une personne. »